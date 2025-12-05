“Người dân mong các bác sĩ như mong nắng sau bão”

Sáng 5/12, báo Dân trí phối hợp cùng Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương tổ chức chương trình Tư vấn sức khỏe và phát thuốc miễn phí cho hơn 200 người dân bị ảnh hưởng bởi bão Bualoi tại xã Việt Hồng, tỉnh Lào Cai.

Từ sáng sớm, bà con xã Việt Hồng đã rủ nhau đến Trạm y tế xã để được tư vấn sức khỏe. Dù chương trình bắt đầu lúc 7h30, nhưng nhiều người đã có mặt từ trước đó gần 1 tiếng. Mọi người trò chuyện vui vẻ, hỏi thăm chuyện làm nương, chuyện con trẻ sau bão có còn ho hay mẩn ngứa không...

Trong số những người đến sớm có bà Hoàng Thị Xoan (59 tuổi). Bà Xoan đi bộ gần 2km từ nhà đến điểm khám và tới nơi khi kim đồng hồ mới chỉ hơn 6h40.

“Cán bộ địa phương bảo hôm nay có bác sĩ từ Hà Nội lên khám, tôi mong cả tuần nay rồi. Đêm qua cứ thao thức mãi, mong trời sáng nhanh để đi”, bà Xoan cười, giọng còn lẫn trong hơi thở gấp sau quãng đường đi bộ dài.

Nhà bà Xoan nằm đúng khu vực chịu ảnh hưởng nặng nền bởi lũ quét trong bão Bualoi. “Mấy hôm dọn dẹp, chân tay tôi ngâm nước lâu quá, giờ cứ tê và đau âm ỉ, gặp lạnh là ho suốt. Tôi còn bị u nang tuyến giáp, không biết có ảnh hưởng gì không”, bà nói.

Mấy tuần nay, bà Xoan định xuống bệnh viện khám, nhưng đường xa và ngại phiền con cháu, nên đành cố chịu.

Được các bác sĩ đo huyết áp, hỏi kỹ từng triệu chứng, kê đơn, phát thêm thuốc bổ, vitamin, bà Xoan xúc động nói: “Bác sĩ hỏi kỹ lắm, còn dặn tôi giữ ấm, uống thuốc đúng giờ. Ở vùng núi như chúng tôi, được khám thế này là quý lắm”.

Tại buổi tư vấn sáng nay, nhiều người dân chia sẻ rằng, dù xã có trạm y tế, nhưng để tiếp cận bệnh viện tuyến trên vẫn là điều không dễ.

Đường núi xa, dốc cao, chi phí đi lại tốn kém, nên nhiều người dân chỉ đi khám khi bệnh đã nặng. Vì vậy, việc các bác sĩ tuyến Trung ương về tận xã tư vấn sức khỏe và phát thuốc miễn phí khiến bà con vô cùng phấn khởi.

Bà Phạm Thị Hạ (66 tuổi) mắc bệnh tim đã nhiều năm. Sức khỏe thất thường, mỗi lần thay đổi thời tiết là bà choáng váng, khó thở, nhưng để xuống bệnh viện tỉnh điều trị rất vất vả. “Mỗi lần đi khám, tôi phải nhờ con đưa, vượt mấy chục cây số, mệt mà tốn kém nữa”, bà Hạ thở dài.

Khi nghe cán bộ địa phương thông báo có chương trình tư vấn sức khỏe và phát thuốc miễn phí do báo Dân trí phối hợp cùng Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương, bà Hạ nói rằng mình “mừng đến mất ngủ”.

Sáng nay, bà Hạ có mặt từ rất sớm, cẩn thận mang theo sổ khám bệnh cũ để bác sĩ xem lại.

“Bác sĩ lên tận xã thế này quý lắm. Hôm nay được khám ngay gần nhà, tôi biết ơn các bác sĩ nhiều. Người dân mong các bác sĩ như mong nắng sau bão”, bà Hạ xúc động nói.

Bà Đoàn Thị Thanh Tâm, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Lào Cai cho biết, sau bão Bualoi, xã Việt Hồng đã khẩn trương hỗ trợ người dân ổn định cuộc sống.

“Trạm Y tế xã đã được dọn dẹp, vệ sinh môi trường và khôi phục điều kiện để phục vụ công tác khám chữa bệnh cho người dân sau bão”, bà Tâm thông tin.

Chia sẻ về tình trạng sức khỏe của người dân xã Việt Hồng, bác sĩ Lê Văn Thiệu (khoa Nhiễm khuẩn tổng hợp, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương) cho biết, phần lớn bà con đến khám đều gặp các vấn đề sức khỏe như: tăng huyết áp, tiểu đường, đau cơ xương khớp. Một số người dân còn bị ảnh hưởng tâm lý sau lũ, sợ sạt lở.

“Bà con nên dự phòng sẵn nước uống đóng chai, thuốc tiêu hóa, thuốc sát khuẩn, bông băng,... Những vật dụng đơn giản này rất hữu ích nếu thiên tai xảy ra. Bà con cũng nên ở những nơi cao, khô thoáng”, bác sĩ Thiệu chia sẻ.

Bà Hoàng Thị Đào (76 tuổi), mắc u tuyến giáp và đau chân lâu ngày, phải nhờ hàng xóm dìu đỡ để đi bộ hơn 1km tới điểm khám.

Mỗi bước đi đều chậm và khó nhọc, nhưng bà bảo: “Có bác sĩ lên tận xã khám bệnh thì cố mấy tôi cũng đi”.

Sau khi được thăm khám và hướng dẫn chăm sóc sức khỏe, bà Đào xúc động nói rằng mình “đỡ lo hơn nhiều” khi hiểu rõ tình trạng bệnh.

Sau buổi tư vấn sức khỏe, người dân được nhận miễn phí nhiều loại thuốc như: thuốc ho, thuốc cảm, thuốc tiêu hóa, thuốc hỗ trợ xương khớp và vitamin.

Đối với trẻ nhỏ và người già, các bác sĩ còn hướng dẫn cách bảo vệ sức khỏe khi thời tiết chuyển lạnh và hướng dẫn phòng ngừa những bệnh thường gặp sau mưa lũ.

Để giúp bà con có thêm điều kiện chăm sóc sức khỏe sau bão lũ, Công ty Cổ phần Dược phẩm CG hỗ trợ 85.000 viên thuốc phục vụ chương trình. Cá nhân bác sĩ Lê Văn Thiệu tặng bà con thuốc bổ và vitamin trị giá hơn 30 triệu đồng.

Nhiều người dân cho biết, đây là lần đầu tiên họ được bác sĩ tuyến Trung ương thăm khám ngay tại địa phương, không phải vượt quãng đường hàng chục cây số đến bệnh viện.

Chia sẻ với phóng viên Dân trí về công tác chăm sóc sức khỏe cho người dân sau bão lũ, ông Hoàng Mạnh Hà, Bí thư Đảng ủy xã Việt Hồng (tỉnh Lào Cai) cho biết, xã luôn quan tâm đến công tác chăm sóc sức khỏe cộng đồng thông qua hệ thống trạm y tế, truyền thông và các đợt khám bệnh thường xuyên.

“Đến nay, sức khỏe người dân trên địa bàn cơ bản ổn định, không xuất hiện dịch bệnh”, ông Hoàng Mạnh Hà cho biết.