Long Châu và Viện Pasteur TPHCM hợp tác chiến lược toàn diện

Hai bên kỳ vọng gia tăng mô hình phòng bệnh chặt chẽ và hiệu quả, góp phần kiến tạo hệ sinh thái chăm sóc sức khỏe toàn diện và bền vững cho người dân Việt Nam.

Buổi lễ ký kết có sự tham dự của ban lãnh đạo và đại diện của của Viện Pasteur TPHCM và Hệ thống nhà thuốc và trung tâm tiêm chủng Long Châu.

Phát biểu tại sự kiện, PGS.TS.BS.CKII Nguyễn Vũ Trung - Bí thư Đảng uỷ, Viện trưởng Viện Pasteur TPHCM kỳ vọng lễ ký kết sẽ mở đầu cho các hoạt động trọng điểm, phát huy tối đa tiềm năng và kinh nghiệm y tế dự phòng của Viện để phối hợp cùng Long Châu triển khai hiệu quả các nội dung hợp tác.

PGS.TS.BS.CKII Nguyễn Vũ Trung đồng thời chỉ đạo các bộ phận chuyên môn, các đơn vị của viện phối hợp chặt chẽ để triển khai các hoạt động về đào tạo nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ y tế, nghiên cứu khoa học, chuyên môn về y tế dự phòng, công nghệ thông tin và truyền thông cùng các hoạt động thiện nguyện vì cộng đồng, nhằm cụ thể hóa biên bản ghi nhớ.

Hợp tác chiến lược giữa hệ thống Long Châu và Viện Pasteur TPHCM gia tăng mô hình phòng bệnh chặt chẽ, hiệu quả cho cộng đồng (Ảnh: Long Châu).

Bà Nguyễn Bạch Điệp - Chủ tịch FPT Retail kiêm Tổng giám đốc hệ thống nhà thuốc và trung tâm tiêm chủng Long Châu chia sẻ chăm sóc y tế cần bắt đầu từ phòng ngừa, phát hiện sớm, giáo dục nâng cao nhận thức thường xuyên và từ những điểm chạm y tế đầu tiên gần dân nhất.

Đây cũng là tinh thần được nêu rõ trong Luật Phòng bệnh đã được Quốc hội thông qua, nhất quán chuyển đổi từ tư duy đáp ứng khám bệnh, chữa bệnh sang chủ động phòng bệnh, lấy phòng bệnh làm nền tảng.

Bền bỉ với sứ mệnh “Vì một Việt Nam khỏe mạnh”, với thế mạnh nguồn lực và công nghệ, Long Châu cam kết phối hợp chặt chẽ và dài hạn với Viện Pasteur TPHCM, đưa các chương trình tầm soát, khám sức khỏe và dịch vụ y tế chất lượng - an toàn - minh bạch đến gần hơn với cộng đồng.

Hành trình này không chỉ ở đô thị lớn mà cả những vùng sâu, vùng xa, địa phương khó khăn… hướng đến mục tiêu thu hẹp khoảng cách trong chăm sóc y tế, bình đẳng hoá cơ hội cho mọi người dân.

Tiếp nối tinh thần hợp tác, bà Nguyễn Đỗ Quyên - Phó tổng giám đốc FPT Retail kiêm Giám đốc Điều hành Hệ thống nhà thuốc và trung tâm tiêm chủng Long Châu chia sẻ: “Long Châu sẽ đồng hành lâu dài cùng Viện Pasteur TPHCM trong ứng dụng công nghệ nâng cao hoạt động vận hành, dựa trên tinh thần làm nhanh, làm chuẩn, đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng AI và nâng cao năng suất lao động.

Bên cạnh đó, với sự hỗ trợ chuyên môn từ Viện Pasteur TPHCM, Long Châu sẽ tiếp tục phát huy vai trò cánh tay nối dài trong công tác truyền thông y tế và chăm sóc sức khỏe, góp phần bảo vệ và nâng cao sức khỏe cộng đồng”.

PGS.TS.BS.CKII Nguyễn Vũ Trung - Bí thư Đảng uỷ, Viện trưởng Viện Pasteur TPHCM tại sự kiện (Ảnh: Long Châu).

Hợp tác giữa Long Châu và Viện Pasteur TPHCM đánh dấu kết nối nguồn lực y tế công - tư nhằm nâng cao mô hình phòng bệnh bền vững, trong đó người dân là trung tâm. Bản ghi nhớ hợp tác tập trung vào ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) và công nghệ giúp nâng cao năng lực quản trị và hiệu quả hoạt động; đẩy mạnh kết nối chuyên môn, nâng cao năng lực chuyên môn cho đội ngũ y tế; hỗ trợ thực hiện các kỹ thuật xét nghiệm; phối hợp tổ chức các hoạt động thiện nguyện vì cộng đồng; và hợp tác quốc tế, nghiên cứu khoa học.

