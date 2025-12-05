Bị chó cắn 2 tháng trước nhưng giấu gia đình, bé trai tử vong vì bệnh dại

Ngày 5/12, UBND xã Chư Păh, tỉnh Gia Lai cho biết địa phương ghi nhận một trường hợp bé trai 6 tuổi tử vong do bệnh dại. Nạn nhân là cháu R.C.Ư. (6 tuổi, trú tại xã Chư Păh).

Trước đó ngày 29/11, cháu Ư. bị sốt, đau họng nên gia đình mua thuốc tây cho uống nhưng không đỡ. Đến tối 1/12, Ư. xuất hiện các triệu chứng sợ nước, sợ gió nên được người nhà đưa đến Bệnh viện Nhi tỉnh Gia Lai thăm khám.

Tình trạng chó thả rông vẫn xuất hiện ở nhiều khu dân cư tại Gia Lai (Ảnh: Chí Anh).

Theo người nhà cháu Ư., sức khỏe cháu trước đó hoàn toàn bình thường và cháu không kể chuyện bị chó cắn nên gia đình không biết để đưa đi tiêm phòng.

Chỉ đến khi nhập viện, bệnh nhi mới nói mình bị chó cắn cách đây khoảng 2 tháng.

Sáng 2/12, sau khi bác sĩ giải thích về tình trạng bệnh, gia đình xin đưa cháu Ư. về nhà và nạn nhân tử vong cùng ngày.

UBND xã Chư Păh cho biết đang phối hợp ngành y tế tăng cường tuyên truyền về mức độ nguy hiểm của bệnh dại. Đồng thời, địa phương cũng khuyến cáo người dân cần tiêm vaccine phòng dại ngay khi bị chó, mèo cắn hoặc đến cơ sở y tế để được tư vấn, theo dõi kịp thời.