Mỹ nhân gợi cảm nhất thế giới tái hợp bồ trẻ sau nhiều lần bị lừa dối

Tờ People cho biết, MGK mới đây gây chú ý khi chia sẻ một số chuyện riêng tư trong buổi phỏng vấn. Tại đây, anh vô tình để lộ việc đã quay lại với Megan Fox sau gần một năm chia tay. Trước đó, cặp đôi xác nhận kết thúc mối quan hệ vào cuối năm ngoái, cùng thời điểm Megan mang thai đứa con chung.

Megan Fox và MGK có một cô con gái chung, chào đời hồi tháng 3 (Ảnh: Getty Images).

Tháng 3, nữ diễn viên Transformers xác nhận sinh con gái và cho biết đang là mẹ đơn thân, hài lòng với lựa chọn của mình. Một nguồn tin tiết lộ Megan Fox quyết định chia tay MGK sau khi phát hiện anh có quá nhiều mối quan hệ mập mờ với phụ nữ khác.

Thời gian gần đây, cả hai liên tục có dấu hiệu tái hợp. Megan và MGK được bắt gặp cùng con gái bay đến Costa Rica tận hưởng kỳ nghỉ gia đình. Không lâu sau đó, MGK dành lời khen cho Megan khi xuất hiện trong chương trình Today With Jenna and Friends, gọi cô là “một người mẹ tuyệt vời”.

“Tôi không muốn nhận lời chúc mừng về phía mình mà muốn dành hết cho Megan, vì cô ấy thực sự làm tất cả mọi việc”, MGK chia sẻ.

Đến tháng 10, một người bạn của Megan cho biết cặp đôi đang cho nhau cơ hội làm lại từ đầu.

“Anh ấy hầu như đêm nào cũng ở nhà cô ấy cùng em bé. Họ cư xử như một cặp đôi nhưng chưa chính thức đặt tên cho mối quan hệ. MGK đối xử rất tốt với em bé và Megan cũng thích ở bên anh ấy”, nguồn tin nói.

Megan Fox nhiều lần được bình chọn là nữ diễn viên gợi cảm nhất thế giới (Ảnh: Instagram).

Một nguồn tin khác của People cho biết: “Dù vẫn sống riêng, họ dành nhiều thời gian ở bên nhau như một gia đình và đặt con lên hàng đầu. Điều đó giúp họ gắn kết lại theo nhiều cách”.

Megan Fox bắt đầu hẹn hò Machine Gun Kelly vào năm 2020. Cả hai yêu đương cuồng nhiệt ở giai đoạn đầu nhưng liên tục tan hợp nhiều lần.

Trong chương trình Call Her Daddy hồi tháng 3 năm ngoái, Megan từng thổ lộ: “Luôn có một sợi dây ràng buộc giữa tôi và anh ấy. Bằng cách nào đó, tôi biết mình sẽ luôn kết nối với anh ấy”.

Theo Page Six, tháng 12/2024 Megan tuyên bố chia tay MGK vì “không muốn phụ thuộc cảm xúc vào bất kỳ người đàn ông nào”.

Sinh năm 1986, Megan Fox là diễn viên kiêm người mẫu Mỹ. Cô nổi tiếng từ năm 2007 nhờ vai Mikaela Banes trong Transformers và phần tiếp theo Transformers: Revenge of the Fallen (2009).

Dáng vóc gợi cảm của Megan Fox sau 4 lần sinh nở (Ảnh: People).

Với vẻ đẹp gợi cảm, Fox được xem là một trong những biểu tượng sắc đẹp của Hollywood, xuất hiện trên nhiều tạp chí như Maxim, Rolling Stone và FHM.

Trong thời gian kết hôn và làm mẹ, Megan Fox rút khỏi làng giải trí để chăm sóc gia đình.

Sau gần 20 năm hoạt động nghệ thuật, nữ diễn viên thừa nhận từng bước vào nghề với nhiều hoài bão nhưng dần đánh mất năng lượng khi trưởng thành. Hiện, cô chọn cuộc sống kín tiếng, tập trung chăm sóc các con sau nhiều biến cố tình cảm.

Ngoài con gái chung với MGK, Megan có 3 con trai với chồng cũ Brian Austin Green gồm Noah Shannon (12 tuổi), Bodhi Ransom (10 tuổi) và Journey River (8 tuổi). Machine Gun Kelly cũng có con gái riêng - Casie Colson Baker (16 tuổi).

Một người bạn thân chia sẻ với People: “Megan thực sự hạnh phúc khi lại được làm mẹ và hưởng trọn những điều tuyệt vời mà các thiên thần nhỏ mang lại. Bạn bè đều mừng cho cô ấy và chưa từng thấy cô hạnh phúc như lúc này. Cô ấy như được hồi sinh và tỏa sáng trở lại”.