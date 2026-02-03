Quang Dương lên tiếng về tin đồn trở lại PPA Tour trong năm 2026

Những ngày qua, cộng đồng pickleball Việt Nam xôn xao trước thông tin tay vợt hàng đầu châu Á, Quang Dương sẽ trở lại thi đấu tại PPA Tour (Hiệp hội Pickleball Chuyên nghiệp thế giới) vào năm 2026. Tuy nhiên, thực tế đây lại là một sự nhầm lẫn khá hy hữu xuất phát từ những bài đăng trên mạng xã hội.

Ngay sau khi thông tin trên bùng nổ, Quang Dương đã phải lên tiếng khẳng định anh không hề có kế hoạch trở lại PPA Tour như các trang tin đã chia sẻ. Tay vợt gốc Việt giải thích rằng trong một cuộc trò chuyện gần đây, anh chỉ nói vui về việc sẽ tham gia thi đấu tại VPPA (Hiệp hội pickleball chuyên nghiệp Việt Nam).

Chính sự tương đồng trong cách viết tắt giữa giải đấu chuyên nghiệp hàng đầu thế giới (PPA) và hiệp hội chuyên nghiệp tại Việt Nam (VPPA) đã khiến nhiều trang mạng xã hội trích dẫn thiếu chính xác, gây hiểu lầm trong lòng người hâm mộ.

Quang Dương khẳng định mình không nhắc đến việc trở lại PPA Tour (Ảnh: PPA).

Bên cạnh việc đính chính về giải đấu chuyên nghiệp, Quang Dương cũng nhận được nhiều câu hỏi xoay quanh sự hiện diện của anh tại giải pickleball lớn sắp diễn ra ở Hà Nội vào tháng 4 (Hanoi Cup).

Ngôi sao 19 tuổi tiết lộ, mọi thứ vẫn chưa có gì là chắc chắn. "Hiện tại, các điều khoản và kế hoạch cho giải đấu tại Hà Nội vẫn đang trong quá trình thỏa thuận. Cho đến thời điểm này, chưa có bất kỳ cam kết chính thức nào được ký kết", Quang Dương chia sẻ thêm.

Sự thận trọng của Quang Dương là điều dễ hiểu khi lịch trình thi đấu của các tay vợt chuyên nghiệp thường rất dày đặc và phụ thuộc vào nhiều yếu tố về hợp đồng cũng như thể trạng. Việc anh có thể góp mặt tại Thủ đô vào tháng 4 tới hay không vẫn là một dấu hỏi lớn cần thời gian trả lời.

Quang Dương vẫn đang là một trong những cái tên có sức hút lớn nhất của làng pickleball Việt Nam, chính vì vậy mọi động thái của anh đều nhận được sự quan tâm đặc biệt.

Tuy nhiên, thông tin cuối cùng về các giải đấu sắp tới sẽ chỉ được công bố khi các bên đạt được thỏa thuận chung. Người hâm mộ cần kiên nhẫn chờ đợi xác nhận chính thức từ phía tay vợt này thay vì tin vào những lời đồn đoán chưa được kiểm chứng trên không gian mạng.