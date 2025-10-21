Con gái út NSƯT Chiều Xuân giảm 12kg, nhan sắc tuổi 21 gây chú ý

Hồng Khanh (SN 2004) là con gái út của NSƯT Chiều Xuân và nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân. Từ nhỏ, Hồng Khanh sớm tiếp xúc với âm nhạc. Cô từng tham gia Giọng hát Việt nhí năm 2013, chinh phục được dàn huấn luyện viên Hồ Hoài Anh, Lưu Hương Giang, Hiền Thục, Thanh Bùi. Bên cạnh sở trường ca hát, con gái NSƯT Chiều Xuân còn để lại ấn tượng với khán giả bởi vẻ ngoài đáng yêu, lém lỉnh.

Vừa qua, Hồng Khanh đón sinh nhật tuổi 21, gây bất ngờ cho khán giả bởi ngoại hình lột xác, khác hẳn vẻ ngoài tinh nghịch, gương mặt bầu bĩnh 12 năm trước.

Đời thường, Hồng Khanh chuộng phong cách cá tính, năng động với mái tóc ngắn tôn nét đẹp hiện đại. Một số khán giả khen Hồng Khanh thừa hưởng nhiều nét đẹp từ mẹ.

Hiện tại, Hồng Khanh là sinh viên của Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam, tiếp tục theo đuổi ước mơ làm ca sĩ. Mới đây, cô thu hút sự chú ý khi góp mặt trong dự án điện ảnh Bà đừng buồn con của đạo diễn Hoàng Nam.

Hồng Khanh chia sẻ, cô bất ngờ và hạnh phúc khi trúng vai diễn trong bộ phim điện ảnh về đề tài tình thân gia đình. Bên cạnh đó, cô cũng áp lực vì là dân tay ngang, chưa có nhiều kinh nghiệm diễn xuất.

Trong phim, diễn viên gen Z đóng cặp cùng Trần Tú (con trai NSND Trần Lực). Nhờ sự hỗ trợ của đoàn làm phim cùng sự chỉ dạy của mẹ và NSND Trần Lực, Hồng Khanh có thêm tự tin để hoàn thành vai diễn.

Cô chia sẻ, việc đóng chung cùng Trần Tú cũng là điều may mắn. Cả hai đều là con nghệ sĩ, có nhiều sự tương đồng để dễ dàng kết thân, cùng nhau tìm hiểu vai diễn trước khi ghi hình.

Trong quá trình chạm ngõ điện ảnh, Hồng Khanh giảm cân ngoạn mục. Ban đầu khi đi thử vai, cô giảm từ 58kg xuống còn 56kg. Sau khi được nhận vai, cô tiếp tục siết cân, giảm xuống mốc 46kg để có vóc dáng gọn gàng hơn.

Chặng đường học tập và phát triển đam mê nghệ thuật của Hồng Khanh luôn có sự đồng hành từ gia đình. Cô từng cho biết, mẹ là người dễ tính, nhẹ nhàng, chỉ dạy cho cô nhiều điều. Hồng Khanh cũng thoải mái khi được gọi với danh xưng "con của NSƯT Chiều Xuân".

"Tôi xem việc được sinh ra trong một gia đình có truyền thống nghệ thuật là điều may mắn. Không phải ai cũng sớm tìm được điều mình yêu thích và có môi trường thuận lợi để phát triển khả năng một cách tự nhiên. Dĩ nhiên, điều đó cũng đồng nghĩa với việc tôi phải nỗ lực nhiều hơn nữa để khẳng định bản thân", Hồng Khanh nói trong chương trình Khách sạn 5 sao năm 2024.

Về phía NSƯT Chiều Xuân, chị từng chia sẻ, gia đình chị luôn để Hồng Khanh thực hiện điều con yêu thích mà không hề gò bó, ép buộc theo định hướng của cha mẹ. Chị thường dặn dò Hồng Khanh phải học thật tốt những kiến thức cơ bản nếu muốn đi chặng đường dài trong nghệ thuật.

Nghệ sĩ Chiều Xuân cũng thường xuyên tương tác với con gái trên mạng xã hội. Tháng 10 năm ngoái, khi Hồng Khanh hoàn thành hệ Trung cấp tại Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam, NSƯT Chiều Xuân động viên: "Mẹ luôn vui và hạnh phúc khi được nghe con hát. Yêu con".

Khi Hồng Khanh lấn sân đóng phim gần đây, nghệ sĩ Chiều Xuân cũng luôn dõi theo con.

"Phương châm cuộc sống của tôi là không ai sống hộ được phần người khác, nhất là trong nghệ thuật. Tôi không giúp con một cách trực tiếp, nhưng luôn theo dõi, lắng nghe xem con đang ở trạng thái nào và cần gì", diễn viên Chiều Xuân chia sẻ.

NSƯT Chiều Xuân sinh năm 1967, là con gái đạo diễn sân khấu Đức Đọc. Nghệ sĩ từng đóng nhiều bộ phim như: Mẹ chồng tôi, Người yêu đi lấy chồng, Hà Nội 12 ngày đêm, Hàng xóm, Tình biển... Nghệ sĩ Chiều Xuân có hôn nhân viên mãn bên nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân - con trai nhạc sĩ Đỗ Nhuận. PGS.TS Đỗ Hồng Quân từng giữ chức Chủ tịch Hội Nhạc sĩ Việt Nam, Chủ tịch Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật Việt Nam. Vợ chồng NSƯT Chiều Xuân - nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân có 2 con gái. Con gái lớn Hồng Mi không theo nghệ thuật, còn con gái út Hồng Khanh là sinh viên Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam.

Ảnh: Facebook nhân vật