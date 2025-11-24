Các tỉnh Nam Trung Bộ chuẩn bị ứng phó với đợt thiên tai tiếp theo

Sáng 24/11, Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia có công điện gửi các địa phương ven biển và bộ, ngành liên quan yêu cầu chủ động ứng phó với áp thấp nhiệt đới gần Biển Đông.

Công điện cho biết, một áp thấp nhiệt đới đang hoạt động trên vùng biển phía Đông của Philippines. Lúc 8h hôm nay, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở khoảng 9,5 độ Vĩ Bắc, 127,8 độ Kinh Đông; sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 7, giật cấp 9.

Áp thấp nhiệt đới đang di chuyển hướng Tây Tây Bắc với tốc độ 20km/h, dự kiến đi vào vùng biển phía Đông Nam khu vực giữa biển Đông, hướng về khu vực miền Trung - nơi đang bị thiệt hại nghiêm trọng do mưa lũ trong những ngày qua.

Lực lượng quân đội hỗ trợ người dân ở Hòa Thịnh, tỉnh Đắk Lắk dọn dẹp, khắc phục hậu quả mưa lũ lịch sử (Ảnh: Nam Anh).

Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia đề nghị các tỉnh khu vực Nam Trung Bộ khẩn trương triển khai khắc phục hậu quả, khôi phục sản xuất, kinh doanh, ổn định đời sống nhân dân sau đợt mưa, lũ lịch sử và sẵn sàng chuẩn bị ứng phó với đợt thiên tai tiếp theo.

Các địa phương phải theo dõi chặt chẽ bản tin cảnh báo, dự báo và diễn biến của áp thấp nhiệt đới có khả năng mạnh lên thành bão; thông báo cho thuyền trưởng, chủ các phương tiện, tàu thuyền đang hoạt động trên biển biết để chủ động phòng tránh.

Các bộ, ngành theo chức năng, nhiệm vụ quản lý chủ động chỉ đạo, phối hợp với địa phương ứng phó với áp thấp nhiệt đới có khả năng mạnh lên thành bão và mưa lũ. Sẵn sàng lực lượng, phương tiện để triển khai công tác cứu hộ, cứu nạn khi có tình huống.

Thống kê sáng nay của Cục Quản lý đê điều và Phòng chống thiên tai (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) cho thấy mưa lũ lịch sử những ngày qua đã gây thiệt hại sơ bộ 13.078 tỷ đồng.

Trong đó, Quảng Ngãi thiệt hại khoảng 650 tỷ đồng, Gia Lai 1.000 tỷ đồng, Đắk Lắk 5.330 tỷ đồng, Khánh Hòa 5.000 tỷ đồng, Lâm Đồng 1.098 tỷ đồng.

Đến nay, theo thống kê, đã có 102 người chết, mất tích (91 người chết và 11 người mất tích). 221 nhà bị sập đổ; 933 nhà bị hư hỏng và gần 200.100 nhà bị ngập nước.

Về nông nghiệp, trên 82.140ha lúa, hoa màu và hơn 117.000ha cây trồng lâu năm bị thiệt hại. Trên 3,3 triệu con gia súc, gia cầm bị chết, cuốn trôi; 1.157 ha thủy sản thiệt hại (Đắk Lắk 1.000ha, Khánh Hòa 157ha).