Băng Di xuất hiện sau màn cầu hôn, được Việt Hương hứa tặng nhẫn cưới

Tối 15/10, tại buổi công chiếu phim Cục vàng của ngoại ở TPHCM, diễn viên Băng Di trở thành tâm điểm chú ý của truyền thông bởi trước đó một ngày, cô nhận lời cầu hôn của bạn trai - doanh nhân Justin Chiêm.

Tại sự kiện, nghệ sĩ Việt Hương gửi lời chúc mừng và tiết lộ sẽ tặng Băng Di một cặp nhẫn kim cương, xem như món quà chúc phúc.

Đạo diễn Khương Ngọc và dàn diễn viên giao lưu tại sự kiện (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Việt Hương chia sẻ: "Tôi nói với Băng Di rằng năm sau là kỷ niệm 20 năm ngày cưới của má (cách xưng hô của Việt Hương với Băng Di - PV), má sẽ tặng cho Di một cặp nhẫn cưới, coi như "lấy vía" hạnh phúc của má. Nếu con thích kiểu nhẫn đính hột xoàn, má cũng làm riêng cho con. Má mong con sớm đồng ý lấy anh chàng đã cầu hôn con".

Việt Hương còn nhắn nhủ nếu đã chọn đúng người thì tranh thủ cưới sớm. "Chúng ta sẽ cùng nhau đợi một đám cưới", nữ nghệ sĩ nói.

Trước đó một ngày, Băng Di gây chú ý khi hé lộ khoảnh khắc được bạn trai cầu hôn sau 9 năm bên nhau, kèm dòng chia sẻ: "Hành trình mới chắc chắn sẽ không thiếu lo lắng với một người từng sợ hôn nhân".

Trong ảnh, nữ diễn viên đeo chiếc nhẫn kim cương ở ngón áp út, được bạn trai âu yếm nắm tay. Justin Chiêm cũng đăng cùng bức ảnh kèm dòng chia sẻ: "Vậy là một chương mới đã bắt đầu".

Băng Di trong một phân đoạn của phim "Cục vàng của ngoại" (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Trở lại màn ảnh sau 2 năm vắng bóng, Băng Di cho biết, cô cảm thấy vai diễn trong Cục vàng của ngoại là một thử thách lớn. "Hơn 10 năm làm nghề, đây là lần đầu tiên tôi cảm thấy một vai diễn lại nặng và mệt đến như vậy", nữ diễn viên chia sẻ.

Phim cũng đánh dấu màn tái ngộ của Việt Hương và Hồng Đào sau thành công của Chị dâu. Cả hai vào vai hàng xóm nhưng thân thiết như chị em ruột, cùng nuôi dưỡng tình yêu thương, gắn bó qua nhiều biến cố.

Trong buổi công chiếu, nhiều nghệ sĩ bật khóc trước các phân đoạn cảm động về tình bà cháu. Hình ảnh Việt Hương nghẹn ngào ôm Hồng Đào trong nước mắt khiến khán phòng lặng đi.

Chia sẻ về hành trình làm nghề, Hồng Đào nói: "Lúc này, tôi làm nghề với tâm thế tận hưởng. Tôi vui vì được đạo diễn giao những vai quan trọng, đó là phần thưởng lớn nhất. Giải thưởng vẫn là ước mơ, nhưng không còn là mục tiêu của tôi nữa".

Việt Hương và Băng Di vào vai hai mẹ con (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Cục vàng của ngoại là phim điện ảnh tình cảm - gia đình do Khương Ngọc đạo diễn, quy tụ dàn diễn viên: NSƯT Hữu Châu, Hồng Đào, Việt Hương, Lê Khánh, Tuấn Khải, Băng Di, Lâm Thanh Mỹ...

Phim kể câu chuyện xúc động về tình thân qua ba thế hệ bà - mẹ - cháu, khắc họa những giá trị truyền thống, sự hy sinh và tình yêu thương trong nhịp sống hiện đại.