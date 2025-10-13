“Tổng tài” phim giờ vàng VTV: Người được khen hết lời, người bị ném đá

Trong vài năm gần đây, hình tượng nhân vật “tổng tài” - người đàn ông thành đạt, quyền lực, phong độ - trở thành xu hướng thu hút trên phim truyền hình Việt.

Không còn bó hẹp trong khuôn mẫu lạnh lùng, giàu có, các đạo diễn VTV đang nỗ lực “Việt hóa” để nhân vật gần gũi, đời hơn.

Tuy vậy, không phải ai cũng được đón nhận trọn vẹn: Có người được khen “ra chất tổng tài”, có người lại bị chê gượng gạo, thiếu cảm xúc.

Denis Đặng: Lần đầu làm “tổng tài”, bị khán giả… ném đá

Ngay khi Gió ngang khoảng trời xanh lên sóng, vai “tổng tài” Mạnh Trường do Denis Đặng đảm nhận nhanh chóng trở thành chủ đề bàn tán trên mạng xã hội.

Trong phim, Trường là chủ du thuyền sang trọng, có mối quan hệ phức tạp với Kim Ngân (Việt Hoa đóng) - cô gái cá tính, từng chịu nhiều tổn thương.

Denis Đặng đóng cặp với Việt Hoa trong “Gió ngang khoảng trời xanh”, nhận nhiều ý kiến trái chiều từ khán giả về hình tượng “tổng tài” (Ảnh: VFC).

Tuy nhiên, diễn xuất của Denis Đặng vấp phải nhiều ý kiến trái chiều. Một số khán giả nhận xét thẳng thắn: “Thoại chán quá, không cảm xúc”; “Gương mặt thiếu sức sống, ánh mắt vô hồn”; “Denis Đặng đóng MV rất ổn mà sang đóng phim gượng gạo thế”; “Denis Đặng không hợp vai, mặt quá trẻ con so với nhân vật nữ”…

Bên cạnh những lời chê, vẫn có khán giả bênh vực và cho rằng, Denis Đặng đã cố gắng trong vai diễn đầu tay.

“Dù còn gượng, Denis có cố gắng, chỉ cần thêm thời gian để hoàn thiện hơn”; “Không thể so với diễn viên chuyên nghiệp, nhưng mình thấy anh ấy đã chịu khó tìm hiểu nhân vật và diễn khá tự nhiên ở các phân đoạn cảm xúc”… là những bình luận của khán giả.

Chia sẻ với phóng viên Dân trí, Denis Đặng thừa nhận rằng, bản thân khá bất ngờ khi vai diễn đầu tiên của mình lại khiến khán giả bàn luận sôi nổi như vậy. Tuy nhiên, anh cho biết không quá sốc trước những nhận xét khắt khe.

“Thú thực, tôi cũng có chút chạnh lòng khi đọc bình luận chưa tích cực. Phim vừa phát sóng, tôi còn ngại nên chưa cho gia đình xem ngay. Nhưng tôi là người không cho phép mình bỏ cuộc. Tôi biết mình còn nhiều điều cần học hỏi và luôn nhắc bản thân rằng khen hay chê đều là quyền của khán giả”, Denis Đặng bộc bạch.

Nam nghệ sĩ cũng bày tỏ sự trân trọng trước những phản hồi mà anh nhận được: "Với tôi, mỗi lời nhận xét đều là kinh nghiệm, là hành trang để trưởng thành hơn.

Và thật may mắn, bên cạnh những góp ý, tôi vẫn nhận được nhiều tình cảm, sự động viên từ khán giả cũ lẫn khán giả mới. Có người còn biết đến âm nhạc của tôi thông qua vai diễn này, vì vậy tôi cảm thấy mình được nhiều hơn là mất”.

Khi được hỏi về cảm xúc trước những ý kiến cho rằng “thoại như thuộc lòng” hay “gượng gạo”, Denis Đặng khẳng định sẽ coi đó là động lực để nỗ lực hơn trong thời gian tới.

“Tôi có cơ hội lắng nghe trực tiếp khán giả nghĩ gì, muốn gì ở mình. Tôi không dám hứa sẽ tiến bộ thật nhanh, nhưng chắc chắn sẽ không ngừng rèn luyện”, anh nói.

