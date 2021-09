Nỗi ám ảnh "gầy mới đẹp" của giới nghệ sĩ thần tượng Hàn Quốc

Dân trí Mới đây, nữ ca sĩ trẻ Ailee của Hàn Quốc đã nghẹn ngào chia sẻ về hậu quả của việc giảm cân cấp tốc khi làm mọi cách để "giải quyết" 10 kg chỉ trong vòng một tháng.

Bên cạnh việc khổ luyện để có những màn trình diễn gợi cảm, các ca sĩ Kpop còn phải chăm chút ngoại hình, giữ thân hình thon gọn để luôn đẹp trong mắt fan. Và áp lực giữ cân nặng đã khiến nhiều ngôi sao phải ăn kiêng nghiêm ngặt, gây ảnh hưởng lớn tới sức khỏe.

Ailee ngậm ngùi chia sẻ hành trình giảm 10 kg trong một tháng của cô với người hâm mộ.

Mới đây, nữ ca sĩ Ailee tâm sự về những trải nghiệm thực sự của cô khi cố gắng giảm cân và chiều lòng fan về ngoại hình.

Cô nói: "Có rất nhiều thứ tôi phải tuân thủ dù không biết chuẩn mực là gì. Đặc biệt trong số đó chính là cân nặng của tôi. Tôi tăng cân bởi fan nói với tôi rằng, tôi quá gầy. Tôi duy trì cân nặng đó trong vòng 3-4 năm. Nhưng khi tôi trở nên mũm mĩm thì họ lại phàn nàn tôi béo. Nếu gương mặt của tôi trông nhỏ nhắn hơn, họ sẽ khen tôi đã thành công trong hành trình giảm cân".

Việc phải chiều theo ý fan quá lâu khiến Ailee rơi vào tình trạng "luôn lo lắng về những thứ trước đây chưa bao giờ là vấn đề". Cô nói: "Tôi bắt đầu nghĩ tới rất nhiều thứ và thấy xấu hổ. Và đó là lý do khiến tôi giảm cân. Trong một tháng tôi đã giảm 10-11 kg".

Ailee từng sở hữu dáng vóc và gương mặt mũm mĩm.

Để giảm cân nhanh chóng, Ailee chỉ được phép nạp vào cơ thể 500 calories mỗi ngày - quá thấp so với mức kiến nghị tối thiểu là 1.200 calories. Tuy nhiên, việc này khiến cô phải chịu nhiều hậu quả.

Ailee tâm sự: "Lúc đó, tôi chỉ ăn 100 gram protein, 2 cốc rau và một miếng hoa quả trong một bữa. Bên cạnh đó tôi vẫn đi diễn và tập thể dục. Nhưng tôi có quá ít sức để hát. Bởi vì quá yếu, dây thanh quản của tôi bắt đầu xuất hiện các nốt sần".

Vụ việc đã khiến Ailee phải đến gặp bác sĩ và thay đổi lại chế độ ăn uống. Bác sĩ Oh Eun-young, một khách mời trong chương trình, đã lắng nghe những chia sẻ của nữ ca sĩ trẻ. Bà nhận xét: "Năng lượng cần thiết cho một người phụ nữ bình thường là 1.200 calories. Số em nhập vào quá ít không đủ để em thở, sống, đi lại, chứ chưa nói tới việc hoạt động nhảy múa, ca hát.

Điều này cũng không thể đảm bảo cho em có một trái tim khỏe mạnh. Nếu em ăn quá ít, em sẽ phải dùng tới năng lượng dự trữ, nguồn năng lượng giúp em tồn tại. Và tất nhiên, lúc đó em sẽ gặp những vấn đề sức khỏe nghiêm trọng".

Ailee cho biết, khi cố gắng giảm 10 kg trong một tháng, cô đã gặp vấn đề sức khỏe và suýt mất giọng hát.

Giọng hát đáng ngưỡng mộ của Ailee

Áp lực phải thật gầy của giới nghệ sĩ Hàn Quốc và hệ lụy

Những chia sẻ chân thành của Ailee về những áp lực của công chúng với ngoại hình của những nghệ sĩ thần tượng không phải là vấn đề mới trong làng giải trí Hàn Quốc.

Trường hợp giảm cân đáng ngưỡng mộ nhất trong làng giải trí Hàn Quốc chính là nữ diễn viên Kim Sora. Cô từng xác nhận giảm 20 kg để có được dáng vóc thanh mảnh như hiện tại.

Nữ diễn viên gợi cảm và là thần tượng của những khán giả trẻ tại Hàn Quốc - Kim Sa Rang không dám ăn đủ 3 bữa một ngày để giữ cân.

Hoa hậu Kim Sa Rang cũng từng nói về việc bản thân bị ám ảnh bởi cân nặng: "Nếu ăn đủ ba bữa mỗi ngày, tôi sẽ tăng cân". Do vậy, biểu tượng gợi cảm của làng giải trí Hàn Quốc sẽ không cho phép mình ăn quá nhiều hay đủ bữa trong ngày.

