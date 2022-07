Nỗi ám ảnh "mình hạc xương mai" của sao Hoa ngữ

Xu hướng "gầy mới đẹp" khiến cho nhiều người đẹp thậm chí cả nam giới tại Trung Quốc lao vào công cuộc giảm cân bất chấp, xuất hiện với ngoại hình như "khung xương di động" và gặp cảnh báo về vấn đề sức khỏe.

Gần đây, ngôi sao trẻ Ngu Thư Hân trở thành nạn nhân mới nhất của miệt thị ngoại hình trong showbiz Hoa ngữ. Cô diện trang phục gợi cảm, chụp ảnh rồi đăng trên trang cá nhân. Tuy nhiên, hầu hết các bình luận dành cho ngôi sao trẻ là những lời chê bai, chỉ trích, yêu cầu cô nên giảm cân để có dáng vóc thon thả như các đồng nghiệp khác.

Ngu Thư Hân gần đây bị chỉ trích vì dáng vóc đẫy đà hơn trước (Ảnh: Sina).

Nữ diễn viên sinh năm 1995 vốn có vóc dáng mảnh dẻ, nhỏ nhắn nổi tiếng trong ngành giải trí. Trước những phản ứng tiêu cực của khán giả, Ngu Thư Hân lên tiếng xin lỗi và cam kết sẽ tiếp tục rèn luyện thể thao để giảm trọng lượng cơ thể.

Nguy Thư Hân và nhiều nghệ sĩ khác tại Trung Quốc đang phải đối mặt với những nhà bình luận trên mạng. Để giữ fan, nghệ sĩ tại Trung Quốc không còn cách chọn lựa nào khác là nghe theo lời khuyên của họ. Cách lựa chọn trang phục, cân nặng, ngoại hình của họ đều phải tuân theo những định hướng của người hâm mộ.

"Nghệ sĩ bị xoay như chong chóng trước những chuẩn mực ngoại hình của xã hội. Có quá nhiều thứ nhưng tôi chẳng biết mình cần đáp ứng tiêu chuẩn nào, đặc biệt là vấn đề cân nặng. Tôi phải thay đổi ngoại hình để đóng phim, nhưng sau đó lại phải tiếp tục thay đổi ngoại hình vì khán giả. Gánh nặng hình thể đè nặng lên giới nghệ sĩ", Huỳnh Hiểu Minh thừa nhận.

Huỳnh Hiểu Minh từng giảm 10kg nhờ chỉ ăn hoa quả và tập luyện chăm chỉ (Ảnh: Sohu).

Nam diễn viên Huỳnh Hiểu Minh từng khiến fan choáng váng khi để lộ dáng vóc gầy gò vào năm 2021. Được biết năm ngoái, Huỳnh Hiểu Minh đã giảm gần 10kg nhờ việc ăn kiêng với thực phẩm chủ đạo là hoa quả và chăm chỉ tập luyện để phù hợp tạo hình nhân vật trong phim mới.

Sau thời gian dài ép cân, nam diễn viên thừa nhận: "Toàn bộ số cân tôi giảm được đều nhờ phương pháp nhịn ăn. Sút cân quá nhiều trong thời gian ngắn, tôi đã bị suy dinh dưỡng. Tim tôi gần như không thể chịu được sự thay đổi này".

Hứa Khải cũng là nạn nhân của miệt thị ngoại hình. Từ sau khi nổi tiếng với Diên Hy công lược, cân nặng của Hứa Khải trở thành chủ đề bàn tán trên mạng xã hội. Anh từng phải giảm 18kg, từ 68kg xuống 50kg trong hai tháng sau khi nhận hàng loạt đánh giá chê bai ngoại hình từ khán giả.

Ngôi sao trẻ La Vân Hi phải ngồi xe lăn vì ép cân nghiêm ngặt trong thời gian dài (Ảnh: Sina).

Năm 2021, hình ảnh La Vân Hi được một nhân viên giúp di chuyển trên xe lăn khiến cộng đồng mạng choáng váng. Dáng vóc như lá liễu, đôi chân gầy guộc của tài tử khiến nhiều người sốc. Gương mặt của anh trông khá mệt mỏi và thiếu sức sống, già nua so với bạn bè cùng trang lứa.