Denis Đặng (tên thật Đặng Đức Hiếu, SN 1993) vốn là giám đốc sáng tạo của nhiều MV nổi tiếng như: No Boyfriend (Hoàng Yến Chibi), Còn yêu đâu ai rời đi (Đức Phúc) hay Màu nước mắt (Nguyễn Trần Trung Quân).

Gió ngang khoảng trời xanh đánh dấu lần đầu anh bước ra khỏi hậu trường để thử sức ở lĩnh vực phim truyền hình.

Dù còn gây tranh cãi, Denis Đặng xem đây là cột mốc mở ra hành trình mới - nơi một người làm nghệ thuật hậu trường học cách kể chuyện bằng cảm xúc trên màn ảnh.

Denis Đặng trong tạo hình vai “tổng tài” Mạnh Trường phim “Gió ngang khoảng trời xanh” (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Hà Việt Dũng: “Tổng tài” phong trần, cuốn hút nhờ diễn xuất tự nhiên

Là gương mặt quen thuộc của phim truyền hình VTV, Hà Việt Dũng ghi dấu ấn qua nhiều vai trong Bão ngầm, Anh có phải đàn ông không, Hành trình công lý… và hiện tại là “tổng tài” Viễn trong Cách em 1 milimet.

Nhân vật Viễn là doanh nhân thành đạt, đi lên từ con số 0. Hai mươi năm sau biến cố khiến nhóm bạn tan vỡ, anh trở lại trong hình ảnh người đàn ông chững chạc, có địa vị nhưng cô đơn. Người anh yêu - Ngân (Huyền Lizzie đóng) - nay đã yên bề gia thất.

Hà Việt Dũng đảm nhận vai Viễn trong “Cách em 1 milimet” (Ảnh: Chụp màn hình).

Ngay khi lên sóng, nhân vật Viễn của Hà Việt Dũng nhận được “cơn mưa lời khen” từ khán giả truyền hình.

Trên mạng xã hội, người xem bày tỏ sự bất ngờ khi Hà Việt Dũng thể hiện được “chất” của một “tổng tài” từng trải mà không cần quá nhiều thoại hay biểu cảm cường điệu.

“Cuối cùng cũng có một "tổng tài" diễn ra nét thật sự. Không phô trương mà vẫn toát lên quyền lực”; “Hà Việt Dũng không cần gồng, không cần lạnh lùng giả tạo”; “Thật sự bất ngờ vì vai diễn này có cảm xúc và chiều sâu, chứ không phải kiểu "tổng tài" ngôn tình sáo rỗng”… là những bình luận trên mạng xã hội thể hiện sự yêu thích của người xem với vai diễn của Hà Việt Dũng.

Chia sẻ với phóng viên Dân trí, Hà Việt Dũng cho biết, vai “tổng tài” trong Cách em 1 milimet là trải nghiệm mới mẻ và cũng là phép thử trong sự nghiệp.

“Đây là vai “tổng tài” đầu tiên tôi đảm nhận nên bản thân khá áp lực, vì khán giả bây giờ rất khắt khe với dạng nhân vật này. Tôi chỉ mong làm đúng, làm thật, không gồng để người xem cảm thấy tự nhiên nhất”, nam diễn viên tâm sự.

Hà Việt Dũng cũng cho rằng, khái niệm “tổng tài” trong phim Việt vốn rất rộng, không chỉ bó hẹp ở hình ảnh người đàn ông quyền lực, lịch lãm, đi xe sang hay mặc vest đắt tiền.

Trong Cách em 1 milimet, nhân vật Viễn do anh đảm nhận là kiểu “tổng tài tự thân” - người gây dựng sự nghiệp từ hai bàn tay trắng. Sau nhiều năm bươn chải, Viễn trở thành doanh nhân thành đạt, có địa vị và bản lĩnh, nhưng sâu bên trong lại chất chứa những vết thương khó lành.

Anh bộc bạch: "Không phải cứ mặc vest, đi xe sang, vẻ ngoài lạnh lùng mới là người thành công, ra chất "tổng tài". Có người thành đạt nhờ gia đình, có người đi lên bằng chính nỗ lực của mình. Với tôi, “tổng tài” cũng là người từng đi qua sóng gió, biết bao dung và hiểu giá trị của lòng người”.

Khác với hình ảnh “tổng tài” trên phim, ngoài đời, nam diễn viên có cuộc sống giản dị, ấm áp bên gia đình (Ảnh: Facebook nhân vật).

