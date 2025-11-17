Lắp điện mặt trời mái nhà không thông báo có thể bị phạt tới 20 triệu đồng

Bộ Công Thương đang lấy ý kiến dự thảo Nghị định mới về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực điện lực và sử dụng năng lượng tiết kiệm hiệu quả. Trong đó, đáng chú ý, cơ quan quản lý đề xuất nhiều quy định xử phạt vi phạm các quy định về phát triển điện năng lượng mới, điện năng lượng tái tạo.

Cụ thể, Bộ này đề xuất cảnh cáo đối với một số vi phạm liên quan đến phát triển nguồn điện tự sản, tự tiêu có đấu nối với lưới điện quốc gia và công suất dưới 100kW. Các vi phạm này gồm: Không gửi thông báo phát triển nguồn điện theo quy định; không thực hiện, thực hiện không đúng hoặc không đầy đủ các nội dung trong thông báo phát triển nguồn điện.

Nếu không thông báo khi lắp đặt điện mặt trời tự sản, tự tiêu mà tái phạm sau thời hạn 10 ngày kể từ ngày bị phạt trước đó thì phạt tiền từ 500.000 đồng đến 1 triệu đồng đối với nguồn điện có công suất dưới 20kW. Phạt tiền từ 2-3 triệu đồng đối với nguồn điện có công suất 20-100kW.

Bộ đề xuất phạt tiền 10-20 triệu đồng đối với các vi phạm trong phát triển nguồn điện tự sản, tự tiêu có đấu nối với hệ thống điện quốc gia và công suất 100kW trở lên.

Hệ thống điện mặt trời của một hộ dân ở TPHCM (Ảnh: Nhật Quang).

Các vi phạm gồm không gửi thông báo phát triển nguồn điện hoặc lắp đặt, vận hành khi chưa có giấy chứng nhận đăng ký phát triển nguồn điện; không thực hiện, thực hiện không đúng hoặc không đầy đủ các nội dung theo thông báo hoặc giấy chứng nhận; không điều chỉnh, bổ sung giấy chứng nhận phát triển nguồn điện mặt trời mái nhà theo quy định.

Không phối hợp hoặc cản trở hoạt động phát triển, không hướng dẫn kỹ thuật lắp đặt, đấu nối bảo đảm an toàn điện; mua điện dư không đúng đối tượng hoặc tỷ lệ; không tuân thủ lệnh điều độ khi phát điện dư lên lưới điện quốc gia, trừ trường hợp gây mất an toàn; không trang bị thiết bị, phương tiện kết nối với hệ thống thu thập, giám sát, điều khiển theo quy định.

Trong trường hợp không thực hiện tháo dỡ hoặc cố tình kéo dài thời gian hoàn thành tháo dỡ nhà máy điện gió, điện mặt trời khi cơ quan chức năng yêu cầu, mức phạt lên tới 80-100 triệu đồng.

Ngoài phạt tiền, Bộ Công Thương đề xuất áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả buộc tháo dỡ nhà máy điện gió, điện mặt trời mái nhà nếu vi phạm ở mức nghiêm trọng; buộc thực hiện đúng các cam kết điều kiện đầu tư theo thời hạn đã phê duyệt.

Trước đó, trong dự thảo Quyết định quy định về chính sách hỗ trợ cho hộ gia đình lắp đặt điện mặt trời mái nhà tự sản xuất, tự tiêu thụ và hệ thống lưu trữ điện, Bộ Công Thương đề xuất hỗ trợ 500.000 đồng đến 1 triệu đồng cho hộ gia đình lắp điện mặt trời mái nhà tự dùng, cộng thêm 1 triệu đồng nếu có pin lưu trữ đạt tối thiểu 2kWh.

Hồ sơ đề nghị hỗ trợ tiền lắp đặt điện mặt trời mái nhà của hộ gia đình gồm: Đơn đề nghị hỗ trợ (theo mẫu ban hành kèm Quyết định), giấy ủy quyền trong trường hợp có nhiều chủ sở hữu nhà ở.

Hồ sơ được nộp tại UBND cấp xã nơi hộ gia đình lắp đặt hệ thống, bằng một trong 3 hình thức là trực tiếp, gửi qua bưu điện hoặc nộp trực tuyến trên cổng dịch vụ công. Mỗi hộ nộp một bộ hồ sơ.