Con trai NSND Trần Lực gây chú ý nhờ bức ảnh thay đổi ngoại hình sau 11 năm

Trần Bờm (Trần Tú) từng là cậu bé được yêu thích khi cùng NSND Trần Lực tham gia chương trình Bố ơi, mình đi đâu thế? năm 2014 nhờ ngoại hình đáng yêu, tính cách lém lỉnh, hài hước.

Sau chương trình, Trần Tú rút khỏi các hoạt động giải trí để tập trung cho việc học tập.

Mới đây, mạng xã hội xôn xao về hình ảnh hiện tại của Trần Tú. Ở tuổi 17, "ông cụ non" của chương trình Bố ơi mình đi đâu thế? ngày nào nay đã có ngoại hình chững chạc, cao lớn và trầm tính hơn xưa.

Hình ảnh mới gây chú ý của Trần Tú (Ảnh: Đoàn phim cung cấp).

Được biết, những hình ảnh mới của Trần Tú đến từ phim điện ảnh Bà đừng buồn con của đạo diễn Hoàng Nam. Đây là lần đầu tiên con trai NSND Trần Lực đảm nhận vai chính trên màn ảnh rộng.

Trước sự chú ý của khán giả, Trần Tú chia sẻ, anh hy vọng lần trở lại này sẽ mang đến hình ảnh mới, với sự hỗ trợ của bố cùng đạo diễn Hoàng Nam và các nghệ sĩ trong đoàn phim.

Hình ảnh ngày ấy - bây giờ của Trần Tú (Ảnh: Chụp màn hình).

"Từ lâu, tôi đã đam mê điện ảnh nhưng tham gia đóng phim lại là chuyện khác. Nhận vai, tôi vui nhưng cũng lo lắng, chỉ biết cố gắng hết sức mình.

Đúng là hình ảnh Trần Bờm ngày xưa đã để lại cho khán giả nhiều ấn tượng vì vẻ hóm hỉnh, tinh nghịch. Với dự án lần này, tôi mong muốn mang lại hình ảnh Trần Tú nhiều chiều sâu, không còn nghịch ngợm như 11 năm trước", Trần Tú chia sẻ.

Trần Tú đóng cùng NSND Thanh Hoa trong bộ phim đầu tay (Ảnh: Đoàn phim cung cấp).

Trong Bà đừng buồn con, Trần Tú vào vai Tiến - một chàng trai lớn lên trong cảnh nghèo khó, bố mẹ mất sớm, sống nương tựa vào bà nội. Hình ảnh poster phim hé lộ cảnh nhân vật Tiến bên bà nội (NSND Thanh Hoa đóng) trong bối cảnh căn nhà cổ ở Hà Nội.

Trần Tú cho biết, anh ấn tượng với hành trình trưởng thành cùng tính cách thú vị của nhân vật. Diễn viên gen Z tìm thấy nhiều sự đồng điệu với vai diễn đầu tay, đặc biệt là ở tinh thần chịu khó, quyết tâm vì mục tiêu trong cuộc sống cũng như tình yêu thương dành cho người thân.

Trong phim, NSND Trần Lực cũng có một vai diễn nhưng nhà sản xuất chưa hé lộ chi tiết.