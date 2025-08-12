OMO tổ chức “Pháo đài lấm bẩn” tại Hà Nội: Bích Phương, RHYDER góp mặt

Sự kiện quy tụ hàng loạt nghệ sĩ nổi tiếng, mang đến một mùa hè sôi động với những trải nghiệm đầy thú vị cho các gia đình.

Gương mặt được mong chờ nhất, ca sĩ Bích Phương, đã không làm người hâm mộ thất vọng khi trình diễn những ca khúc sôi động, tạo không khí hào hứng tại sự kiện. Với phong cách âm nhạc đặc trưng và sự kết nối gần gũi, cô đã khuấy động hàng trăm khán giả, nhất là các gia đình trẻ.

Bích Phương mang đến những bản nhạc nổi tiếng như “Đi đu đưa đi”, “Nâng chén tiêu sầu”.

Cùng góp mặt, RHYDER - rapper trẻ đang được khán trẻ yêu mến - đã mang đến những phần trình diễn đầy năng lượng, tiếp nối những màn thể hiện ấn tượng từ TPHCM.

RHYDER quay trở lại sân khấu “Pháo đài âm nhạc” tại Hà Nội.

Ngay khi vừa xuất hiện trên sân khấu, RHYDER đã khiến không khí phố đi bộ Trần Nhân Tông thêm sôi động. Khán giả hò reo phấn khích, đồng thanh hát theo từng giai điệu bản "hit" (được yêu thích) mà anh chàng mang tới.

Nhóm nhạc Chillies xuất hiện trong tiếng hò reo của khán giả.

Bên cạnh đó, nhóm nhạc Chillies cũng xuất hiện, mang đến màu sắc âm nhạc đa dạng, từ những giai điệu hiện đại đến phần trình diễn đầy cá tính. Loạt ngôi sao đã thực sự khiến khán giả choáng ngợp khi khiến bữa tiệc âm nhạc bùng nổ, làm cho khán giả liên tục cuồng nhiệt, không có phút nào ngơi nghỉ.

"Pháo đài lấm bẩn" tại Hà Nội tiếp nối tinh thần "Chơi là chất, ngại gì bẩn" với hàng loạt hoạt động như khu liên hoàn thể lực, trạm sáng tạo lấm bẩn và các trò chơi dân gian được làm mới.

Không gian sáng tạo thu hút đông đảo các gia đình lẫn người trẻ tham gia.

Các bạn nhỏ hào hứng tham gia trò chơi tại “Đấu trường lấm bẩn”.

Cùng hòa mình vào từng khu vực, từ vẽ tranh, tô tượng đến ném vòng và sút bóng, các gia đình cùng chia sẻ niềm vui và ghi lại những khoảnh khắc “lấm bẩn hạnh phúc”. Những hình ảnh này không chỉ lan tỏa tinh thần gắn kết mà còn ghi dấu ấn mùa hè 2025 với những kỷ niệm đáng nhớ.

Với sự đồng hành của OMO, "Pháo đài lấm bẩn" không chỉ là sân chơi giải trí mà còn là nơi khuyến khích các gia đình tận hưởng khoảnh khắc lấm lem, cười đùa và lớn lên cùng nhau. Sự kiện hoàn toàn miễn phí, mở cửa tự do, thu hút đông đảo người dân thủ đô và du khách. Đây là một trong những hoạt động nổi bật nhất mùa hè 2025, hứa hẹn để lại dấu ấn sâu đậm với hàng nghìn gia đình, bạn trẻ và người hâm mộ yêu âm nhạc.