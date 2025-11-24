Vợ chồng "cưa đôi" tiền bạc: Tôi nhàn tênh, không bao giờ phải báo cáo ai

Tôi và chồng đều là dân văn phòng bình thường, xuất thân từ nông thôn, lên thành phố lập nghiệp với hai bàn tay trắng. Gia đình không giàu nhưng mỗi người đều có trách nhiệm riêng với bố mẹ, anh em, họ hàng.

Chính vì vậy, từ ngày cưới, chúng tôi ngồi lại và thống nhất: Chi tiêu trong nhà, mỗi người chịu 50%. Không nửa vời, không lắt léo, không vòng vo.

Từ tiền điện nước, gạo mắm, sửa chữa đồ đạc đến mua sắm lớn như đổi xe, sắm nội thất, đóng học cho con…, tất cả đều "cưa đôi" đúng nghĩa.

Thêm vào đó, mỗi tháng hai vợ chồng đều bỏ vào một khoản quỹ tiết kiệm chung cho tương lai: Phòng khi đau ốm, sinh con, chuyển nhà… Còn lại bao nhiêu, ai giữ trong người thì tùy. Tiền của ai người đó tự quyết.

Nghe thì đơn giản nhưng chính sự rạch ròi ấy giúp gia đình tôi sống rất thoải mái.

Vợ chồng tôi thống nhất chia đôi mọi khoản chi tiêu để giữ sự công bằng và tôn trọng trong hôn nhân (Ảnh minh họa: iStock).

Nhiều người bảo tôi: “Sao mà chia đôi được? Không thương chồng à? Không sợ chồng có nhiều tiền rồi sinh hư à?”. Tôi chỉ cười.

Nếu một người đàn ông đã có bản chất lăng nhăng thì dù có giữ hết tiền, kiểm soát từng đồng, thậm chí giữ luôn ví, họ vẫn có cách để hư. Một kẻ không chung thủy thì cho dù có đưa cho vợ toàn bộ lương, anh ta vẫn tìm được cách phản bội bạn. Còn người tử tế thì chẳng cần bạn quản, họ vẫn giữ được mình.

Quan điểm của tôi rất rõ: Khi hai người đều tự chủ tài chính, đều có khoản riêng thì mỗi người sẽ sống có trách nhiệm hơn và cũng tôn trọng nhau hơn. Không ai có tâm lý ỉ lại, không ai cảm thấy mình “nuôi” ai, cũng không ai bị cảm giác “ăn bám”.

Tôi từng chứng kiến nhiều cảnh trái ngược: Người vợ ôm hết tiền trong nhà, chồng làm ra bao nhiêu đưa hết mà vẫn bị coi là vô dụng, chi cái gì cũng phải ngửa tay xin.

Ngược lại, có nhà chồng giữ sạch tiền, vợ trở thành cái bóng, muốn mua cái áo cũng phải chạy sốt vó chờ chồng duyệt. Tôi nhìn những cảnh đó mà sợ như nhìn… nhà tù.

Tôi không muốn sống như thế. Chồng tôi cũng không muốn. Chúng tôi muốn hôn nhân của mình rõ ràng, thoải mái, không ai phải nịnh ai xin từng đồng.

Ai cũng có nhu cầu cá nhân, có những khoản riêng muốn tiêu mà không cần giải thích. Chồng tôi thích đi đá bóng, tụ tập bạn bè. Tôi thích mua đồ dưỡng da hoặc lâu lâu đi spa.

Những thứ đó không cần phải “báo cáo” cho nhau, cũng không cần xin phép. Vì tiền riêng là của mỗi người, miễn là phần 50% trách nhiệm chung phải đóng đủ.

Thẳng thắn mà nói, nếu thu nhập hai vợ chồng quá chênh lệch thì sự “sòng phẳng” này có thể điều chỉnh lại. Nhưng khi đã tương đương và đều là dân làm thuê như chúng tôi, 50/50 là hợp lý nhất. Vợ chồng là bạn đồng hành, không phải chủ nợ với con nợ, càng không phải người giam giữ tự do tài chính của nhau.

Điều làm tôi mừng nhất là từ ngày chúng tôi sống theo nguyên tắc này, không có cuộc cãi vã nào vì tiền. Không có chuyện ai đó bị than nghèo kể khổ. Không có chuyện “anh tốn quá nhiều”, “em tiêu quá tay”. Mỗi người đều biết phần mình cần làm và làm đúng trách nhiệm, vậy là đủ.

Có lần, một chị đồng nghiệp nói với tôi: “Lỡ chồng cô có thêm tiền mà không lo cho gia đình thì sao? Lỡ anh ta đưa tiền cho gái thì sao?”.

Tôi thẳng thắn trả lời: “Nếu một người đàn ông có tiền riêng mà sinh hư thì đó là bản chất của anh ta, không phải tại tôi để anh ta giữ tiền. Và một người như vậy thì chẳng cần tiếc”.

Tôi chọn cách sống khiến mình tự tin, tự do và không đặt gánh nặng lên bất kỳ ai. Chồng tôi cũng vậy. Nhờ sự sòng phẳng ấy, hôn nhân của chúng tôi không có bóng dáng của sự xét nét hay nghi kỵ.

Tôi không dám nói cách của tôi là tốt nhất. Nhưng tôi dám chắc, đây là cách văn minh nhất để vợ chồng vừa chia sẻ trách nhiệm, vừa giữ được sự thoải mái cá nhân, không ai phải sống như đang bị quản lý tài chính.

Mộc An