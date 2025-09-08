Bức Tường "bùng cháy" với nhạc cách mạng, sân khấu 20.000 người như vỡ òa

Tại Hoàng thành Thăng Long (Hà Nội), đêm nhạc Rock concert - Trái tim Việt Nam đã diễn ra nhân kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9.

Không gian đêm nhạc “Rock concert - Trái tim Việt Nam” thu hút 20.000 khán giả tối 7/9 (Ảnh: Ban tổ chức).

Rock concert - Trái tim Việt Nam quy tụ các ban nhạc đình đám như: Bức Tường, Ngũ Cung, Chillies, The Flob, Blue Whales cùng những nghệ sĩ khách mời: Dương Trần Nghĩa, Thái Thùy Linh, Phạm Anh Khoa, Thùy Anh… đã tạo nên đêm đại nhạc hội rock quy mô lớn, khơi dậy khát vọng tuổi trẻ, niềm tự hào dân tộc và tình yêu Tổ quốc thăng hoa qua từng giai điệu.

Một trong những phần trình diễn ấn tượng nhất của đêm nhạc là sự xuất hiện của ban nhạc rock kỳ cựu Bức Tường cùng giọng hát đầy nội lực của Phạm Anh Khoa.

Nhóm mở đầu với bản phối Đất Việt - Hoa mặt trời và Con đường không tên, ngay lập tức chinh phục khán giả bằng sức mạnh và chất riêng của âm nhạc rock.

Phần trình diễn của ban nhạc Bức Tường là điểm nhấn được mong chờ nhất tại đêm nhạc (Ảnh: Ban tổ chức).

Tiếp đến, Bức Tường trình diễn Men say - ca khúc gắn liền với cố thủ lĩnh Trần Lập - đồng thời đánh dấu sự xuất hiện của ca sĩ khách mời Dương Trần Nghĩa. Cùng với Phạm Anh Khoa, họ mang đến màn trình diễn đầy cảm xúc qua các bản hit như: Tháng 10, Bông hồng thủy tinh - Mắt đen và Đất nước trọn niềm vui, tạo nên khoảnh khắc âm nhạc trọn vẹn, khiến khán phòng bùng nổ theo từng nhịp guitar, trống và tiếng hát vang dội.

Không chỉ trình diễn máu lửa, Bức Tường còn giao lưu với khán giả và bất ngờ tặng 10 chiếc áo in hình lá cờ Tổ quốc, khiến khán giả thích thú.

Trong khoảnh khắc cao trào, toàn bộ nghệ sĩ cùng hòa giọng với ban nhạc Bức Tường ca khúc Đường đến ngày vinh quang, khiến cả khán phòng như bùng nổ trong niềm tự hào dân tộc.

Âm nhạc vang lên mạnh mẽ, từng nhịp trống, tiếng guitar và tiếng hát cuồng nhiệt của khán giả hòa quyện, tạo tinh thần đoàn kết rực rỡ, để lại dư âm khó phai trong lòng mọi người.

Cũng tại chương trình, Thái Thùy Linh cùng ban nhạc dân tộc Thanh Âm Xanh đã trình diễn ca khúc Lên đàng. Sự kết hợp giữa guitar, trống rock và âm sắc nhạc cụ dân tộc tạo nên không khí hừng hực, khơi gợi tinh thần hào hùng của lịch sử cách mạng.

Thái Thùy Linh cháy hết mình trên sân khấu với “Dậy mà đi” và “Hát mãi khúc quân hành”, thổi làn gió mới vào nhạc rock cách mạng (Ảnh: Ban tổ chức).

Tiếp đó, cô biểu diễn 2 ca khúc: Dậy mà đi và Hát mãi khúc quân hành, những bản nhạc mở đầu cho album Bộ đội - một trong những album nhạc rock cách mạng đầu tiên tại Việt Nam.

Trên sân khấu, Thái Thùy Linh chia sẻ đầy cảm xúc về hành trình 18 năm ấp ủ ý tưởng, trải qua 3 năm xây dựng concept trước khi phát hành album vào năm 2010. Cô nhấn mạnh rằng, ở thời điểm mới ra mắt, album từng gây tranh cãi vì đưa ca khúc cách mạng nghiêm trang vào phong cách rock mạnh mẽ. Tuy nhiên, theo thời gian, nhạc rock cách mạng đã được khán giả đón nhận, thổi hồn mới vào những bản nhạc cách mạng vốn đi vào lòng người.

