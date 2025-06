Hàng ngàn khán giả đội mưa cổ vũ nhóm nhạc mới sau "Anh trai chông gai"

Nhóm B.O.F gồm 5 thành viên Jun Phạm, S.T Sơn Thạch, Bùi Công Nam, BB Trần và Kay Trần. Trên sân khấu, các nghệ sĩ đã mang đến những tiết mục cuốn hút.

Trước khi sự kiện diễn ra, ban tổ chức đã gửi lời xin lỗi đến khán giả vì tình hình thời tiết không thuận lợi. Mặc dù vậy, người hâm mộ vẫn chấp nhận đội mưa, ủng hộ 5 "anh tài" đến phút giây cuối cùng.

"Mặc dù thời tiết chưa thuận lợi để chúng ta tận hưởng trọn vẹn đêm diễn, nhưng mọi người vẫn cuồng nhiệt và chờ đợi sự xuất hiện của B.O.F, đó là một tấm lòng thật đẹp. Tinh thần này, ban tổ chức vô cùng trân trọng và biết ơn. Chúng tôi rất xin lỗi vì sự bất tiện của thời tiết", đơn vị tổ chức chia sẻ.

Các thành viên trong nhóm B.O.F (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

B.O.F viết tắt của Boys on Fire, là nhóm nhạc được thành lập sau chương trình thực tế Anh trai vượt ngàn chông gai, đại diện cho tinh thần đam mê, cuốn hút và gần gũi.

Tên nhóm do S.T Sơn Thạch nghĩ ra, mang nhiều tầng ý nghĩa, vừa là những chàng trai luôn cháy hết mình, vừa là hình ảnh "Boys Over Flower" thu hút và "Boys Friend" thân thiện.

B.O.F mở màn với giai điệu ấn tượng và vũ đạo cuốn hút trong các ca khúc Let me feel your love tonight, Gene - Có không giữ mất đừng tìm. Đặc biệt, ca khúc No Fair ra mắt trong thời gian gần đây cũng được nhóm thể hiện.

Trong chương trình, các thành viên của B.O.F cũng lần lượt trình diễn những ca khúc quen thuộc lẫn sáng tác mới trong từng phần trình diễn solo như Bất tuyệt thao thao, Oẳn tù tì, Ngày thương tháng nhớ năm đợi...

Jun Phạm trong tiết mục solo (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Chia sẻ về lý do thành lập nhóm nhạc, đại diện B.O.F - Jun Phạm - hài hước nói, nếu được lựa chọn, anh mong cả 33 "anh tài" sẽ cùng nhau thành lập nhóm nhạc.

Jun Phạm nói thêm, B.O.F được thành lập dựa trên sự đồng điệu của 5 thành viên khi muốn hoạt động chung và cống hiến những sản phẩm âm nhạc chất lượng dành cho khán giả. Anh tiết lộ thêm, tên gọi nhóm nhạc do S.T Sơn Thạch đặt.

Tuy không thể đến tham dự sự kiện, những "anh tài" khác không quên gửi lời chúc đến các thành viên của nhóm B.O.F từ xa. SOOBIN bày tỏ mong chờ các thành viên B.O.F sẽ tạo nên sân khấu thật bùng nổ. Danh thủ Hồng Sơn hy vọng các đàn em sẽ tận hưởng sân khấu và tạo ra nhiều sự bùng nổ.