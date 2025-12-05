Thông tin trên được Bệnh viện Đa khoa Bình Dương cho biết trong ngày 5/12.

Theo đó, UBND TPHCM vừa trao bằng khen đột xuất cho ba tập thể và một cá nhân của bệnh viện, nhằm ghi nhận thành tích xuất sắc trong ca phẫu thuật đặc biệt hiếm gặp: nuôi tạm và tái nối bàn tay đứt lìa cho bệnh nhân mang song thai 34 tuần tuổi.

Thư khen, bằng khen của UBND TPHCM được trao cho Bệnh viện Đa khoa Bình Dương, khoa Chấn thương Chỉnh hình, khoa Phẫu thuật - Gây mê Hồi sức và cá nhân BSCKII Võ Thái Trung, phụ trách khoa Chấn thương chỉnh hình.

BSCKII Võ Thái Trung, phụ trách khoa Chấn thương chỉnh hình, Bệnh viện Đa khoa Bình Dương nhận bằng khen từ UBND TPHCM (Ảnh: BV).

Trước đó vào tháng 9, người bệnh Lê Ngọc P. nhập viện trong tình trạng dập nát 1/3 dưới cẳng tay và đứt lìa hoàn toàn bàn tay phải do tai nạn lao động. Người bệnh đang mang song thai, sức khỏe mẹ và thai nhi đối diện nhiều nguy cơ.

Để bảo tồn tối đa mô sống và tạo điều kiện cho ca phẫu thuật tái nối về sau, ê-kíp phẫu thuật đã quyết định ghép tạm tay đứt lìa vào chân phải, duy trì tưới máu liên tục gần hai tháng. Đây là một kỹ thuật vi phẫu phức tạp, hiếm gặp, đòi hỏi giám sát sát sao và phối hợp đa chuyên khoa.

Ngày 28/11, các bác sĩ khoa Chấn thương chỉnh hình phối hợp khoa Phẫu thuật – Gây mê hồi sức, khoa Phụ sản và nhiều đơn vị liên quan đã tiến hành ca phẫu thuật kéo dài 13 giờ, nhằm tách bàn tay khỏi vị trí ghép nuôi tạm và nối trả lại đúng vị trí giải phẫu nguyên thủy.

Hệ thống mạch máu - gân cơ - thần kinh được tái lập với yêu cầu kỹ thuật vi phẫu cực kỳ tinh vi, đảm bảo lưu thông máu cho chi ghép, đồng thời theo dõi liên tục hoạt động thai nhi trong suốt quá trình mổ.

Bác sĩ báo cáo quá trình phẫu thuật nối tay bệnh nhân cho đoàn công tác (Ảnh: BV).

Sau phẫu thuật, bàn tay người bệnh hồng ấm, có vận động nhẹ và tiếp tục được phục hồi chức năng theo phác đồ.

Trong thư khen gửi ê-kíp, Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang đánh giá đây là thành công có ý nghĩa nhân văn sâu sắc, thể hiện trình độ chuyên môn, sự phối hợp ăn ý giữa các bộ phận và trái tim của người thầy thuốc.

Lãnh đạo TPHCM biểu dương tinh thần cống hiến, đồng thời kỳ vọng đội ngũ tiếp tục đổi mới, nâng cao năng lực chuyên môn phục vụ người dân ngày càng tốt hơn.

PGS.TS.BS Nguyễn Anh Dũng, Phó Giám đốc Sở Y tế TPHCM cho biết, thành công của ca phẫu thuật là kết quả nỗ lực tập thể, tuân thủ quy trình chuyên môn nghiêm ngặt, chạy đua từng phút để giữ lại chi thể cho người bệnh. Đây là động lực lớn cho ngành y trong hành trình phát triển kỹ thuật chuyên sâu.

Lãnh đạo Sở Y tế TPHCM thăm hỏi, động viên bệnh nhân (Ảnh: BV).

TS.BS Lê Ngọc Long, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Bình Dương chia sẻ, phần thưởng của UBND TPHCM là nguồn khích lệ lớn, truyền thêm động lực để đội ngũ y bác sĩ đơn vị tiếp tục nghiên cứu, ứng dụng kỹ thuật mới, hướng đến mục tiêu mang lại cơ hội sống và phục hồi tốt nhất cho người bệnh.

Ngoài khen thưởng cho các bác sĩ, đoàn công tác của UBND TPHCM cũng thăm hỏi sức khỏe, trao 10 triệu đồng và phần quà động viên cho thai phụ, nhằm tiếp thêm động lực tinh thần trong quá trình điều trị và phục hồi của bệnh nhân, sau ca nối lại bàn tay thành công.