Cụ thể, với thế mạnh về công nghệ, Long Châu sẽ đồng hành cùng Viện Pasteur TPHCM phát triển và ứng dụng AI, hướng đến tối ưu hóa quy trình vận hành, hỗ trợ tích cực cho công tác nghiên cứu, giám sát dịch tễ, góp phần xây dựng năng lực số bền vững cho hệ thống y tế dự phòng.

Đội ngũ chuyên gia hàng đầu từ Viện Pasteur TPHCM và Long Châu cùng tổ chức nhiều chương trình đào tạo chuyên sâu, cập nhật các kiến thức chuyên môn, chuẩn hóa quy trình an toàn tiêm chủng, xét nghiệm và tư vấn chăm sóc sức khỏe cộng đồng cho đội ngũ bác sĩ, điều dưỡng, dược sĩ và cán bộ y tế.

Trong đó, Viện Pasteur TPHCM đóng vai trò cố vấn chuyên môn. Long Châu với thế mạnh mạng lưới hơn 2.400 nhà thuốc, hơn 200 trung tâm tiêm chủng cùng đội ngũ 20.000 chuyên viên y tế và nền tảng công nghệ sẽ đồng bộ quy trình phòng ngừa, phát hiện bệnh từ sớm, từ xa.

Bà Nguyễn Bạch Điệp - Chủ tịch FPT Retail kiêm Tổng giám đốc Hệ thống nhà thuốc và trung tâm tiêm chủng Long Châu tại sự kiện (Ảnh: Long Châu).

Đặt người dân là trọng tâm, Long Châu cùng Viện Pasteur TPHCM tổ chức chuỗi chương trình thiện nguyện và chăm sóc sức khỏe cộng đồng. Các hoạt động hướng tới hỗ trợ người bệnh trong xét nghiệm, tầm soát và nâng cao sức khỏe, góp phần giảm bớt gánh nặng chi phí và tạo điều kiện tiếp cận dịch vụ y tế chất lượng cho gia đình có hoàn cảnh khó khăn.

Đồng thời Long Châu mở rộng hành trình sẻ chia, gửi trao những món quà sức khỏe đến người dân vùng sâu vùng xa, nơi tiếp cận chăm sóc y tế thiết yếu còn hạn chế. Hai đơn vị bày tỏ cam kết đồng hành lâu dài, chung tầm nhìn bình đẳng hoá cơ hội chăm sóc sức khỏe, nơi mỗi người dân đều được chăm lo thiết thực bằng y học hiện đại, sự tận tâm và lòng nhân ái.

Hợp tác góp phần xây dựng mô hình dự phòng an toàn - hiệu quả, tạo nền tảng để phát huy vai trò điểm chạm y tế đầu tiên trong cộng đồng (Ảnh: Long Châu).

Một nội dung trọng tâm khác là tăng cường hợp tác nghiên cứu khoa học và mở rộng kết nối quốc tế, góp phần đưa những tiến bộ y học thế giới đến gần hơn với hàng triệu gia đình Việt Nam. Cụ thể, hai bên sẽ phối hợp tổ chức các hội thảo, hội nghị khoa học, sinh hoạt chuyên đề; tạo điều kiện để cán bộ, chuyên gia và nhà khoa học tham gia trao đổi học thuật trong và ngoài nước.

Thông qua mạng lưới đối tác quốc tế rộng khắp của Viện Pasteur TPHCM và Long Châu, các chương trình hợp tác với bệnh viện, trường đại học y dược hàng đầu trong khu vực và trên thế giới được kỳ vọng thúc đẩy mạnh mẽ. Các đơn vị cũng xem xét phối hợp triển khai các đề tài, dự án nghiên cứu khoa học trọng điểm, hình thành các nhóm nghiên cứu liên ngành, tập trung vào những vấn đề y tế có tác động lớn đến cộng đồng.

Trong ngày, lãnh đạo Viện Pasteur TPHCM cùng đoàn đại biểu Long Châu đã tham quan viện nghiên cứu, chia sẻ kinh nghiệm về y tế dự phòng (Ảnh: Long Châu).

Hợp lực cùng đơn vị y tế dự phòng, nghiên cứu khoa học có uy tín hơn trăm năm, hệ thống nhà thuốc và trung tâm tiêm chủng Long Châu thắt chặt cam kết đồng hành lâu dài, chung tay xây dựng hệ sinh thái dự phòng và chăm sóc toàn diện.

Từ kết nối công nghệ, phát triển chuyên môn y khoa đến lan tỏa trách nhiệm xã hội, đây là bước đi nhất quán của doanh nghiệp trên hành trình vì một Việt Nam khỏe mạnh hơn, hưởng ứng tinh thần Nghị quyết 72-NQ/TW của Bộ Chính trị và Nghị quyết số 282/NQ-CP của Chính phủ.