Đêm nhạc "Em xinh": Bích Phương xấu hổ đỏ mặt, Negav không xuất hiện

Tối 13/9, concert Em xinh say hi diễn ra tại TPHCM, quy tụ 30 "em xinh" cùng nhiều khách mời. Đêm nhạc kéo dài gần 5 tiếng, mang đến chuỗi tiết mục đa dạng từ sôi động đến sâu lắng, thu hút đông đảo khán giả.

Khoảng 19h, chương trình mở màn bằng bản mashup 16 ca khúc solo đại diện cho top 16 "em xinh". Ngay sau đó, toàn bộ 30 thí sinh xuất hiện trong tiết mục Việt Nam hơn từng ngày, khoác áo dài truyền thống, đội nón lá. Phần trình diễn được khép lại bằng màn pháo hoa tầm thấp, tạo hiệu ứng bùng nổ cho màn chào sân.

Tuy nhiên, ngay khi tiết mục vừa kết thúc, một số khán giả ở gần sân khấu phát hiện phía sau giàn giáo bốc cháy, được cho bắt nguồn từ pháo hoa. Sự cố nhanh chóng được ban tổ chức xử lý, không ảnh hưởng đến diễn biến của chương trình.

Một trong những điểm nhấn của đêm nhạc là phần trao giải "The best OTP em xinh" - hạng mục dành cho cặp đôi ăn ý, dựa trên sự cổ vũ trực tiếp từ khán giả. Cặp đôi Bích Phương - Tăng Duy Tân, từng kết hợp trong ca khúc Em chỉ là, trở thành tâm điểm.

Ngay khi tên cả hai được xướng lên, nhiều nghệ sĩ trên sân khấu trêu ghẹo khiến Bích Phương ngượng ngùng, liên tục che mặt. Cô thậm chí còn kêu gọi khán giả đừng bình chọn cho mình vì không muốn chiến thắng trong tình huống này.

Tăng Duy Tân - Bích Phương ngọt ngào trên sân khấu (Video: Quỳnh Tâm).

Kết quả, Bích Phương - Tăng Duy Tân nhận được sự cổ vũ áp đảo từ khán giả và giành chiến thắng. Phần thưởng là fanpage Em xinh say hi sẽ sử dụng hình của cả hai làm ảnh đại diện trong 24 giờ.

Ngay sau đó, màn trình diễn Anh chỉ là của bộ đôi tiếp tục khiến khán giả "bùng nổ". Những cử chỉ tình tứ nắm tay của cặp đôi trên sân khấu khiến khán giả không ngừng hò reo.

Sau tiết mục, cả hai còn có màn giao lưu ngắn, ngại ngùng xưng hô "tôi - bạn" trên sân khấu. Trấn Thành sau đó đã yêu cầu họ chụp chung một bức ảnh để làm ảnh đại diện cho fanpage.

Đêm nhạc còn gây chú ý bởi loạt tiết mục đa dạng. Những màn biểu diễn sôi động như AAA, Run, Not my fault, Hề, Cách yêu đúng điệu, Ếch ngoài đáy giếng... khiến khán giả đồng loạt đứng dậy cổ vũ.

Ở chiều ngược lại, các bản ballad Quả chín quá, Từng, Cứ đổ tại cơn mưa... mang đến những khoảnh khắc lắng đọng.

Trong tiết mục Không đau nữa rồi, Anh Tú và LyLy bất ngờ diện trang phục như cô dâu - chú rể, khiến khán giả thích thú.

Sân khấu cũng chứng kiến sự xuất hiện của nhiều khách mời nam trong vai trò hỗ trợ các "em xinh" như Quang Hùng Master D (Gã săn cá), Jsol (Red flag), Dương Domic (We belong together). Đặc biệt, nhóm MOPIUS (gồm Jsol, Dương Domic, Quang Hùng Master D, HURRYKNG) trở lại với ca khúc mới Bản thiết kế, tạo sự bất ngờ cho người hâm mộ.

Trong khi đó, rapper Negav không xuất hiện, dù trước đó fanpage của nam rapper từng có bài đăng xác nhận anh sẽ tham gia. Nhiều người cho rằng, sự vắng bóng của Negav liên quan đến những ồn ào vừa qua của anh.

Kết thúc vào lúc 0h, concert Em xinh say hi khép lại sau gần 5 tiếng với nhiều cung bậc cảm xúc. Sau thành công của đêm 1 tại TPHCM, concert Em xinh say hi công bố tiếp tục hành trình với đêm 2, dự kiến diễn ra vào ngày 11/10 tại Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình (Hà Nội).

Ảnh: Ban tổ chức