Tuyển futsal Việt Nam nhận tin vui, sẵn sàng quyết đấu Indonesia

Ở trận đấu tứ kết với đội chủ nhà Indonesia, HLV Diego Giustozzi nhận tin vui về mặt lực lượng khi cầu thủ đóng vai trò pivot (tiền đạo cắm) Thịnh Phát đã hồi phục hoàn toàn sau khi ngồi ngoài ở trận gặp Thái Lan.

Ngoài ra, đội tuyển futsal Việt Nam cũng đón chào sự trở lại của Dương Ngọc Linh sau án treo giò do phải nhận thẻ đỏ ở trận gặp tuyển futsal Lebanon ở vòng bảng. Như vậy cả Thịnh Phát và Ngọc Linh hứa hẹn sẽ là sự bổ sung vô cùng chất lượng cho trận đấu mang tính chất sống còn này.

Tuyển futsal Việt Nam sẽ có lực lượng mạnh nhất khi đối đầu với Indonesia ở vòng tứ kết (Ảnh: VFF).

“Chúng tôi có đầy đủ 14 cầu thủ sẵn sàng thi đấu, đó là tín hiệu rất tích cực. Ở đẳng cấp này, cường độ và áp lực đều rất cao vì tất cả đều hướng tới mục tiêu vào bán kết. Các cầu thủ của tôi đủ mạnh cả về thể chất lẫn tinh thần và sẽ nỗ lực thể hiện hết khả năng”, HLV Diego Giustozzi tự tin tuyên bố khi có trong tay lực lượng mạnh nhất.

Đáng chú ý, để chuẩn bị cho trận tứ kết, ban tổ chức nước chủ nhà đã bố trí cho đội tuyển futsal Việt Nam một buổi tập kéo dài 60 phút tại nhà thi đấu Arena Indonesia vào chiều 2/2. Đây cũng là địa điểm tổ chức trận tứ kết futsal châu Á 2026 giữa tuyển futsal Việt Nam và tuyển futsal Indonesia.

Nhà thi đấu này cũng không phải là xa lạ với thầy trò HLV Diego Giustozzi, bởi trước đó tuyển futsal Việt Nam đã thi đấu trên mặt sân này trận gặp tuyển futsal Thái Lan ở lượt cuối vòng bảng.

Tuy vậy, việc có thêm một buổi tập cũng giúp cho đoàn quân của HLV Diego Giustozzi quen hơn với mặt sân, ánh sáng cũng như không gian của nhà thi đấu để có thể cảm nhận tốt hơn khi bước vào trận đấu.

Tại phòng thay đồ của nhà thi đấu, HLV Diego Giustozzi cũng đã tiến hành rút kinh nghiệm một số vấn đề về thất bại trước tuyển futsal Thái Lan vừa qua trước khi bước ra sân tập.

Chiến lược gia người Argentina chủ yếu hướng dẫn lại chiến thuật, thực tập các pha triển khai tấn công, cách tổ chức phòng ngự cũng như rèn lại các tình huống cố định. Ngoài ra đội tuyển futsal Việt Nam cũng sẵn sàng cho phương án đá loạt luân lưu 6m một khi cần sử dụng đến.

Trước đó ban tổ chức đã tiến hành buổi họp kỹ thuật cho các đội vào tứ kết để đăng ký màu áo, thông qua một số quy định, phổ biến lại một số nội dung ở điều lệ để các đội nắm rõ. Theo điều lệ, nếu hai đội hòa nhau sau 2 hiệp chính sẽ bước vào hiệp phụ. Khi trận đấu chưa phân định được thắng thua, loạt luân lưu 6m sẽ quyết định đến kết quả chung cuộc của trận đấu.