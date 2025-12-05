Người đàn ông cầm mảnh kính tự gây chảy máu, leo mái nhà cố thủ

Khoảng 10h ngày 5/12, Công an phường An Khê, thành phố Đà Nẵng nhận tin báo, tại khu vực đường sắt dọc tuyến đường Trường Chinh thuộc địa bàn phường, một đối tượng có biểu hiện tâm thần, tay cầm một mảnh kính, gậy và gạch đá, đang đi bộ trên đường ray, có nguy cơ gây mất an toàn đường sắt và nguy hiểm cho người dân.

Trước tính chất phức tạp của vụ việc, lãnh đạo Công an phường An Khê đã chỉ đạo cán bộ khẩn trương tiếp cận, vận động, khống chế, đảm bảo an toàn cho người dân cũng như đối tượng.

Đối tượng có biểu hiện tâm thần leo lên mái nhà người dân (Ảnh: Công an phường An Khê).

Tuy nhiên đối tượng không chấp hành và bỏ chạy vào một con hẻm, sau đó trèo lên mái nhà người dân cố thủ và chống đối lực lượng chức năng.

Việc tiếp cận gặp nhiều khó khăn do tinh thần đối tượng có biểu hiện không ổn định, tay đối tượng bị chảy máu do cầm mảnh kính.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ và được sự phối hợp của người dân, lực lượng chức năng đã tiếp cận, khống chế đối tượng trên mái nhà, khẩn trương sơ cứu vết thương và đưa đến cơ sở y tế kiểm tra sức khỏe.

Qua xác minh, đối tượng tên M.X.H. (SN 1986, trú tại đường Trần Cao Vân, phường Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng).

Qua vụ việc trên, Công an phường An Khê đề nghị các gia đình có người bệnh tâm thần cần quan tâm chăm sóc, cho người bệnh uống thuốc đầy đủ. Khi người bệnh có dấu hiệu trở bệnh, gia đình cần nhanh chóng thông báo với cơ quan y tế địa phương để sớm đưa đi chữa trị, tránh những vụ việc đáng tiếc có thể xảy ra.

Vụ việc đang được Công an phường An Khê tiếp tục xác minh, xử lý theo quy định.