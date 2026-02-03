Trung tâm hội nghị 160 tỷ đồng bị phá hoại, mất trộm nhiều thiết bị

Trung tâm hội nghị 160 tỷ đồng bị phá hoại, lấy trộm nhiều thiết bị (Video: Thanh Tùng).

Trung tâm hội nghị Hàm Rồng thuộc phường Hàm Rồng, thành phố Thanh Hóa cũ (nay là phường Hàm Rồng, tỉnh Thanh Hóa), được khởi công vào tháng 12/2012 và đưa vào sử dụng tháng 11/2014 với tổng mức đầu tư 160 tỷ đồng.

Kể từ khi hoàn thành, công trình này đã không được sử dụng đúng mục đích ban đầu. Năm 2015, công trình được trưng dụng làm trụ sở làm việc tạm thời của thành phố Thanh Hóa cũ. Đến năm 2019, khi UBND thành phố chuyển trụ sở, Trung tâm hội nghị Hàm Rồng ngừng hoạt động.

Sau đó, công trình tiếp tục được trưng dụng làm nơi cách ly tập trung bệnh nhân Covid-19 trong thời gian dịch bệnh bùng phát. Tuy nhiên, chỉ sau một thời gian ngắn sử dụng, công trình lại bị bỏ hoang, dẫn đến nhiều hạng mục xuống cấp, hư hỏng nghiêm trọng.

Mới đây, UBND phường Hàm Rồng đã gửi văn bản đề xuất UBND tỉnh Thanh Hóa về việc thay đổi công năng Trung tâm hội nghị Hàm Rồng thành Trung tâm dưỡng lão bán trú dành cho người cao tuổi.

Theo ghi nhận, các hạng mục công trình tại đây đang bị hư hỏng nghiêm trọng do nhiều năm bỏ hoang, không sử dụng.

Đáng chú ý, các thiết bị máy móc, đường dây điện, điều hòa trong trung tâm hội nghị bị phá hoại, có dấu hiệu trộm cắp.

Nhiều hệ thống trần nhà bị cạy phá để lấy dây điện. Tại hiện trường, phóng viên ghi nhận nhiều lớp cao su bọc lõi dây điện bị vứt bỏ ngổn ngang khắp sàn nhà.

Một tủ thiết bị âm thanh bị cạy phá, hư hỏng nghiêm trọng, vứt ngổn ngang trong căn phòng tại trung tâm.

Máy điều hòa bị phá hoại, treo lơ lửng bên cửa sổ phía sau trung tâm hội nghị.

Phía ngoài trung tâm, hệ thống trạm biến áp tổng trị giá hàng trăm triệu đồng cũng bị kẻ xấu đập phá để lấy cắp thiết bị.

Nhiều quạt điện trần gỉ sét, vứt thành đống trong một căn phòng ở trung tâm hội nghị hơn 160 tỷ đồng.

Phía sau khuôn viên trung tâm hội nghị có 5 căn biệt thự cao 2 tầng bị bỏ hoang, cỏ cây mọc um tùm. Các trang thiết bị trong căn biệt thự đều bị hư hỏng nghiêm trọng.

Theo một bảo vệ tại Trung tâm hội nghị Hàm Rồng, ông mới nhận trông coi công trình từ tháng 7/2025. Người này cũng cho biết, trước khi ông nhận công tác, các hạng mục tại công trình đã hư hỏng và nhiều lần bị kẻ gian đột nhập, trộm cắp dây điện và các thiết bị.

Chiều 3/2, một lãnh đạo UBND phường Hàm Rồng cũng xác nhận có tình trạng các thiết bị trong trung tâm bị xuống cấp, hư hỏng và bị lấy trộm. Theo vị lãnh đạo, tỉnh Thanh Hóa đang nghiên cứu phương án chuyển công năng Trung tâm hội nghị Hàm Rồng làm Trung tâm dưỡng lão, nhằm phát huy hiệu quả đầu tư và đúng mục tiêu dự án.

Vị trí dự án Trung tâm hội nghị Hàm Rồng (Ảnh: Google Maps).