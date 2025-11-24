Hình ảnh Katy Perry đi chùa, thành tâm khấn vái gây sốt mạng

Chiều 23/11, mạng xã hội Trung Quốc lan truyền đoạn video ghi lại khoảnh khắc Katy Perry tới một ngôi chùa địa phương. Trong clip do người qua đường quay lại, giọng ca Roar xuất hiện giản dị với quần jeans, khăn choàng cổ, trang điểm nhẹ và để tóc buông xõa tự nhiên.

Người hâm mộ thích thú với hình ảnh Katy Perry đi chùa và thành tâm khấn vái (Ảnh: 163).

Katy Perry cầm nén hương, chắp tay cầu nguyện và vái tứ phương. Những cử chỉ đầy thành kính, xen chút bỡ ngỡ của một du khách nước ngoài lần đầu trải nghiệm văn hóa chùa chiền khiến cộng đồng mạng thích thú. Đoạn video nhanh chóng được chia sẻ rộng rãi.

Nhiều ý kiến khen ngợi Katy Perry vì tôn trọng văn hóa sở tại và chọn lối ứng xử chừng mực. Nếu trên sân khấu cô là “nữ hoàng” mạnh mẽ, gợi cảm thì khi tới chùa, nữ ca sĩ chọn trang phục kín đáo, hành động nhẹ nhàng và lễ độ.

Trước đó một ngày, Katy gây chú ý khi đăng ảnh tại Hàng Châu (Chiết Giang, Trung Quốc). Trong thời gian lưu diễn tại Trung Quốc, cô tranh thủ tham quan và khám phá văn hóa địa phương.

Ngoài khoảnh khắc đi chùa, Katy Perry còn thu hút sự chú ý với loạt ảnh diện sườn xám, búi tóc cao và thưởng thức các món ăn đặc trưng của nước chủ nhà.

Katy Perry được khen tinh tế khi lựa chọn trang phục phù hợp khi tới chùa (Ảnh: 163).

Katy Perry bắt đầu sự nghiệp âm nhạc từ năm 2001. Sau những năm đầu chưa gặt hái nhiều thành công, cô liên tiếp tạo dấu ấn với các album Teenage Dream (2010), Teenage Dream: The Complete Confection (2012), Prism (2013), Witness (2017) và Smile (2020).

Hai đĩa đơn Roar và Dark Horse thuộc album Prism, mang thông điệp trao quyền cho phụ nữ, đều đứng đầu nhiều bảng xếp hạng quốc tế. Cả 2 MV đều giúp Katy Perry trở thành nghệ sĩ đầu tiên có nhiều video vượt mốc 1 tỷ lượt xem trên Vevo.

Bên cạnh loạt giải thưởng lớn như AMAs, Billboard, People's Choice Awards…, Katy Perry hiện là một trong những nghệ sĩ có lượng đĩa nhạc bán chạy hàng đầu thế giới, với hơn 115 tỷ lượt nghe và hơn 70 triệu album được tiêu thụ.

Nữ ca sĩ người Mỹ đang thực hiện chuyến lưu diễn toàn cầu (Ảnh: Getty Images).

Ngoài âm nhạc, Katy còn tích cực tham gia các hoạt động từ thiện, thời trang, đầu tư kinh doanh và được xem là biểu tượng văn hóa pop. Năm 2024, cô trở lại với album 143 và khởi động chuyến lưu diễn toàn cầu The Lifetimes trong năm nay.

Thời gian gần đây, nữ ca sĩ gây chú ý khi hẹn hò cựu Thủ tướng Canada Justin Trudeau. Tin đồn bắt đầu từ tháng 7, khi cả hai bị bắt gặp đi ăn tối tại Montreal. Đến tháng 10, họ xuất hiện tay trong tay ở Paris (Pháp), gần như xác nhận mối quan hệ.

Katy Perry chia tay tài tử Orlando Bloom hồi tháng 6 sau gần 10 năm bên nhau và có một con gái chung. Về phía Justin Trudeau, ông ly hôn vợ cũ Sophie Grégoire Trudeau vào năm 2023 sau 18 năm chung sống và có 3 con.

Katy Perry đang hẹn hò cựu Thủ tướng Canada Justin Trudeau (Ảnh: People).

Theo tờ People, chuyện tình mới mang lại cho Katy Perry sự cân bằng sau cú sốc tình cảm, đồng thời giúp Justin Trudeau tìm lại niềm vui sau ly hôn. Cặp đôi được cho là đang lên kế hoạch nghỉ ngơi cùng nhau trong mùa lễ hội sắp tới.

Nguồn tin tiết lộ Katy Perry đang mong chờ kết thúc chuyến lưu diễn để có thời gian bên cạnh bạn trai và thực hiện các kế hoạch cá nhân khác.

“Năm nay là một năm đầy biến động với cô ấy. Katy vẫn chưa có thời gian để suy nghĩ nhiều về cuộc sống sau chuyến lưu diễn. Cô ấy hiện là một bà mẹ đơn thân và điều đó sẽ càng được chú ý vào năm tới”, nguồn tin cho biết.

“Cả hai luôn nỗ lực sắp xếp để gặp nhau và Katy hào hứng trong mỗi lần hẹn hò. Cô ấy thực sự rất vui khi ở cạnh Justin và đó là điều cô ấy mong chờ nhất lúc này”, nguồn tin nói thêm.