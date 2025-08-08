CSGT xử phạt hơn 1.500 tài xế dùng điện thoại khi lái xe ở TPHCM

Ngày 8/8, đại diện Phòng (PC08) Công an TPHCM cho biết, trong 6 tháng đầu năm, lực lượng CSGT toàn thành phố đã xử phạt hơn 1.500 tài xế dùng tay sử dụng điện thoại khi đang điều khiển phương tiện tham gia giao thông đường bộ.

Theo PC08, việc dùng tay sử dụng điện thoại di động khi đang điều khiển phương tiện khiến người lái xe bị mất tập trung và hạn chế khả năng quan sát. Do đó, khi sự cố bất ngờ xảy ra, tài xế sẽ lúng túng, không kịp thời xử lý tình huống dẫn đến tai nạn giao thông.

Trong 6 tháng đầu năm, hơn 1.500 tài xế sử dụng điện thoại khi lái xe bị CSGT TPHCM xử lý (Ảnh: PC08).

Luật Trật tự an toàn giao thông đường bộ quy định, nghiêm cấm hành vi dùng tay cầm và sử dụng điện thoại hoặc thiết bị điện tử khác khi điều khiển phương tiện tham gia giao thông đang di chuyển trên đường bộ.

Theo Nghị định 168, tài xế ô tô có hành vi dùng tay cầm và sử dụng điện thoại hoặc các thiết bị điện tử khác khi điều khiển phương tiện tham gia giao thông đang di chuyển trên đường bộ sẽ bị phạt 5-6 triệu đồng, trừ điểm 4 điểm giấy phép lái xe.

Người điều khiển xe máy có hành vi nói trên sẽ bị phạt 800.000-1.000.000 đồng, trừ 4 điểm giấy phép lái xe.

Phòng PC08 khuyến cáo, người dân tuyệt đối không dùng tay sử dụng điện thoại khi đang điều khiển phương tiện tham gia giao thông. Nếu cần liên lạc, người lái xe phải dừng, đỗ xe đúng quy định để đảm bảo an toàn và phòng tránh tai nạn giao thông.

Thời gian tới, CSGT TPHCM sẽ tiếp tục duy trì công tác kiểm tra, xử lý nghiêm đối với các hành vi vi phạm là nguyên nhân dẫn đến tai nạn giao thông.