Đây cũng là quan điểm của nữ diễn viên Kim Min Hee, người vốn sở hữu thân hình mảnh mai chuẩn mực của giới trẻ Hàn Quốc. Cô cho biết: "Chỉ nghĩ tới việc phải ăn thôi tôi cũng thấy phiền".

Ca sĩ Ok Joo Hyun thì sẽ không ăn một món tới hai lần. Với cô chỉ cần động đũa một lần, biết mùi vị của món ăn là đủ không cần ăn quá nhiều.

Jung Eunji - thành viên của nhóm nhạc nữ A-Pink cũng từng chia sẻ trong chương trình The People Talk Show Hello của đài KBS về việc từng giảm từ 62 kg xuống còn 48kg. Tuy nhiên, cô cũng phải chịu tác dụng phụ của việc ăn kiêng quá mức: "Tôi đã bị viêm xoang lần đầu tiên trong đời do chế độ ăn kiêng".

Kim Min Hee từng gây sốc khi nói: "Chỉ nghĩ tới việc phải ăn thôi tôi cũng thấy phiền".

Năm 2020, Amber - cựu thành viên nhóm f(x) cũng gây sốc khi hé lộ với tờ The Chosun Ilbo những câu chuyện đằng sau sự hào nhoáng của giới thần tượng Kpop.

Theo Amber, cái giá của việc chạm tay tới ước mơ là đánh đổi bản thân. Khi trở thành thần tượng, mọi lời nói, hành động, suy nghĩ, thậm chí cả vẻ bề ngoài đều được định hướng, kiểm soát kỹ càng.

Bản thân Amber từng mắc chứng rối loạn ăn uống do phải ép cân, tuân thủ chế độ ăn nghiêm ngặt. Cô kể: "Giảm cân là điều bắt buộc và phẫu thuật thẩm mỹ trở thành điều phổ biến trong giới giải trí Hàn Quốc. Bởi nền công nghiệp Kpop vốn rất chú trọng vào vẻ bề ngoài.

Những câu hỏi như "Kiểu tóc đã đẹp chưa?", "Trang điểm có ổn không?" hay "Trang phục hôm nay thế nào?" là những câu hỏi hàng ngày với thần tượng. Vì thế, vẻ ngoài hoàn hảo dần trở thành nỗi ám ảnh, áp lực đối với các ngôi sao thần tượng, cả nam và nữ".

Amber - cựu thành viên nhóm f(x) cũng hé lộ việc bị trầm cảm một thời gian vì áp lực phải giữ cân nặng và hình thể đạt yêu cầu.

Amber cũng thừa nhận việc phải chiều theo ý kiến fan và ám ảnh bởi những lời nhận xét của người hâm mộ khiến nhiều nghệ sĩ rơi vào trầm cảm. "Tôi từng mắc chứng rối loạn ăn uống do phải ép cân, tuân thủ chế độ ăn nghiêm ngặt để xuất hiện một cách hoàn hảo trước công chúng. Dù biết đây là hành động nguy hiểm, tôi không thể làm gì khác. Thần tượng là người của công chúng, chúng tôi không thể chỉ sống chỉ vì bản thân", cô chua chát nói.

Cựu thành viên nhóm f(x) cũng chia sẻ về những yêu cầu khác nhau đối với giới nghệ sĩ nam và nữ tại Hàn Quốc. Với nghệ sĩ nam thần tượng tại Kpop, họ yêu cầu phải có một lượng khán giả đông đảo trong khi yêu cầu với nữ thần tượng là phải được yêu thích. Với vấn đề cân nặng, nữ thần tượng phải chịu áp lực lớn hơn rất nhiều so với các đồng nghiệp nam.

Những cô gái mảnh mai trong các nhóm nhạc thần tượng là hình mẫu lý tưởng với các bạn trẻ tại Hàn Quốc.

Tờ Chosun IIbo cho rằng, việc xây dựng hình tượng quá gầy và mảnh mai của giới nghệ sĩ Hàn Quốc sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng tới suy nghĩ của fan, phần lớn là khán giả trẻ. Để trông giống thần tượng, nhiều bạn gái tại Hàn Quốc đang áp dụng chế độ ăn kiêng quá mức, khiến thể trạng yếu ớt và thiếu dinh dưỡng trầm trọng.

Theo cổng thông tin y tế Haidak (Hàn Quốc), một loạt tác dụng phụ của việc giảm cân không an toàn chính là táo bón, rụng tóc, chóng mặt, rối loạn dạ dày, chứng biếng ăn và nghiêm trọng hơn là bệnh trầm cảm. Điều này gây ảnh hưởng nghiêm trọng tới chất lượng thể chất của lớp dân số trẻ tại Hàn Quốc hiện nay.

Mi Vân

Theo Chosun/Pop