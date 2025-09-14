Cháy giàn giáo ở "Em xinh", Trấn Thành và 30 thí sinh vẫn vô tư giao lưu

Tối 13/9, concert Em xinh say hi diễn ra tại TPHCM, mang đến cho khán giả loạt tiết mục sôi động với sự góp mặt của 30 "em xinh" cùng một số khách mời.

Khoảng 19h, chương trình chính thức bắt đầu với bản mashup 16 ca khúc solo đại diện cho top 16 "em xinh". Ngay sau đó, 30 thí sinh đồng loạt xuất hiện trong trang phục áo dài, đội nón lá, thể hiện tiết mục Việt Nam hơn từng ngày.

30 "em xinh" xuất hiện và gửi lời chào khán giả (Ảnh: Ban tổ chức).

Màn trình diễn được khép lại bằng phần pháo hoa tầm thấp, tạo hiệu ứng thị giác rực rỡ cho màn chào sân. Theo ban tổ chức, loạt pháo hoa được lập trình theo nhịp nhạc để gia tăng sự kịch tính và mở đầu hoành tráng cho đêm nhạc.

Tuy nhiên, ngay sau khi tiết mục kết thúc, một số khán giả ở khu vực gần sân khấu phát hiện phía sau giàn giáo bất ngờ bốc cháy. Ngọn lửa được cho là bắt nguồn từ hiệu ứng pháo hoa.

Cháy giàn giáo phía sau sân khấu (Ảnh: Chụp màn hình).

Đoạn clip ghi lại cảnh cháy phía sau sân khấu được một số khán giả quay lại và lan truyền trên mạng xã hội.

Nhiều người có mặt ở đêm nhạc cho biết, họ bất ngờ khi biết có sự cố, bởi lúc theo dõi chương trình hầu như không nhận ra, chỉ đến khi xem lại clip mới hay sự việc.

Một số khán giả khác thì cho biết có nhìn thấy đám lửa, song rất nhanh chóng được dập tắt.

Đám cháy chỉ diễn ra phạm vi nhỏ, khán giả ở xa khó nhận ra (Ảnh: Quỳnh Tâm).

Theo ghi nhận của phóng viên Dân trí, đám cháy chỉ diễn ra ở phạm vi nhỏ phía sau, nên khán giả ở xa gần như không để ý, chỉ thấy ánh lửa le lói thoáng qua.

Ban tổ chức nhanh chóng có mặt để xử lý, ngọn lửa được dập tắt chỉ sau ít phút, không gây ảnh hưởng đến diễn biến chương trình.

Trên sân khấu, MC Trấn Thành cùng 30 "em xinh" vẫn tiếp tục giao lưu, trò chuyện trong bầu không khí náo nhiệt, gần như không nhận ra sự cố phía sau.

MC Trấn Thành và các "em xinh" vẫn tiếp tục giao lưu, không nhận ra sự cố cháy phía sau (Ảnh: Ban tổ chức).

Hiện ban tổ chức concert Em xinh say hi vẫn chưa lên tiếng về sự cố này.