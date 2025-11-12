Ăn đá viên cầm hơi, ngất 12 lần/tháng: Mặt tối ám ảnh ngoại hình sao Hàn

“Biểu tượng gợi cảm” ép cân cực đoan

Sau sự cố, HyunA viết lời xin lỗi trên mạng xã hội: “Tôi thực sự xin lỗi. Tôi đã muốn thể hiện hình ảnh tốt hơn của bản thân, nhưng tôi cảm thấy mình thiếu chuyên nghiệp. Nhiều người đã đến Macau để xem tôi biểu diễn, tôi sẽ cố gắng rèn luyện sức bền và làm việc chăm chỉ hơn”.

Dù nữ ca sĩ trấn an rằng tình trạng sức khỏe ổn định, người hâm mộ vẫn lo lắng khi biết cô từng giảm 10kg chỉ trong vài ngày và có dấu hiệu suy kiệt thể lực. Những hình ảnh đôi chân nhỏ xíu, nổi gân xanh của HyunA nhanh chóng gây tranh luận gay gắt trên mạng xã hội.

HyunA giảm 10kg trong một tháng, khiến nhiều người choáng váng (Ảnh: Instagram).

Trong quá khứ, HyunA từng tiết lộ bị ngất xỉu 12 lần trong một tháng và từng nhịn ăn suốt một tuần, chỉ ăn “một miếng kimbap” để giữ dáng. Trước đây, HyunA từng khiến người hâm mộ lo lắng khi chia sẻ suất ăn ít ỏi với độ lớn chưa bằng một bàn tay. Mặt khác, nữ ca sĩ tuân thủ theo chế độ tập luyện giữ dáng rất khắc nghiệt và đòi hỏi nhiều thể lực.

Năm 2024, cô được chẩn đoán mắc hội chứng ngất do phản xạ thần kinh phế vị (Vasovagal Syncope) - một tình trạng thường gặp ở người thiếu dinh dưỡng, thiếu cân nặng.

Áp lực "phải mỏng như tờ giấy" để được yêu thích

Trong nền giải trí Hàn Quốc, nơi tiêu chuẩn sắc đẹp khắt khe được đặt lên hàng đầu, không ít nữ nghệ sĩ từng chịu áp lực nặng nề về vóc dáng.

Sana (nhóm Twice) tiết lộ cô từng chỉ ăn 8 quả cà chua bi mỗi ngày để giảm cân, thậm chí trộn giấm đỏ với nước có ga nhằm duy trì cân nặng lý tưởng.

Nữ thần tượng Ailee cũng bật khóc khi nhớ lại quãng thời gian “luôn đói nhưng không được ăn” để ép cân xuống 49kg. Cô nói: “Tôi buộc phải giảm cân mới được hát và đứng trên sân khấu”.

Momo (trái) và Ailee đều áp lực về việc phải sở hữu thân hình mỏng manh (Ảnh: Yonhap).

Momo (nhóm Twice) thừa nhận từng chỉ ăn đá viên để chống lại cơn đói trước buổi ra mắt. Jihyo cùng nhóm cũng tiết lộ công ty yêu cầu cô giữ cân nặng không vượt quá 45kg nếu muốn tham gia quảng bá.

Những câu chuyện ấy cho thấy mặt tối đằng sau ánh hào quang của Kpop (nhạc trẻ Hàn Quốc) - nơi “phần nhìn” nhiều khi được ưu tiên hơn cả tài năng.

Trong giới giải trí Hoa ngữ, làn sóng “mình dây” cũng không nằm ngoài xu hướng. Phần lớn những nữ nghệ sĩ đang được hâm mộ cuồng nhiệt đều sở hữu vóc dáng mảnh mai, thậm chí gầy đến mức báo động. Hình ảnh đó, dù không cố ý, lại vô tình tạo ra chuẩn mực sắc đẹp khắt khe đối với phụ nữ bình thường, phải gầy mới được công nhận là “đẹp”.

Theo một báo cáo năm 2015, thanh niên Trung Quốc trung bình có tới 30 ứng dụng chỉnh sửa diện mạo trên điện thoại và dành hơn 3.200 phút/năm - tương đương hơn hai ngày liên tục - chỉ để chụp ảnh selfie (chụp ảnh tự sướng). Con số này chưa tính thời gian họ dùng để chỉnh sửa hình ảnh trước khi đăng tải.

Angelababy (trái) và Triệu Lệ Dĩnh được xem là những ngôi sao sở hữu ngoại hình chuẩn mực tại Trung Quốc (Ảnh: Sina).

