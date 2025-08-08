Ô tô đầu kéo lùi xe rồi va chạm với xe máy, một phụ nữ tử vong

Chiều 8/8, trao đổi với phóng viên Dân trí, chỉ huy Đội CSGT đường bộ số 6 (Phòng CSGT Hà Nội) cho biết, khoảng 6h15 cùng ngày tại đường 70, thuộc phường Xuân Phương, TP Hà Nội, xảy ra vụ tai nạn giao thông khiến một phụ nữ tử vong.

Hiện trường vụ tai nạn khiến một phụ nữ tử vong (Ảnh: Phúc Văn).

Vào thời gian trên, ô tô BKS 34H-016.xx kéo theo rơ mooc 34R-033.xx do anh Đ.M.T. (SN 1982, quê Hải Phòng) điều khiển, đỗ bên phải đường 70 (theo chiều đi quốc lộ 32), sau đó tài xế T. lùi xe.

Theo cảnh sát, trong quá trình lùi xe, ô tô do tài xế T. điều khiển xảy ra va chạm với xe máy BKS 29E2-723.xx do chị N.T.D. (SN 1989, trú tại Hà Nội) điều khiển, đi trên đường 70.

Nhà chức trách cho hay, vụ tai nạn khiến chị D. tử vong tại chỗ. Sau khi nhận tin báo, Đội CSGT đường bộ số 6 cử cán bộ tới hiện trường, phối hợp với Công an phường Xuân Phương giải quyết sự việc.