Báo cáo này cho rằng việc Apple công bố thông tin từ đầu năm sẽ cho phép quá trình chuyển giao lãnh đạo diễn ra suôn sẻ hơn.

Tim Cook có thể sẽ rời Apple vào đầu năm 2026 (Ảnh: Business Insider).

Nguyên nhân là do trong nửa cuối năm, Apple sẽ triển khai hàng loạt sự kiện quan trọng thường niên như hội nghị WWDC vào tháng 6 và sự kiện ra mắt iPhone vào tháng 9. Dù vậy, không ít ý kiến bày tỏ quan điểm nghi ngờ về thông tin trên.

"Dựa trên tất cả những gì tôi đã biết trong những tuần gần đây, tôi không tin rằng việc Cook rời đi vào giữa năm sau là điều có thể xảy ra. Thực tế, tôi sẽ rất sốc nếu Cook từ chức trong khoảng thời gian này. Rất ít dấu hiệu nội bộ cho thấy Cook sắp từ chức", Mark Gurman của Bloomberg chia sẻ.

Vào đầu tháng 10, hãng tin Bloomberg dẫn lời các nguồn tin từ nội bộ Apple cho biết công ty đã xây dựng một kế hoạch để chọn ra người kế nhiệm Tim Cook.

John Ternus, Phó Chủ tịch cao cấp phụ trách Kỹ thuật Phần cứng của Apple, sẽ là trung tâm của kế hoạch này và nhiều khả năng sẽ trở thành CEO của Apple trong tương lai.

Ông gia nhập Apple từ năm 2001 và đã đóng vai trò quan trọng trong việc tham gia phát triển các sản phẩm mang tính biểu tượng của “quả táo”, như Mac, iPad, iPhone…

Các nguồn tin cho biết Tim Cook đánh giá cao phong cách điều hành của Ternus, đặc biệt ở khả năng thuyết trình, tính cách ôn hòa và khả năng đưa ra giải pháp trong các vấn đề kỹ thuật.

Hiện cả Apple lẫn Tim Cook đều chưa đưa ra bất kỳ xác nhận nào về thời điểm chuyển giao.