Không chỉ trong phim, ngoài đời Hà Việt Dũng cũng là người từng bước đi lên bằng chính đôi chân của mình. Sinh ra trong gia đình dân tộc Mường ở Hòa Bình (cũ) nay là Phú Thọ, tuổi thơ của anh gắn liền với nhiều thiếu thốn.

Vì hoàn cảnh khó khăn, từ nhỏ nam diễn viên đã biết phụ giúp bố mẹ, làm nhiều công việc vặt, thậm chí từng đi đốt lò vôi để có tiền mua sách vở đến trường.

Sau nhiều năm nỗ lực, Hà Việt Dũng đã tạo dựng được chỗ đứng vững chắc trong nghề. Bên cạnh sự nghiệp thành công, anh còn được ngưỡng mộ bởi cuộc sống hôn nhân hạnh phúc bên bà xã xinh đẹp Hà Thị Nhung, người dân tộc Thái.

Cặp đôi kết hôn năm 2018 và hiện có một cô con gái nhỏ, là nguồn động lực lớn nhất giúp nam diễn viên thêm vững vàng trên hành trình nghệ thuật.

Mạnh Trường: “Tổng tài quốc dân” khiến khán giả mê mẩn

Nhắc đến hình tượng “tổng tài” ấn tượng nhất trên màn ảnh nhỏ, khán giả chắc chắn sẽ nhớ tới Mạnh Trường trong Hương vị tình thân.

Vai giám đốc Hoàng Long (hay còn gọi là Shark Long) - người đàn ông lạnh lùng, kiêu hãnh nhưng sâu thẳm là trái tim ấm áp - đã giúp anh bước lên nấc thang mới trong sự nghiệp, trở thành “tổng tài quốc dân” được yêu mến suốt nhiều năm qua.

Mạnh Trường cũng ghi dấu qua hàng loạt vai diễn doanh nhân, người đàn ông thành đạt trong: Tình yêu và tham vọng, Đừng nói khi yêu hay Chúng ta của 8 năm sau…

Tuy nhiên, chính Hương vị tình thân mới là tác phẩm định danh anh với mẫu “tổng tài” vừa nghiêm nghị, vừa sâu sắc, hội tụ đủ thần thái, ngoại hình và chiều sâu tâm lý.

Mạnh Trường và Phương Oanh trong “Hương vị tình thân” (Ảnh: Chụp màn hình).

Trong phim, Shark Long ban đầu là chàng thiếu gia kiêu ngạo nhưng dần bộc lộ sự chân thành, thấu hiểu khi yêu Phương Nam (Phương Oanh).

Mạnh Trường thể hiện tốt diễn biến tâm lý của nhân vật qua ánh mắt, cử chỉ, giúp người xem tin vào hành trình trưởng thành của Long.

Sau thành công đó, anh thường được giao vai doanh nhân hoặc “nam chính ngôn tình”. Dù được khen lịch lãm, đôi khi Mạnh Trường vẫn đối mặt với ý kiến cho rằng mình “đã quá tuổi” cho dạng vai này.

Trước ý kiến trái chiều, Mạnh Trường từng nói: “Khi còn trẻ tôi toàn đóng vai đàn ông trưởng thành. Giờ lớn tuổi lại được mời làm soái ca. Nghề diễn vốn thụ động, quan trọng là làm tốt vai được giao”.

Nam diễn viên bày tỏ mong muốn thử sức ở các vai gai góc hơn.

Ngoài đời, Mạnh Trường tận hưởng cuộc sống bình yên bên vợ và các con (Ảnh: Facebook nhân vật).

Ngoài đời, anh sống kín tiếng, không ồn ào và cũng là một trong những nam diễn viên giàu có của showbiz Việt khi sở hữu cơ ngơi khang trang, cuộc sống nhiều người mơ ước. Mạnh Trường kết hôn sớm, có 3 con và luôn dành nhiều lời yêu thương cho vợ.

Đời tư sạch, tác phong chỉn chu và cách ứng xử điềm đạm giúp hình ảnh “tổng tài” của Mạnh Trường thêm thuyết phục. Sau gần 2 thập kỷ làm nghề, anh vẫn là gương mặt được yêu mến, giữ sức hút bền bỉ trên sóng VTV.