La Vân Hi bắt đầu sút cân "không phanh" từ năm 2020. Theo một số nguồn tin, La Vân Hi thực hiện chiến dịch "ép cân" để phù hợp với tạo hình nhân vật trong các dự án cổ trang mà anh tham gia. Việc thường xuyên thể hiện các vai mỹ nam trên màn ảnh khiến La Vân Hi trở nên ám ảnh về ngoại hình.

Anh giải thích, do các vai diễn của anh chủ yếu là cổ trang nên yêu cầu phải trang điểm và có trang phục cầu kỳ nhiều lớp. Để đảm bảo có được hình ảnh thật hoàn hảo trên màn hình, anh tự đặt ra cho mình một chế độ ăn kiêng nghiêm ngặt, đảm bảo cân nặng phù hợp. Tuy nhiên, việc ăn kiêng hà khắc quá lâu khiến cơ thể La Vân Hi có dấu hiệu suy nhược.

Angelababy lộ thềm ngực gầy trơ xương do siết cân (Ảnh: QQ).

Angelababy cũng là một trong những ngôi sao theo đuổi quan điểm "gầy mới đẹp". Nhiều người cho rằng, việc ép cân quá mức của "bà xã" Huỳnh Hiểu Minh khiến cô trông thực sự thiếu sức sống. Cô khiến fan lo lắng khi xuất hiện với thềm ngực gầy trơ xương trong một số hình ảnh do fan tình cờ chụp được. Thậm chí, fan còn khuyên bà mẹ một con nên dừng ép cân vì cô đã quá gầy gò, thiếu sức sống.

Nhiều năm nay, cân nặng của Angelababy đã trở thành chủ đề bàn tán trên mạng xã hội. Đã qua một lần sinh nở nhưng nữ diễn viên nổi tiếng không bao giờ để cơ thể phát tướng. Ngay sau khi sinh, cô đã lao vào phòng tập, tập luyện nghiêm ngặt để lấy lại dáng vóc. Với chiều cao 168cm và cân nặng chưa bao giờ quá mức 43kg, "bà xã" Huỳnh Hiểu Minh được cho rằng quá gầy. Vài năm nay, thậm chí, cô được nhận xét còn gầy hơn trước khi mang bầu và sinh nở.

Trịnh Sảng từng nhiều lần bị la ó vì cơ thể quá thiếu sức sống. Khi mới gia nhập làng giải trí, "nữ thần thanh xuân" được yêu thích bởi dáng vóc tròn, gương mặt bầu bĩnh đáng yêu. Tuy nhiên, sau khi gặp bất ổn về tâm lý, nữ diễn viên Yêu em từ cái nhìn đầu tiên sụt cân nghiêm trọng khiến nhiều fan lo lắng.

Trịnh Sảng cũng theo đuổi chế độ giảm cân cực đoan (Ảnh: Sina).

Suốt thời gian dài, cô thường xuất hiện với gương mặt nhọn hoắt, thân hình mảnh dẻ, tay chân khẳng khiu. Trước loạt chỉ trích, nữ diễn viên từng cho biết, cô không ăn uống được và quyết giảm cân vì muốn lên hình đẹp hơn. Việc ăn kiêng giảm cân khiến làn da của cô thiếu sức sống và trở nên già nua so với bạn bè cùng lứa.

Ngô Cẩn Ngôn, ngôi sao của dự án Diên hy công lược cũng là nghệ sĩ bị ám ảnh bởi vẻ ngoài. Theo QQ, vì lịch trình quay phim dày đặc nên trong một thời gian, Ngô Cẩn Ngôn mất cảm giác ăn ngon và sút cân khá nhiều. Khi xuất hiện ở sân bay vào năm 2020, vóc dáng của cô làm các phóng viên ngỡ ngàng vì lộ vùng cổ gầy trơ xương, làn da xanh xao.

Dáng vóc gầy gò báo động của Ngô Cẩn Ngôn (Ảnh: Sina).

