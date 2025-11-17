Quang Hùng MasterD chia sẻ bí quyết ghi điểm trong mắt người thương

Nam ca sĩ xuất hiện với hình ảnh gần gũi, đời thường. Không nói về âm nhạc hay sân khấu, anh chia sẻ góc nhìn về lối sống tinh tế của người trẻ, khuyến khích cánh mày râu biết san sẻ việc nhà và quan tâm hơn đến những điều nhỏ bé trong cuộc sống.

Theo Quang Hùng MasterD, hình ảnh “trai đảm trăm điểm” không phải điều xa vời mà bất kỳ ai cũng có thể trở thành. Đó là người đàn ông bản lĩnh trong công việc, có sự nghiệp riêng, nhưng vẫn giữ được sự tinh tế trong đời sống và biết sẻ chia việc nhà cùng người thân, đặc biệt là phái nữ.

Với anh, đây còn là cách đàn ông thể hiện tình yêu thương một cách chân thành và bền vững. Trong đoạn clip, nam ca sĩ lần lượt chia sẻ ba thói quen nhỏ nhưng hữu ích mà anh cho rằng bất kỳ ai cũng có thể thực hiện để ghi điểm trong mắt người thương.

Biết bắt đầu từ những việc nhỏ nhất như rửa chén

Trong đoạn clip mới, Quang Hùng MasterD chọn cách kể câu chuyện theo cách riêng: hướng dẫn vào bếp rửa chén cho thấy một khía cạnh rất đời thường nhưng cũng đầy tinh tế của người đàn ông hiện đại.

Nước rửa chén Power100 Natural tinh dầu bưởi tây là “bí quyết” mà anh muốn chia sẻ để giúp phái mạnh gọn gàng giải quyết bát đũa vừa nhanh vừa sạch và cảm thấy thoải mái hơn trong công việc rửa chén. Bởi ngoài hiệu quả làm sạch chén dĩa nhanh, sản phẩm có những ưu điểm khác như xả bọt nhanh, có vòi nhấn tiện lợi, độ pH 5.5 dịu nhẹ da tay.

Căn bếp gọn gàng, đôi tay mềm mại, mùi hương bưởi vương lại, từng chi tiết nhỏ cùng Power100 Natural làm nên cảm giác an yên (Ảnh: Power100).

Quần áo sạch sẽ lưu hương là cách thể hiện sự tinh tế

Sau căn bếp, khung hình tiếp theo đưa người xem đến không gian giặt đồ - nơi Quang Hùng MasterD cẩn thận lấy ra những món quần áo sạch thơm vừa giặt xong. Anh cho rằng, sự gọn gàng và hương thơm dễ chịu trên trang phục cũng là một phần quan trọng trong phong thái sống.

Trong clip, anh lựa chọn nước giặt xả Power100 hương nước hoa Pháp, dòng sản phẩm "2 trong 1" giúp làm sạch và lưu hương suốt 72 giờ, còn có thể hạn chế ẩm mốc ngay cả khi phơi thiếu nắng. Mùi thơm tinh tế, nhẹ nhàng của quần áo mang lại cảm giác tự tin và thoải mái cho người mặc. Cách Quang Hùng chăm chút cho từng chi tiết nhỏ khắc họa hình ảnh người đàn ông hiện đại anh muốn lan tỏa: chỉn chu, tinh tế và biết quan tâm đến người khác.

Không cần cầu kỳ, chỉ một thói quen nhỏ: giữ quần áo sạch và thơm lâu là bí quyết của Quang Hùng MasterD cùng Nước giặt xả Power100 hương nước hoa Pháp (Ảnh: Power100).

Không gian sạch, tinh thần an - bí kíp cuối của Quang Hùng MasterD

Kết lại “cẩm nang trai đảm trăm điểm” để lấy lòng người thương, Quang Hùng MasterD xuất hiện cùng cây lau sàn, vừa làm việc nhà vừa ngân nga theo điệu nhạc. Hình ảnh vui tươi ấy lại một lần nữa khắc họa tinh thần sống của anh muốn truyền tải đến phái mạnh: không ngại sẻ chia những việc giản dị nhất.

Theo nam ca sĩ, một ngôi nhà sạch sẽ, thơm mát không chỉ mang lại cảm giác dễ chịu mà còn thể hiện sự tinh tế trong cách sống.

Trong đoạn clip, anh sử dụng nước lau sàn Power100 tinh dầu chanh sả, sản phẩm có công thức giúp sàn nhanh khô, sáng bóng, chứa tinh dầu giúp đuổi côn trùng và tỏa hương thiên nhiên gợi nên cảm giác thư giãn, dễ chịu.

Chỉ cần vài phút lau dọn, sàn nhà sáng bóng cũng đủ giúp phái mạnh ghi thêm điểm tinh tế (Ảnh: Power100).

Từ căn bếp, tủ quần áo cho đến sàn nhà, mọi chi tiết trong clip đều gắn kết để kể một câu chuyện chung về người đàn ông hiện đại biết quan tâm, chu đáo và trân trọng từng góc nhỏ của cuộc sống.

Hình ảnh Quang Hùng MasterD không chỉ gợi cảm hứng cho khán giả trẻ mà còn lan tỏa thông điệp giản dị: ngôn ngữ yêu thương, trách nhiệm gia đình không phải là điều xa vời, mà nằm trong cách mỗi người sống, giữ gìn và quan tâm từng góc nhỏ của thế giới riêng mình.