Mạng xã hội đã trở thành “lò ấp” của những trào lưu ngoại hình, nơi các hình mẫu sắc đẹp được định hình và lan tỏa với tốc độ chóng mặt. Khi các sao nữ hàng đầu vẫn miệt mài theo đuổi vóc dáng “mình hạc xương mai”, những bức ảnh lung linh ấy lại được hàng triệu người chia sẻ, khiến công chúng, đặc biệt là nữ giới trẻ, những người dễ bị cuốn vào vòng xoáy so sánh và tự ti.

Nhà nghiên cứu người Mỹ Zak Dychtwald, tác giả cuốn Young China, từng nhận định rằng giới trẻ Trung Quốc coi diện mạo là chìa khóa mở ra cơ hội trong công việc và đời sống xã hội. Sự phát triển của mạng xã hội càng khiến “cơn sốt ngoại hình” trở nên mãnh liệt. Từ cơ hội nghề nghiệp, tình cảm cho đến sự tự tin đều gắn chặt với cách một người nhìn ra sao trên các bức ảnh.

Dychtwald cho rằng: “Càng kết nối trực tuyến, giới trẻ càng bị ám ảnh với việc xây dựng hình ảnh hoàn hảo, vì họ tin rằng vẻ ngoài đẹp có thể giúp họ thành công”.

Mặt tối của xu hướng "mình hạc xương mai"

Theo các chuyên gia y tế, nhịn ăn kéo dài khiến cơ thể rối loạn trao đổi chất, mất cân bằng nội tiết, giảm miễn dịch và dễ tổn thương sau ốm. Hậu quả không chỉ là thể lực suy kiệt mà còn ảnh hưởng nặng nề đến tâm lý và khả năng sáng tạo của nghệ sĩ.

Những chuyên gia xã hội học từng chia sẻ trên tờ Korea Times (Hàn Quốc) rằng, xã hội hiện nay bị ám ảnh thái quá với diện mạo, quá ưa chuộng sự mảnh dẻ. Những người thừa cân thường bị đánh giá tiêu cực, cho là có lối sống thụ động, lười biếng và không biết cách tự chăm sóc bản thân.

Ngoại hình đẹp trở thành chuẩn mực tại nhiều quốc gia châu Á (Ảnh: News).

Một khảo sát năm 2017 tại Hàn Quốc với hơn 1.000 người cho thấy 8/10 người cảm thấy cần giảm cân, trong đó gần 60% coi giảm cân là để “đẹp hơn” chứ không phải để khỏe mạnh.

Chuyên gia văn hóa Lee Jong-im của Trung tâm Văn hóa - Xã hội Hàn Quốc nhận định: “Xã hội đang coi ngoại hình là chìa khóa thành công, chứ không phải năng lực. Điều này khiến các thực tập sinh và nghệ sĩ chịu áp lực khủng khiếp về hình thể”.

Bà Lee Jong-im nói: "Quan niệm như vậy rất phổ biến trong đời sống xã hội và mạng xã hội hôm nay, truyền thông cũng thường đưa ra hình ảnh những con người thành công cùng sở hữu một công thức chung về diện mạo".

Trong khi đó, Hwang Jin-mi, nhà nghiên cứu văn hóa Hàn Quốc, cho rằng truyền thông nên đa dạng hóa hình ảnh phụ nữ thay vì chỉ tôn vinh những thân hình “chuẩn mực”.

Các ngôi sao xứ Hàn phải chịu nhiều áp lực khi hoạt động trong làng giải trí (Ảnh: Getty Images).

Bà cảnh báo: “Các chương trình đào tạo thần tượng khắc nghiệt khiến người trẻ nghĩ rằng muốn thành công, họ phải đặt ngoại hình lên hàng đầu. Để phá vỡ những quan niệm định kiến về ngoại hình, phụ nữ với những vẻ ngoài đa dạng cần được xuất hiện nhiều hơn trên truyền thông, thay vì tất cả đều phải tuân theo một chuẩn mực diện mạo chung".

Nam diễn viên Huỳnh Hiểu Minh tại Trung Quốc cũng lên tiếng: “Nghệ sĩ bị xoay như chong chóng trước những chuẩn mực ngoại hình. Tôi thay đổi cơ thể vì vai diễn, rồi lại phải thay đổi vì khán giả. Gánh nặng hình thể đè nặng lên tất cả chúng tôi”.

Câu chuyện của nữ ca sĩ HyunA không chỉ là lời cảnh báo về nguy cơ sức khỏe từ việc giảm cân cực đoan, mà còn phản ánh thực trạng ám ảnh ngoại hình trong ngành giải trí châu Á. Đằng sau mỗi sân khấu rực rỡ, có thể là một cơ thể kiệt quệ và một tinh thần đầy tổn thương vì những “chuẩn mực cái đẹp” được xã hội đang áp đặt.