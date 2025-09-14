Cuộc đời khác biệt của con gái chuyển giới của tỷ phú Elon Musk

Vivian Wilson (21 tuổi) là con gái của Elon Musk và nữ nhà văn Justine Wilson. Năm 2020, cô công khai chuyển giới và đổi tên thành Vivian Jenna Wilson. Cùng thời điểm, cô cũng đệ đơn lên tòa án để xin đổi họ. Trong đơn, cô gái trẻ trình bày: “Tôi không còn muốn có bất kỳ sự liên hệ nào với cha tôi nữa”.

Vivian Wilson tiến hành chuyển giới từ năm 2020 (Ảnh: The Cut).

Trái với người cha giàu có và tài năng của mình, Vivian Wilson có một cuộc sống giản dị đáng kinh ngạc. Vivian lựa chọn cuộc sống độc lập với cha, không nhận bất kỳ khoản thừa kế nào từ khối tài sản khổng lồ của Elon Musk.

Cô không sở hữu siêu xe, siêu biệt thự hay có thẻ tín dụng “không giới hạn” như nhiều người vẫn tưởng tượng về “con gái tỷ phú”. Thay vào đó, cô sống như bao bạn trẻ bình thường khác tại Los Angeles với nỗi lo về tiền thuê nhà, bữa ăn hàng ngày, học phí và những khoản chi nhỏ.

Cô gái trẻ từng thổ lộ: “Tôi không có hàng trăm nghìn USD để tiêu xài. Tôi chỉ đủ tiền ăn, có chỗ ở, bạn bè và một khoản thu nhập nho nhỏ”.

Vivian Wilson (phải) là con trai của tỷ phú Elon Musk (Ảnh: News).

Hiện tại, Vivian sống trong một căn hộ nhỏ ở Los Angeles (Mỹ) cùng 3 người bạn để chia sẻ chi phí. Vivian tự trang trải từ tiền học phí, thuê nhà cũng như những khoản chi nhỏ nhất. Tuy nhiên, cuộc sống hiện tại lại là điều khiến Vivian thấy hạnh phúc nhất.

Trò chuyện với The Cut, người đẹp cho biết, cô không bao giờ mong muốn mình trở thành người siêu giàu. Cô nói: "Tôi có thể trả tiền thức ăn. Tôi có bạn bè, chỗ ở và khoản thu nhập khả dụng. Cuộc sống này tốt và may mắn hơn nhiều người bằng tuổi tôi ở Los Angeles".

Vivian bắt đầu tự lập từ năm 2020 và hiện theo học ở một trường cộng đồng, với niềm đam mê ngôn ngữ. Ngoài giờ học, cô làm thêm, tham gia các hoạt động nghệ thuật đường phố và làm những việc khiến cô không nghĩ mình là con gái tỷ phú.

Vivian Wilson đệ đơn xin bỏ họ, cắt đứt quan hệ với người cha tỷ phú để được làm chính mình (Ảnh: Instagram).

Vivian từng thừa nhận về gánh nặng khi là con của một trong những người đàn ông nổi tiếng và giàu nhất thế giới. Cô thường phải che mặt khi ra đường để tránh bị nhận diện.

Cô cho rằng, việc mang họ Musk đồng nghĩa phải chịu đựng ánh nhìn soi mói và sự kỳ vọng từ dư luận. Đây đều là những điều mà một cô gái khát khao cuộc sống bình dị như Vivian không mong muốn.

Trong cuộc trò chuyện với Teen Vogue, Vivian thừa nhận cô mắc chứng ADHD (rối loạn tăng động giảm chú ý), điều này khiến tuổi trẻ của cô nhiều thách thức hơn. Tuy nhiên, cuộc sống càng khó khăn, Vivian càng dặn mình phải kiên cường và sống đúng như mong muốn của chính mình.

Vivian Wilson muốn được đứng trên đôi chân của mình và không sống nhờ khoản thừa kế của cha (Ảnh: The Cut).

“Tôi muốn mọi người biết đến tôi như chính tôi, chứ không phải chỉ là con gái của Elon Musk. Tôi không ham muốn trở nên giàu có. Tôi chỉ muốn có một cuộc sống ổn định, bình thường và được là chính mình”, cô nói.

Ngày 12/9 vừa rồi, Vivian Wilson gây chú ý khi xuất hiện trên sàn diễn của Tuần lễ Thời trang New York tại Mỹ. Cô tham gia trình diễn trong show của nhà thiết kế Alexis Bittar với chủ đề MISS USA 1991: A Dream Sequence.

"Tôi chủ ý chọn mỗi người mẫu đại diện cho một bang của Mỹ nơi quyền lợi của người chuyển giới đang bị đe dọa", nhà thiết kế Bittar nói. Wilson đại diện bang South Carolina.

Vivian Wilson lần đầu trình diễn trên một sàn diễn thời trang chuyên nghiệp tại Tuần lễ thời trang New York, ngày 12/9 (Ảnh: Page Six).

Những bước đi uyển chuyển của Vivian Wilson trên sân khấu nhận được sự đánh giá cao của cộng đồng mạng. Buổi diễn của nhà thiết kế Bittar là show thời trang đầu tiên trong sự nghiệp người mẫu của cô gái 21 tuổi. Được biết, Vivian chưa từng trải qua bất kỳ trường lớp đào tạo catwalk nào.

Tờ People cho hay, Vivian đã ký hợp đồng với công ty quản lý tài năng CAA và đang tìm hiểu ngành influencer (người có sức ảnh hưởng trên mạng xã hội). Tháng 6 vừa rồi, cô góp mặt trong buổi diễn của drag queen (nghệ sĩ giả nữ) Pattie Gonia tại Los Angeles.