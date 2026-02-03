Ukraine báo động tình trạng bệ phóng trống không khi hỏa lực Nga ồ ạt

Một hệ thống phòng không Ukraine thiếu tên lửa (Ảnh: Quân đội Ukraine).

Tình trạng thiếu hụt tên lửa phòng không đã khiến một số hệ thống phòng thủ của Ukraine có thời điểm trống không, không còn đạn sẵn sàng sử dụng, trong bối cảnh Nga áp dụng chiến thuật "mưa hỏa lực", ông Yurii Ihnat, người đứng đầu bộ phận truyền thông của Không quân Ukraine, cho biết trong cuộc phỏng vấn với RBC Ukraine.

Kể từ khi mùa đông bắt đầu, Nga đã tập kích vào cơ sở quân sự, hạ tầng năng lượng của Ukraine nhằm gây áp lực và tác động tới năng lực chiến đấu của đối thủ. Trong khi đó, lực lượng phòng không Ukraine không có đủ nguồn lực để đánh chặn tất cả tên lửa và UAV của Nga.

Ông Ihnat cho biết chính quyền Ukraine, bao gồm Tổng thống Volodymyr Zelensky, đã nhiều lần nhấn mạnh tình trạng thiếu tên lửa cho các hệ thống phòng không, lưu ý rằng một số hệ thống đã cạn kiệt đạn và không sẵn sàng đẩy lùi các cuộc tấn công của Nga.

“Thực tế là, trước một cuộc tấn công như vậy, chúng tôi đã được cung cấp các phương tiện cần thiết trước một ngày. Lực lượng Ukraine đã ngăn chặn cuộc tấn công quy mô lớn đó khá thành công nhờ có tên lửa cho F-16, NASAMS, IRIS-T và Patriot", ông nói.

“Đã có những thời điểm thiếu hụt nghiêm trọng các loại tên lửa này. Tôi sẽ không tiết lộ bí mật nào, nhưng ví dụ: có một hệ thống NASAMS mà thay vì 6 tên lửa trong bệ phóng thì chỉ có 2", ông nói.

Người đứng đầu bộ phận truyền thông cho biết, không giống các năm trước, Nga đã chuyển sang chiến thuật tập trung tấn công dữ dội và đồng thời vào một khu vực duy nhất.

“Đôi khi các hệ thống tên lửa phòng không của chúng tôi, như NASAMS hay IRIS-T, đơn giản là không kịp nạp lại đạn trong những đợt tấn công quy mô lớn như vậy”, ông Ihnat nói thêm.

Theo ông Ihnat, trong các cuộc tấn công vào lưới điện Ukraine giai đoạn 2022-2024, Nga chủ yếu sử dụng tên lửa hành trình như Kalibr, Kh-101, Kh-555, Kh-55SM và Iskander-K.

“Điểm khác biệt hiện nay là đối phương đã tăng mạnh số lượng UAV tấn công. Mỗi đêm chúng tôi thấy hơn 100 UAV Shahed, Italmas, Gerbera và các loại khác bay sâu vào lãnh thổ. Ở khu vực tiền tuyến, họ dùng Molniya và Lancet. Trong các đợt tấn công lớn, số lượng có thể lên tới 500 UAV hoặc hơn”, ông nói.

Điều này gây áp lực lớn cho phòng không, đặc biệt khi Nga tập trung đánh vào một khu vực cụ thể như Dnipro, Odesa hoặc Kiev.

Theo ông Ihnat, lực lượng Nga cũng bắt đầu sử dụng tên lửa đạn đạo thường xuyên hơn, trong khi chỉ có hệ thống phòng không Patriot của Mỹ mới có khả năng đánh chặn loại tên lửa này.

Cùng lúc đó, các cuộc tấn công của Nga có quy mô quá lớn khiến việc bắn hạ toàn bộ mục tiêu trên không trở thành thách thức rất khó đối với hệ thống phòng không vốn đã căng thẳng của Ukraine.

“Ngay cả khi bắn hạ được 80% tổng số mục tiêu, thì 20% còn lại vẫn gây thiệt hại rất lớn", ông Ihnat nói.

Patriot, dù là hệ thống tiên tiến, cũng đối mặt với thách thức không nhỏ. Radar của bệ phóng chỉ nhìn một hướng trong khi phải ưu tiên đánh chặn đạn đạo (thường là 10 quả trở lên). Cùng lúc đó, từ hướng khác lại có tên lửa hành trình và Shahed bay tới.

“Vì vậy, bảo vệ thành phố lớn cần nhiều hơn một hệ thống và bản thân Patriot cũng cần được bảo vệ”, ông nói, nhấn mạnh tình trạng thiếu hụt nghiêm trọng cả bệ phóng và tên lửa đánh chặn mà Ukraine đang đối mặt.