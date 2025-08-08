Chiều 7/8, trên một tuyến đường thuộc xã Tân Lập, tỉnh Long An, ô tô đầu kéo chở cuộn thép nặng hàng chục tấn bất ngờ phanh gấp để tránh va chạm với xe phía trước. Do quán tính, cuộn thép tròn bứt đứt dây xích chằng buộc và từ từ trượt về phía trước.

Sau sự cố, cuộn thép "khủng" cùng với giá đỡ chữ U văng khỏi thùng xe đầu kéo, lao thẳng xuống đường ngay trước cửa một tiệm nail. Tiếng động lớn khiến nhiều người bên trong giật mình lao ra ngoài, tưởng xảy ra tai nạn thảm khốc.

Thời điểm xảy ra sự việc, nhiều phương tiện đang lưu thông trên đường. Tuy nhiên, rất may cuộn thép không rơi trúng ai và tài xế xe đầu kéo cũng không bị thương.

Cuộn thép "khủng" trên xe đầu kéo văng xuống đường sau cú phanh gấp (Nguồn video: Nhà của Bống).

Đoạn clip ghi lại cảnh cuộn thép “khủng” rơi xuống đường khi xe đầu kéo phanh gấp nhanh chóng gây sốt trên mạng xã hội. Nhiều cư dân mạng rùng mình khi tưởng tượng hậu quả nếu cuộn thép nặng hàng tấn ấy rơi trúng người đi đường.

Trước đó, nhiều tình huống tương tự đã xảy ra tại nhiều tỉnh thành.

Chiều 19/3, tại một công ty trong Khu công nghiệp Mỹ Phước 3, phường Mỹ Phước, TP Bến Cát, tỉnh Bình Dương, trong lúc lái xe kéo chở 3 cuộn vải bạt nặng hơn 4 tấn từ đường vào cổng xưởng thì xe bị lật. Các cuộn vải bạt trên xe rơi xuống đè trúng nhân viên bảo vệ, khiến nạn nhân tử vong tại chỗ.

Ngày 5/4, trên đường Nguyễn Văn Linh, hướng Hải Phòng đi Hà Nội, một tài xế điều khiển xe kéo rơ-moóc chở theo cuộn thép nặng 28 tấn. Khi đến ngã ba Nguyễn Văn Linh - Đường vòng cầu Niệm thì gặp đèn đỏ, tài xế phanh gấp.

Cuộn thép trên rơ-moóc bị trượt về bên phải làm đứt xích chằng buộc và rơi xuống đường, may mắn không ai bị thương. Sự việc gây hư hỏng mặt đường và ùn tắc kéo dài hơn một giờ. Tài xế sau đó đã bị xử phạt 10 triệu đồng.

Đến ngày 8/4, một chiếc xe đầu kéo rơ-moóc do nam tài xế điều khiển đang lưu thông trên giao lộ Nguyễn Văn Linh - Nguyễn Thị Thập (TPHCM), cuộn thép bất ngờ bị trượt, làm đứt xích chằng buộc và rơi xuống lòng đường. May mắn, vụ việc không gây ra thương vong về người.

Chuỗi vụ việc kể trên cho thấy tính chất lặp lại và nguy hiểm tiềm tàng từ việc vận chuyển cuộn thép, đặc biệt là sự cố rơi do chằng buộc không an toàn.

Cần tăng mức xử phạt

Nhiều ý kiến cho rằng, mặc dù chưa gây thương vong, điều này không thể xem là “may mắn” nữa - mà là lời cảnh tỉnh mạnh mẽ cho để cơ quan chức năng cần sớm xây dựng quy chuẩn chằng buộc cụ thể cho các loại hàng hóa như cuộn thép, ống bê-tông hay những loại hàng nặng, cồng kềnh.

Bên cạnh đó, cần tăng mức xử phạt để tạo sức răn đe bởi các mức phạt hiện nay vẫn còn quá nhẹ so với hậu quả có thể xảy ra.

Thót tim sau khi xem clip, tài khoản Trần Hồng bình luận: "Thật may là không gây ra thiệt hại gì. Đi đường gặp những xe chở hàng "khủng" thế này tôi cố tránh thật xa và nhường đường cho xe đi trước. Mong các bác tài thật cẩn thận khi chở hàng".

"Đi đường gần khu công nghiệp, thỉnh thoảng tôi cũng gặp những xe chở cục thép to như vậy. Đi gần mấy xe này run lắm, cứ nghĩ đến cảnh chẳng may nó rơi xuống là sợ không dám đi tiếp. Thử tưởng tượng cuộn thép hàng chục tấn mà rơi xuống thì…", tài khoản Trang Lê chia sẻ.

May mắn cuộn thép không rơi trúng ai (Ảnh: Cắt từ clip).

"Sắt cuộn cực kỳ nguy hiểm khi xe chạy với tốc độ không ổn định. Chỉ cần phanh gấp là bung xích ngay. Vụ việc trên cao tốc mấy ngày trước đã làm bẹp cả cabin lái. Lần này cuộn thép rơi xuống ngay bên cạnh, nếu có xe máy chạy sát thì khó mà sống sót... Mọi người đi đường tốt nhất nên tránh xa xe lớn", tài khoản Nguyễn Tiến Mạnh cảnh báo.

Xem đoạn clip, bạn Trần Thị Tuyết bức xúc: "Đi ẩu, phanh gấp lại không chằng buộc cuộn thép an toàn. Thật sự quá xem nhẹ tính mạng của những người xung quanh. Bao nhiêu vụ đã xảy ra rồi mà vẫn không rút kinh nghiệm. May lần này không có thiệt hại về người".

Đồng quan điểm, tài khoản Duy Hiệu: "Đi đường sợ nhất là gặp mấy xe chở cuộn thép hay ống cột. Buộc bằng sợi xích với vài miếng gỗ chèn sơ sài mà lao vun vút. Xe chở hàng nặng, nguy hiểm như vậy mà không giữ khoảng cách, chạy ẩu rất dễ gây ra tai nạn".