Việt Hương thay đổi ngoại hình, căng thẳng khi làm việc với Khương Ngọc

Ngày 25/9, đạo diễn Khương Ngọc cùng ê-kíp phim Cục vàng của ngoại đã có buổi ra mắt truyền thông tại TPHCM. Sự kiện quy tụ dàn diễn viên gồm Việt Hương, Lê Khánh, Băng Di, Thư Đan…

Trong khi đó, Hồng Đào vắng mặt vì bận lịch trình tại nước ngoài, còn Lâm Thanh Mỹ không tham dự do vướng lịch học.

Cục vàng của ngoại đánh dấu sự trở lại màn ảnh của đạo diễn Khương Ngọc sau thành công của Chị dâu với doanh thu phòng vé 113 tỷ đồng. Lần này, anh tiếp tục đặt niềm tin vào Việt Hương với vai chính bà Hậu, người bà hết lòng vì cháu gái.

Dàn diễn viên trong "Cục vàng của ngoại" (Ảnh: Đoàn phim cung cấp).

Nhân vật bà ngoại theo Việt Hương ở nhiều giai đoạn, từ khi mới ngoài 40 tuổi cho đến lúc về già, đòi hỏi nữ diễn viên phải liên tục thay đổi ngoại hình.

Việt Hương tiết lộ, để hóa thân trọn vẹn, cô có thời điểm tăng và giảm cân thất thường, thậm chí lên tới 10kg, tùy từng giai đoạn của nhân vật.

"Mỗi giai đoạn lại có tạo hình khác nhau, nên tôi phải liên tục thay đổi ngoại hình, lúc tăng, lúc giảm. Tổng cộng có 4 chặng đường, nếu chỉ cần một nhân vật cố định thì đạo diễn đã chọn một nghệ sĩ lớn tuổi khác chứ không phải tôi", chị chia sẻ.

Việt Hương tại buổi giới thiệu phim (Ảnh: Đoàn phim cung cấp).

Dù thân thiết, Việt Hương thừa nhận quá trình làm việc với Khương Ngọc nhiều lúc căng thẳng đến mức giận dỗi, thậm chí chặn số điện thoại của nhau để tránh va chạm. Tuy nhiên, chị khẳng định chính sự khắt khe của đạo diễn đã giúp bản thân "làm mới con tim" sau 28 năm làm nghề.

Việt Hương nói thêm: "Tôi nghĩ đã đến lúc cần một người điều khiển cảm xúc của mình. Ngược lại, có lúc tôi không làm theo, thì cả hai lại bùng nổ. Nhưng nhờ thế, vai diễn đi sâu hơn".

Không chỉ Việt Hương, nhiều diễn viên khác cũng đối diện thử thách khắc nghiệt. Lê Khánh - trong vai Diễm, con gái bà Khanh (Hồng Đào) - có cảnh chị phải ăn tới hơn 20 trái khổ qua đến mức nôn ra. Khi chị xin dừng, Khương Ngọc vẫn động viên: "Chị làm được".

Việt Hương hài hước nói: "Đạo diễn làm phim này rất khỏe, vì có bao nhiêu áp lực là chúng tôi gánh hết".

Băng Di trở lại màn ảnh sau 2 năm (Ảnh: Đoàn phim cung cấp).

Băng Di, đảm nhận vai con gái bà Hậu, cho biết đây là lần trở lại điện ảnh sau 2 năm kể từ Đất rừng phương Nam. Cô nói chỉ nhận lời khi thật sự đồng cảm với nhân vật.

"Tôi không có nhu cầu đóng phim để nổi tiếng hơn, mà chờ đợi cơ duyên phù hợp. Tôi ngưỡng mộ Khương Ngọc và Việt Hương, nên đồng ý trở lại. Cách làm việc của anh Khương Ngọc rất "dị", biến những cảnh tưởng bình thường thành phức tạp. Sau khi đóng máy, tôi phải mất một thời gian để chữa lành, thoát vai", Băng Di chia sẻ.

Phim điện ảnh Cục vàng của ngoại thuộc thể loại tâm lý gia đình, khai thác mối quan hệ 3 thế hệ giữa bà - mẹ - cháu. Tác phẩm đặc biệt nhấn mạnh tình cảm thiêng liêng giữa bà và cháu, qua đó tôn vinh hình ảnh người phụ nữ Việt luôn sẵn sàng hy sinh bản thân, chắt chiu từng đồng, lo toan từng điều nhỏ nhặt cho con cháu, với nỗi sợ nếu một ngày mình không còn ở bên cạnh.

Cục vàng của ngoại dự kiến khởi chiếu từ ngày 17/10.