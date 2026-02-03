Chồng Từ Hy Viên tạc tượng tưởng nhớ vợ trong lễ giỗ đầu

Tại lễ tưởng niệm, DJ Koo - chồng của Từ Hy Viên - lần đầu công bố bức tượng về nữ diễn viên do chính anh thực hiện. Trước tác phẩm tưởng niệm con gái, mẹ của Từ Hy Viên không kìm được nước mắt, gục đầu vào vai con rể trong nỗi đau xót. Khoảnh khắc này khiến nhiều người có mặt không khỏi nghẹn ngào.

DJ Koo bên bức tượng do chính anh thực hiện, được đặt tại gần phần mộ của Từ Hy Viên tại nghĩa trang ở Đài Loan (Ảnh: Ettoday).

Trên mạng xã hội, nhiều nghệ sĩ từng hợp tác với Từ Hy Viên như Châu Du Dân, Ngôn Thừa Húc, Dương Thừa Lâm, Choi Si Won… đồng loạt đăng tải lời tưởng nhớ, bày tỏ sự tiếc thương dành cho nữ diễn viên tài hoa bạc mệnh.

Một năm trước, ngôi sao Vườn sao băng đột ngột qua đời trong chuyến du lịch cùng gia đình tại Nhật Bản, để lại cú sốc lớn cho người thân, đồng nghiệp và người hâm mộ khắp châu Á.

Sau khi lo liệu hậu sự cho vợ, DJ Koo thông báo tạm dừng toàn bộ hoạt động nghệ thuật. Suốt một năm qua, nam DJ gần như biến mất khỏi các sự kiện giải trí, hạn chế sử dụng mạng xã hội và không rời Đài Loan. Bạn bè cho biết anh thường xuyên đến nghĩa trang thăm viếng vợ, sụt cân rõ rệt và vẫn chưa thể nguôi ngoai nỗi đau mất mát.

Mẹ Từ Hy Viên đứng cạnh con rể, nghẹn ngào trước bức tượng con gái (Ảnh: Ettoday).

Người thân và bạn bè tới viếng mộ Từ Hy Viên nhân ngày giỗ đầu của cô trong cơn mưa lớn (Ảnh: Ettoday).

Theo chia sẻ của Từ Hy Đệ - em gái Từ Hy Viên, DJ Koo duy trì thói quen leo núi mỗi ngày. Sau khi đỗ xe, anh đi bộ đến nghĩa trang, dọn dẹp phần mộ rồi ngồi vẽ chân dung vợ suốt nhiều giờ, bất kể thời tiết.

“Mưa hay nắng, lạnh hay nóng, anh ấy vẫn ngồi một mình giữa nghĩa trang rộng lớn, như thể thế giới chỉ còn hai người”, Từ Hy Đệ nói.

Căn hộ của DJ Koo hiện treo đầy tranh vẽ Từ Hy Viên. Em gái nữ diễn viên từng đề nghị anh tổ chức một triển lãm tranh, song nam nghệ sĩ chưa đưa ra phản hồi.

Đầu tháng 1, người hâm mộ chia sẻ hình ảnh DJ Koo lặng lẽ lau chùi bia mộ vợ tại nghĩa trang Kim Bảo Sơn, bày hoa quả và đồ uống trước phần mộ. Khi có người nhận ra, anh chỉ cúi đầu chào rồi tiếp tục công việc trong im lặng.

DJ Koo đã dừng mọi công việc sau khi vợ qua đời, hàng ngày đến nghĩa trang trò chuyện với vợ (Ảnh: Sina).

DJ Koo hiện chưa có kế hoạch tái xuất làng giải trí, cho biết chỉ khi nào “chữa lành được nỗi đau trong lòng” mới sẵn sàng quay lại với công việc.

Theo truyền thông Đài Loan, sau một năm tranh cãi, khối tài sản gần 30 triệu USD của Từ Hy Viên đã được phân chia. Do nữ diễn viên qua đời đột ngột và không để lại di chúc, tài sản được chia làm 3 phần cho DJ Koo và 2 con riêng của cô. DJ Koo được cho là đã từ chối nhận phần thừa kế, nhường lại toàn bộ cho hai con của vợ.

Chuyện tình của DJ Koo và Từ Hy Viên từng được ví như một bộ phim buồn. Họ yêu nhau từ thập niên 1990 nhưng buộc chia tay vì sự ngăn cản từ công ty quản lý.

Hơn 20 năm sau, khi biết tin Từ Hy Viên ly hôn Uông Tiểu Phi vào năm 2021, DJ Koo chủ động liên lạc lại qua số điện thoại cũ. Bất ngờ, nữ diễn viên hồi đáp và cả hai nối lại duyên xưa.

Từ Hy Viên và người chồng thứ 2, DJ Koo, có cuộc hôn nhân ngắn ngủi (Ảnh: Vogue).

Năm 2022, họ đăng ký kết hôn. DJ Koo rời Hàn Quốc sang Đài Loan sinh sống cùng vợ và hai con riêng của cô. Ban đầu, mối quan hệ này vấp phải nhiều nghi ngờ nhưng theo thời gian, anh dần nhận được sự yêu mến từ gia đình và các con của Từ Hy Viên.

DJ Koo là thành viên nhóm nhạc Clon - một trong những nhóm nhạc khiêu vũ nổi tiếng tại Hàn Quốc và Đài Loan trong thập niên 1990. Ngoài biểu diễn, anh còn hoạt động với vai trò nhà sản xuất âm nhạc.

Trong khi đó, Từ Hy Viên là gương mặt quen thuộc của màn ảnh Đài Loan với nhiều tác phẩm nổi tiếng như Vườn sao băng, Chiến thần, Bong bóng mùa hè, Kiếm vũ. Cô dừng đóng phim từ năm 2012 khi lập gia đình và sinh con nhưng vẫn có sức hút lớn với công chúng.