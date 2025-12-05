U22 Malaysia nhận tin dữ, HLV trưởng thừa nhận điều đáng buồn khi gặp Lào

Mới đây, Liên đoàn bóng đá Malaysia (FAM) đã công bố danh sách 23 cầu thủ tham dự SEA Games 33. Tuy nhiên, trước trận mở màn gặp U22 Lào (16h ngày 6/12), U22 Malaysia lại thiếu vắng ba cầu thủ quan trọng nhất là Fergus Tierney, Alif Izwan và Ubaidullah vì CLB không nhả người.

HLV Nafuzi Zain thừa nhận U22 Malaysia thiếu quân số trầm trọng trước trận gặp U22 Lào. Ba cầu thủ quan trọng nhất của đội bóng sẽ không thể tham dự (Ảnh: FAM).

HLV Nafuzi Zain thừa nhận quá trình tập trung của U22 Malaysia gặp nhiều xáo trộn khi một số cầu thủ phải liên tục trở về CLB thi đấu nhưng ông sẵn sàng đối mặt với thách thức này. Theo kế hoạch, Ubaidullah có thể hội quân sau trận gặp Lào, Alif Izwan chờ câu trả lời từ Selangor FC, trong khi Fergus Tierney vẫn chưa được CLB chủ quản đồng ý cho lên tuyển.

HLV Nafuzi chia sẻ: “Chúng tôi phải chuẩn bị với những gì đang có và lựa chọn phương án tốt nhất. Thắng U22 Lào ở trận đầu tiên là nhiệm vụ quan trọng bởi thất bại sẽ khiến hành trình phía trước của chúng tôi trở nên rất khó khăn”.

Nhà cầm quân sinh năm 1978 đánh giá U22 Lào là đối thủ không dễ chơi khi sở hữu nhiều cầu thủ từng khoác áo đội tuyển quốc gia. Ông nói thêm: “U22 Lào tổ chức phòng ngự rất tốt, số đông, và phản công nhanh. Đó là vũ khí chính của họ”.

Dù U22 Malaysia gặp nhiều hạn chế về lực lượng nhưng HLV Nafuzi khẳng định đội bóng không được phép viện cớ. “Tôi không coi những điều này là lý do. Chúng tôi đã chuẩn bị tốt nhất trong khả năng của mình”, ông nhấn mạnh.

Mục tiêu của U22 Malaysia là giành ba điểm trong trận đấu với U22 Lào, trước khi quyết đấu với U22 Việt Nam vào ngày 11/12.

Trong khi đó, tiền vệ Danish Hakimi Sahaludin cũng nhấn mạnh rằng toàn đội không được phép xem nhẹ U22 Lào vì đối thủ đã thay đổi nhiều và mạnh hơn so với vài năm trước.

HLV và cầu thủ U22 Malaysia đều đánh giá U22 Lào không phải là đối thủ dễ chịu (Ảnh: Anh Khoa).

Ở hai giải đấu gần nhất, U23 Malaysia (nòng cốt là đội U22) đều thua trận mở màn tại giải U23 Đông Nam Á và vòng loại U23 châu Á, khiến họ bị loại sớm. Vì vậy, Danish cho rằng toàn đội phải nhập cuộc với quyết tâm cao nhất.

Anh chia sẻ: “U22 Lào bây giờ không còn như trước. Chúng tôi không được chủ quan. Ai được trao cơ hội cũng phải thể hiện tốt nhất trên sân. Ở hai giải lớn gần đây chúng tôi đều thua trận đầu tiên và lần này toàn đội hy vọng điều đó không tái diễn”.

Nói về việc đội chỉ đá giao hữu với các CLB trong nước, chứ không được cọ xát quốc tế trước thềm SEA Games 33, cầu thủ 20 tuổi tỏ ra tự tin vào kế hoạch của ban huấn luyện. “Việc thi đấu với đối thủ nước ngoài thì mang tới hiệu quả tốt hơn nhưng đó không phải vấn đề. Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức tại SEA Games 33. Toàn đội đã có sự chuẩn bị tốt, tinh thần các cầu thủ đang lên cao. Điều quan trọng là tuân thủ chiến thuật mà HLV đề ra”, Danish nhấn mạnh.