The Flob bước lên sân khấu và mở màn với ca khúc Bài ca đất phương Nam, lần đầu tiên nhóm trình diễn trên một sân khấu lớn. Ngay sau đó, The Flob tiếp tục thể hiện Khát vọng tuổi trẻ, lập tức khuấy động toàn bộ không gian với giai điệu sôi động, tinh thần trẻ trung và năng lượng phóng khoáng.

Nhóm Chillies bước lên sân khấu và cháy hết mình với 2 ca khúc Quê hương Việt Nam và Đại lộ mặt trời. Những giai điệu sôi động, phối khí hiện đại cùng chất giọng cuốn hút của nhóm tiếp tục duy trì khí thế bùng nổ của đêm nhạc, khiến không gian sân khấu rộn ràng và tràn đầy cảm xúc.

Không chỉ vậy, nhóm nhạc không ngần ngại chấm điểm 100/100 cho khán giả, như một lời khẳng định cho sức nóng và năng lượng mà tinh thần cuồng nhiệt của khán giả đã mang đến cho Chillies.

Dương Thùy Anh mở màn bằng đàn nhị, hòa cùng Phạm Anh Khoa trên sân khấu “Dân tôi ca”, tạo điểm nhấn dân tộc đầy ấn tượng giữa không gian rock sôi động (Ảnh: Ban tổ chức).

Ngay sau màn trình diễn bùng nổ của Chillies, Phạm Anh Khoa cùng Dương Thùy Anh xuất hiện trên sân khấu, thể hiện ca khúc Dân tôi ca. Dương Thùy Anh mở màn với đoạn đàn nhị, hòa quyện hoàn hảo cùng nhịp rock sôi động, tạo nên không gian âm nhạc vừa hiện đại vừa mang đậm hơi thở dân tộc. Khán giả hào hứng, reo hò và hòa nhịp ngay từ những giây đầu tiên.

Chương trình bước cũng có tiết mục giao lưu với các cựu chiến binh đầy xúc động. Không khí sân khấu trở nên ấm áp và gần gũi khi cựu chiến binh Quế Hoa thể hiện ca khúc Hành khúc ngày và đêm. Đây là một phần trình diễn ngẫu hứng, được cô gửi gắm từ trái tim, với giọng hát đầy cảm xúc, truyền tải tinh thần quả cảm và hào hùng của những người lính xưa.

Ngũ Cung khuấy động sân khấu với giai điệu rock mạnh mẽ hoà cùng âm nhạc dân tộc, khiến khán giả reo hò cuồng nhiệt (Ảnh: Ban tổ chức).

Ngay khi Ngũ Cung bước lên sân khấu, nhóm nhạc lập tức hô vang: “Ai là fan (người hâm mộ) của nhạc rock cách mạng giơ tay?”. Là một trong những ban nhạc được chờ đợi nhất của đêm nhạc, Ngũ Cung trình diễn liên tiếp các ca khúc: Hành khúc ngày và đêm, Viết tiếp câu chuyện hòa bình, Cung đàn mùa xuân, Tuyết trắng - Đỗ quyên đỏ, Lá đỏ và Bay qua biển Đông.

Đặc biệt, tiết mục Cô đôi thượng ngàn vốn không có trong kịch bản, nhưng trước sự hô vang yêu cầu từ khán giả, Ngũ Cung đã chiều lòng fan, mang đến một bất ngờ đầy cảm xúc. Không gian sân khấu một lần nữa bùng nổ, khi khán giả hòa nhịp cùng những tiếng reo hò cuồng nhiệt, tạo nên khoảnh khắc âm nhạc đáng nhớ của đêm concert.

Bức Tường cháy hết mình với giai điệu rock cách mạng (Video: Lê Phương Anh).

Đêm nhạc Rock concert - Trái tim Việt Nam khép lại, để lại dư âm khó quên trong lòng khán giả. Chương trình đưa người xem hòa chung nhịp đập Tổ quốc, kết hợp âm nhạc rock hiện đại với tinh thần yêu nước và niềm tự hào dân tộc, truyền lửa cho tuổi trẻ hôm nay.