Trương Dư Hi cũng theo đuổi chế độ ép cân nghiêm ngặt. Cô cao 1m68 nhưng có thời điểm chỉ nặng 39kg. Trương Dư Hi từng gây sốc khi tiết lộ đã giảm 11kg sau 7 ngày ăn kiêng. Cô chỉ dám ăn cháo vào hai bữa sáng, trưa và không ăn tối để giảm cân thật nhanh.

Dương Mịch hay Địch Lệ Nhiệt Ba, hai ngôi sao được xem là chuẩn mực nhan sắc của làng giải trí Hoa ngữ hiện nay, cũng khiến fan choáng váng khi để lộ đôi chân gầy guộc, phần cổ toàn xương trong những bức ảnh chưa chỉnh sửa.

Theo họ, để có những hình ảnh hoàn hảo trên tạp chí, đạt đúng mong đợi của fan, họ không có lựa chọn nào khác là phải thật gầy gò. "Trở nên béo là vô trách nhiệm với bản thân, vô trách nhiệm với nghề. Nghệ sĩ là người mang cái đẹp đến với khán giả", Dương Mịch từng tuyên bố.

Trương Dư Hi cao 1m68 nhưng chỉ giữ cân nặng dưới 40kg (Ảnh: Sohu).

Phạm Băng Băng cũng là nghệ sĩ thường xuyên bị khán giả bình luận về cân nặng. Mới đây, nữ diễn viên trở thành tâm điểm bàn tán khi tiết lộ giảm hơn 6kg trong một tuần nhờ áp dụng phương pháp nhịn ăn.

Trong quá khứ, Phạm Băng Băng nhiều lần bị cười chê, bình luận về dáng vóc như quả bóng, lúc tăng lúc giảm. Nữ diễn viên cũng thừa nhận, cô thuộc dạng người dễ tăng cân nên chỉ cần lơ là có thể có dáng vóc bầu bĩnh. Việc tăng cân từng khiến cô dính nghi án mang thai.

Từ đầu năm 2022, cô quyết tâm giảm cân và áp dụng phương pháp nhịn ăn để giảm cân. Nữ diễn viên cho biết, cô giảm được 6kg chỉ sau một tuần ăn kiêng.

Trong những ngày này, cô chỉ uống nước chanh, nước hoa quả, uống bột protein mà không ăn thêm gì. Nữ diễn viên cũng cắt hoàn toàn đồ ngọt khỏi khẩu phần của mình. Cô vẫn tập luyện nhẹ nhàng trong một tuần nhịn ăn.

Tuy nhiên, phương pháp giảm cân của Phạm Băng Băng lại bị các nhà dinh dưỡng đánh giá là thiếu khoa học, có thể gây nguy hiểm tính mạng, ảnh hưởng tới tim mạch, dạ dày.

Phạm Băng Băng giảm 6kg trong thời gian gần đây (Ảnh: Weibo).

Tâm lý của công chúng là thích người nổi tiếng có vẻ ngoài hoàn hảo, thu hút trước ống kính và tuân theo các tiêu chuẩn sắc đẹp đương thời. Vì vậy, các nghệ sĩ Hoa ngữ không còn lựa chọn nào khác là phải ăn kiêng để vừa nhận được sự ủng hộ của khán giả, vừa có cơ hội làm việc.

Diễn viên Trương Thiên Ái tiết lộ, các nhà sản xuất không thích diễn viên có vóc dáng đầy đặn vì ảnh hưởng đến chất lượng hình ảnh, danh tiếng của tác phẩm. Nữ diễn viên từng phải giảm 10kg chỉ trong vòng một năm để đáp ứng yêu cầu của đạo diễn.

Trương Thiên Ái chia sẻ: "Chúng tôi, những nghệ sĩ hoạt động trong showbiz Trung Quốc, phải kiểm tra cân nặng vào mỗi sáng và tối. Trọng lượng trung bình đối với nghệ sĩ là phải dưới mức cân nặng của người bình thường khoảng 10kg. Chỉ như vậy chúng tôi mới tránh được việc bị công chúng buông lời khó nghe".