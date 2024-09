Dàn hot girl Việt Gen Z gây sốt vì vừa xinh đẹp, vừa học giỏi

Từng trải qua khoảng thời gian khủng hoảng, không biết rõ định hướng tương lai, Diệu Anh, Vừng, Mẫn Nhi và Hà Trang đều lựa chọn gap year (kỳ nghỉ kéo dài một năm, tạm gác việc học tập để thực hiện những kế hoạch khác) như cách lấy lại tinh thần, hiểu sâu hơn về bản thân.

Diệu Anh

Đoàn Triệu Diệu Anh (SN 2002, Nam Định) từng theo học chuyên ngành Hệ thống thông tin quản lý tại Học viện Ngân hàng. Năm 2019, cô nàng "gây bão" mạng với bức ảnh bị chụp lén trong ngày đầu tiên nhập học.

Sau khoảng thời gian ngắn lên Hà Nội học tập, Diệu Anh cảm thấy mông lung, chưa biết bản thân thích gì nên quyết định gap year.

Với mong muốn thử thách bản thân, bước ra khỏi vùng an toàn, Diệu Anh lựa chọn đến một đất nước mới và bắt đầu hành trình du học của mình. Hiện tại, cô theo học ngành Truyền thông tại Đại học Sogang, Hàn Quốc.

Diệu Anh được biết đến nhiều hơn với vai trò sáng tạo nội dung trên mạng xã hội. Cô nàng cũng là một trong những gương mặt hot girl được một số nhãn hàng quảng cáo mỹ phẩm lựa chọn.

Mẫn Nhi

Phạm Mẫn Nhi (SN 2000, Hà Nội) tốt nghiệp chuyên ngành Truyền thông, trường Macquarie Sydney, Úc. Cô từng là cựu trưởng ban hỗ trợ du học sinh của Tổng Hội du học sinh Việt Nam tại bang New South Wales và sở hữu kênh YouTube với hơn 95.000 lượt đăng ký.

Mẫn Nhi từng có khoảng thời gian sinh sống, học tập tại Hà Lan. Do không phù hợp với định hướng tương lai, cô quyết định trở về Việt Nam và thành công chinh phục liên tiếp 5 học bổng giá trị ở các trường đại học tại Úc gồm: University of Sydney, Western Sydney University, University of Wollongong, Macquarie University và Monash University.

Sau khi tốt nghiệp đại học, Mẫn Nhi dành một năm làm việc tại Úc. Hiện tại, cô nàng sinh năm 2000 quyết định quay trở về Việt Nam lập nghiệp và hoạt động chủ yếu trong lĩnh vực sáng tạo nội dung, KOL (người có ảnh hưởng trên mạng xã hội).

Hà Trang

Nguyễn Hà Trang (biệt danh Meichan, SN 2000) là cựu du học sinh Việt Nam được nhận học bổng toàn phần tại Đại học Yonsei, Hàn Quốc. Ngoài ra, cô còn là nhà sáng tạo nội dung thu hút hơn 725.000 lượt đăng ký trên mạng xã hội.

Trong quá trình du học tại Hàn Quốc, Meichan có cơ hội hợp tác, làm việc cùng nhiều ngôi sao nổi tiếng tại đây như Chanyeol, Hyomin, Kang Tae Oh… Đặc biệt, cô từng đảm nhận vai trò trợ lý cho dự án thực hiện video nhảy Lilifilm của Lisa (BlackPink).

Tháng 6/2023, Meichan vinh dự trở thành diễn giả Việt Nam duy nhất có mặt tại diễn đàn Công nghiệp Văn hóa thế giới với sự tham gia của nhà sáng lập tập đoàn giải trí SM - Lee Soo Man, cựu Tổng thư ký Liên hợp quốc Ban Ki Moon và nhiều khách mời nổi tiếng khác.

Sau khi tốt nghiệp Đại học Yonsei, Meichan trở về Việt Nam hoạt động và tích cực tham gia các sự kiện, làm diễn giả chia sẻ kinh nghiệm. Cô nhanh chóng trở thành gương mặt đại diện của nhiều nhãn hàng thời trang, mỹ phẩm.

Vừng

Vừng (tên thật Lê Nam Thuận An, SN 2002, Hà Nội) là nhà sáng tạo nội dung về đời sống, truyền cảm hứng học tập đến các bạn trẻ. Bên cạnh đó, cô còn sở hữu bảng thành tích học tập ấn tượng như theo học bằng tú tài quốc tế tại trường United World College Nhật Bản, sinh viên trao đổi tại Đại học VinUni (Việt Nam), nhận học bổng từ 6 trường đại học của Mỹ…

Hiện tại, Vừng theo học tại Đại học Cornell - ngôi trường thuộc Ivy League (nhóm 8 trường đại học tư thục hàng đầu tại Mỹ) với mức học bổng toàn phần trị giá 7,2 tỷ đồng. Đặc biệt, cô nàng còn may mắn trở thành nữ du học sinh Việt đầu tiên thực tập ở công ty "cha đẻ" ChatGPT đầu tư.

Khi có thời gian rảnh trong các kỳ nghỉ lễ, Vừng thường về Việt Nam để tham gia làm diễn giả, chia sẻ kinh nghiệm học tập, săn học bổng nước ngoài… với các bạn trẻ GenZX (những người sinh năm 1997-2012). Bên cạnh đó, cô nàng 22 tuổi còn tạo ra chương trình "Học bổng Giáo dục Vừng" với mong muốn hỗ trợ và lan tỏa tinh thần ham học đến giới trẻ.

Ảnh: FBNV, IGNV