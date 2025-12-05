Chìa khóa để vững vàng trước mọi thay đổi

Sự chủ động không chỉ dừng ở việc “làm trước”, mà là khả năng tự nhận thức, lập kế hoạch và chịu trách nhiệm cho lựa chọn của mình. Trong môi trường liên tục thay đổi, năng lực này giúp hạn chế rủi ro, nâng cao tính thích ứng và tăng cơ hội phát triển.

Điều này có thể thấy rõ qua công việc, khi mỗi người liên tục nâng cao kỹ năng để đón đầu cơ hội. Trong các mối quan hệ, sự chủ động trong giao tiếp giúp xây dựng niềm tin. Còn trong đời sống cá nhân, quản lý tài chính và chăm sóc sức khỏe lại tạo nên nền tảng ổn định cho tương lai.

Chủ động là khả năng chúng ta tự nhận thức, lập kế hoạch cho tương lai của mình (Ảnh: Shutterstock).

Những người sở hữu tính cách chủ động và niềm tin mạnh mẽ vào năng lực bản thân thường có xu hướng dẫn dắt sự nghiệp của mình tốt hơn. Họ biết chuẩn bị, lập kế hoạch và chủ động tìm kiếm cơ hội phát triển, thay vì chờ đợi điều kiện thuận lợi xuất hiện. Khi duy trì tinh thần học hỏi và rèn luyện tư duy linh hoạt, mỗi cá nhân dần xây dựng được nền tảng nội lực vững chắc để làm chủ hành vi, cảm xúc và các lựa chọn quan trọng trong cuộc sống.

Song song đó, tư duy thích ứng cũng đóng vai trò thiết yếu. Nhà quản trị Peter Drucker từng nhận định rằng khả năng sống còn của một tổ chức hay cá nhân nằm ở tốc độ thích ứng trước thay đổi. Trong thời đại biến động nhanh của xã hội và công nghệ, việc chủ động mở rộng mạng lưới hỗ trợ, quan sát xu hướng và duy trì tinh thần tích cực giúp mỗi người linh hoạt điều chỉnh chiến lược, không bị cuốn vào vòng xoáy bất ngờ của thay đổi.

Và để năng lực chủ động được hoàn chỉnh, không thể thiếu bước chuẩn bị đón đầu rủi ro. Như nhà phân tích rủi ro Nassim Nicholas Taleb nhấn mạnh vấn đề không phải là dự đoán điều gì sẽ xảy ra, mà là chuẩn bị để vẫn đứng vững khi rủi ro xuất hiện.

Vì thế, các kế hoạch dự phòng về công việc, tài chính hay sức khỏe không chỉ giúp giảm mức độ bị động khi sự cố bất ngờ ập đến, mà còn mang lại cảm giác an tâm để mỗi người tự tin tiến về phía trước.

Đứng trước biến động thời thế có thể xảy đến bất kỳ lúc nào, con người cần rèn luyện khả năng thích ứng trước mọi tình huống (Ảnh: Shutterstock).

Khi chủ động chuẩn bị cho tương lai, mỗi người đều mong muốn một điểm tựa vững vàng để bảo vệ những gì mình yêu thương. Bởi lẽ, sự an tâm không chỉ đến từ tài chính, mà còn từ niềm tin được chở che trước những bất định của cuộc sống.

“Peace of Mind - Yên tâm là khi Tâm yên” thể hiện trọn vẹn tinh thần ấy. Giá trị đó được hiện thực hóa qua sản phẩm bảo hiểm liên kết chung PRU-Bảo vệ tối đa, giúp khách hàng tối ưu quyền lợi bảo vệ trên mỗi đồng phí và an tâm sống trọn vẹn từng khoảnh khắc.

PRU-Bảo vệ tối đa được thiết kế linh hoạt với quyền lợi sản phẩm bảo hiểm chính 100% số tiền bảo hiểm cộng giá trị tài khoản hợp đồng (áp dụng với lựa chọn kế hoạch bảo hiểm nâng cao khi người bảo hiểm chính tử vong hoặc thương tật toàn bộ vĩnh viễn).

PRU-Bảo vệ tối đa mang đến lá chắn vững vàng trước các rủi ro trong cuộc sống.

Ngoài ra, sản phẩm còn có thể kết hợp với đa dạng sản phẩm bán cùng với chi phí hợp lý giúp tăng cường phạm vi bảo vệ cho bạn và gia đình.

Không chỉ bảo vệ trước rủi ro, PRU-Bảo vệ tối đa còn hỗ trợ tích lũy tài chính bền vững với các khoản thưởng như quyền lợi đáo hạn hợp đồng, quyền lợi thưởng tri ân khách hàng và quyền lợi thưởng duy trì hợp đồng.

Đồng thời, khách hàng còn có thể linh hoạt chuyển đổi giữa kế hoạch bảo hiểm cơ bản và nâng cao phù hợp với nhu cầu của khách hàng ở từng giai đoạn cuộc đời.