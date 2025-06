Chiếc túi Hermès Birkin đầu tiên sắp được đấu giá, khởi điểm 13 tỷ đồng

Truyền thông quốc tế đưa tin, chiếc túi Hermès Birkin đầu tiên, thuộc về minh tinh quá cố Jane Birkin, sắp được đem ra đấu giá với mức giá có thể lên tới hàng triệu USD. Giá khởi điểm của chiếc túi được dự đoán là 500.000 USD (hơn 13 tỷ đồng).

Hermès Birkin là chiếc túi xách mang tính biểu tượng bậc nhất của làng thời trang thế giới. Chiếc túi sắp chính thức xuất hiện tại phiên đấu giá của Sotheby’s Paris vào tháng 7 tới.

Chiếc túi Hermès Birkin đầu tiên của minh tinh quá cố Jane Birkin sắp được bán đấu giá vào tháng 7 tới đây.

Nhưng đây không phải là chiếc túi Hermès phiên bản da cá sấu, nạm kim cương như người ta thường thấy ở trên tay các ngôi sao, mà là chiếc Hermès Birkin bản gốc, tức là chiếc đầu tiên của dòng túi huyền thoại này, ra đời từ năm 1984.

Đây là một chiếc túi xách hoàn toàn “khác thường”. Bởi vì chiếc túi khá bẩn, tróc da, không có logo, khóa chưa mạ... Bên trong túi vẫn còn một chiếc bấm móng tay.

Chính Jane Birkin từng nói vui rằng: “Nó giống cái túi đựng rác thì đúng hơn”. Nhưng chính sự khác thường đó lại khiến giới sưu tầm thế giới đứng ngồi không yên.

Theo mô tả từ trang Sotheby’s, chiếc túi được chế tác riêng cho Jane Birkin bởi Chủ tịch Hermès khi đó, Jean-Louis Dumas, sau cuộc trò chuyện tình cờ giữa hai người trên chuyến bay từ Paris sang London.

Nữ minh tinh Jane than phiền rằng không có túi nào vừa đẹp vừa đủ to để đựng đồ cho người mẹ bỉm sữa như bà. Do vậy, Dumas đã lấy chiếc túi nôn trên máy bay ra để vẽ phác mẫu thiết kế chiếc túi Hermès Birkin đầu tiên.

Vài tháng sau, chiếc Birkin đầu tiên ra đời, rộng hơn, thực tế hơn và sang trọng theo kiểu "rất Pháp".

Nữ diễn viên kiêm ca sĩ Jane Birkin với chiếc túi Birkin đầu tiên, được thương hiệu xa xỉ Hermès thiết kế và sản xuất độc quyền dành cho cô.

Jane Birkin dùng chiếc túi này suốt gần 10 năm. Nó từng được dán nhãn phản quang khi bà đi bộ trong đêm, đeo chéo như túi đựng thư tín bằng dây vải bà tự gắn vào.

Bà không nâng niu, không trưng bày, chỉ coi nó là túi đựng đồ đúng nghĩa. Năm 1994, bà quyết định bán đấu giá chiếc túi để gây quỹ cho bệnh nhân AIDS, một hành động đi trước thời đại.

Chiếc túi sau đó thuộc về Catherine B., nhà sưu tầm túi Hermès nổi tiếng nhất nước Pháp, người từng trưng bày nó ở MoMA (New York), Bảo tàng Victoria & Albert (London) và nhiều triển lãm thời trang danh giá.

Và giờ đây, sau hơn 30 năm, chiếc túi Hermès ấy chuẩn bị trở thành một trong những món đồ thời trang có giá trị lớn nhất từng được đấu giá.

Giới chuyên gia đánh giá, chiếc túi này hoàn toàn có thể vượt qua kỷ lục của mẫu Hermès Himalaya Birkin từng được bán 450.000 USD (hơn 11,7 tỷ đồng) vào năm 2022. Bởi vì, đây không đơn thuần là túi xách, mà là tượng đài của văn hóa thời trang.

Chiếc túi này đánh dấu sự ra đời của một dòng túi được cả thế giới khát khao, nhưng quan trọng hơn, nó gắn liền với Jane Birkin, người phụ nữ không bao giờ coi thời trang là thứ để trưng diện mà là để sống thật với chính mình.

Chiếc túi Hermès Birkin đầu tiên được các chuyên gia dự báo có giá bán đấu giá khởi điểm lên tới 500.000 USD.

Hermès Birkin từ lâu đã trở thành biểu tượng xa xỉ tuyệt đối, đắt hơn vàng, khó mua hơn kim cương. Nhưng chiếc Birkin đầu tiên này lại chứng minh điều ngược lại: Túi xách không cần bóng bẩy, không cần chỉn chu, chỉ cần có câu chuyện và dấu vết của một đời người, thế là đủ để hàng triệu USD nằm sẵn trên bàn chờ gõ búa.

Phiên đấu giá sẽ diễn ra vào ngày 10/7 tại Paris, sau khi chiếc túi được mang đi trưng bày tại New York và Paris. Giá khởi điểm chưa công bố, nhưng theo dự đoán từ trang El País và The Times, mức giá có thể đạt từ 500.000 USD đến hơn 1 triệu USD (hơn 13 tỷ đồng đến hơn 26 tỷ đồng), tùy vào độ cạnh tranh trong phiên đấu giá.

Dù cuối cùng rơi vào tay ai, chiếc túi này vẫn mãi là một phần của lịch sử, nơi một người phụ nữ Anh quốc giản dị, đi máy bay với túi đầy nhãn dán, đã khiến cả thế giới phải đổi cách nghĩ về cái gọi là thời trang cao cấp.

Ảnh: Sotheby’s, Getty, Instagram