Đang tuyên án cựu Chủ tịch Vicem Lê Văn Chung và đồng phạm

14h50 ngày 3/2, Hội đồng xét xử sơ thẩm Tòa án nhân dân TP Hà Nội tuyên án đối với các bị cáo trong vụ án vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí; vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Tổng công ty Xi măng Việt Nam (Vicem).

Theo Quyết định xét xử số 01/2026 ban hành ngày 7/1, Tòa án nhân dân TP Hà Nội quyết định đưa 14 bị cáo trong vụ án này ra xét xử vào ngày 26/1.

Tuy nhiên, ngày 8/1, bị cáo Nguyễn Bích Thủy (67 tuổi, cựu thành viên Hội đồng thành viên Vicem) đã chết.

Trong số 13 bị cáo bị đưa ra xét xử có 7 người bị tạm giam, 6 người được tại ngoại.

Các bị cáo tại phiên xét xử sơ thẩm (Ảnh: Minh Hùng).

Trước đó, trong phần nói lời sau cùng hầu hết các bị cáo đều bày tỏ cảm ơn Hội đồng xét xử và đại diện Viện kiểm sát đã công tâm, nhân văn, lắng nghe và tạo điều kiện để các bị cáo được trình bày đầy đủ quan điểm.

Các bị cáo cũng đưa ra nhiều tình tiết giảm nhẹ về bối cảnh, mức độ, hậu quả thực hiện hành vi, tuổi cao sức yếu, quá trình công tác có nhiều đóng góp cho ngành kinh tế,... và xin HĐXX xem xét cho các bị cáo được hưởng khoan hồng của pháp luật.

Bị cáo Lê Văn Chung (cựu Chủ tịch Hội đồng thành viên Vicem) cho rằng việc phải đứng trước bục khai báo hôm nay là “cái giá vô cùng đắt đỏ, không thể tính bằng tiền” đối với bản thân và các đồng nghiệp.

Bị cáo Chung bày tỏ sự đau xót khi những việc làm sai trái đã ảnh hưởng đến uy tín của bản thân và tập thể.

Bị cáo Nguyễn Ngọc Anh (cựu Tổng Giám đốc Vicem) trình bày, nhiều tháng qua luôn sống trong tâm trạng ân hận, coi sai phạm của mình như một “món nợ” đối với hơn 30.000 cán bộ, công nhân viên của Tổng Công ty Xi măng Việt Nam - những người đã gây dựng nên một thương hiệu lớn mạnh từ con số rất nhỏ.

Bị cáo Lê Văn Chung, cựu Chủ tịch Vicem (Ảnh: Danh Lam).

Theo bị cáo Ngọc Anh, với trách nhiệm của người lãnh đạo trước khi nghỉ hưu, bản thân mong muốn xây dựng một cơ sở làm việc khang trang để cán bộ, nhân viên phát huy năng lực, nhưng đã không thực hiện được mục tiêu đó, thậm chí còn để lại hệ lụy. Bị cáo gửi lời xin lỗi tới toàn thể cán bộ, công nhân viên Vicem.

Trình bày lời sau cùng tại Tòa, bị cáo Tạ Quang Bửu (cựu thành viên Hội đồng thành viên kiêm Phó Tổng Giám đốc Vicem) cũng bày tỏ sự hối lỗi sâu sắc; do hạn chế về kinh nghiệm, đặc biệt trong quản lý đầu tư, nên đã dẫn đến hậu quả đáng tiếc.

Bị cáo Bửu thừa nhận khi nhận ra sai sót thì đã quá muộn, không còn cơ hội sửa chữa. Bị cáo đã ngoài 70 tuổi, mang trong mình nhiều bệnh tật, mong được hưởng khoan hồng của pháp luật, để những năm tháng cuối đời có thể được ở bên gia đình, vợ con,...