Phim tài liệu về Đệ nhất phu nhân Melania Trump lập kỷ lục doanh thu

Theo các nguồn tin từ truyền thông Mỹ, bộ phim do Amazon sản xuất đã thu về 7 triệu USD tại phòng vé Mỹ chỉ trong cuối tuần công chiếu, vượt xa các dự báo ban đầu. Đây được xem là màn mở màn ấn tượng hiếm thấy đối với dòng phim tài liệu vốn không có lợi thế thương mại lớn.

Tổng thống Donald Trump đến dự thảm đỏ buổi ra mắt phim "Melania" để ủng hộ Đệ nhất phu nhân Melania Trump (Ảnh: AP).

Tuy nhiên, thành tích này đi kèm với mức đầu tư được đánh giá là “chưa từng có tiền lệ” trong lịch sử phim tài liệu. Tổng ngân sách của dự án lên tới 75 triệu USD, trong đó 40 triệu USD dành cho sản xuất và 35 triệu USD cho hoạt động quảng bá.

Dù đạt doanh thu mở màn đáng chú ý, bộ phim tài liệu về bà Melania Trump vẫn xếp sau 2 tác phẩm điện ảnh kinh dị Iron Lung và Send Help (Rachel McAdams đóng) trên bảng xếp hạng phòng vé cuối tuần, nhưng vượt qua phim hành động Shelter.

Bộ phim ghi lại hành trình Melania Trump chuẩn bị trở lại Nhà Trắng vào đầu năm 2025, thời điểm Tổng thống Donald Trump bước vào nhiệm kỳ thứ 2. Nội dung tập trung khắc họa vai trò của bà trong gia đình Tổng thống, cũng như hình ảnh một Đệ nhất phu nhân gắn liền với các giá trị truyền thống như lòng yêu nước và tầm quan trọng của gia đình.

Bộ phim tài liệu "Melania" đạt doanh thu phòng vé 7 triệu USD ngay trong tuần đầu ra mắt (Ảnh: Amazon).

Đơn vị sản xuất Amazon MGM Studios mô tả về bộ phim: “Melania cung cấp cái nhìn chưa từng có về 20 ngày trước lễ nhậm chức của ông Trump đầu năm 2025, qua chính con mắt của Đệ nhất phu nhân.

Khán giả sẽ được bước vào thế giới của Melania Trump khi bà lên kế hoạch cho lễ nhậm chức, điều hướng quá trình chuyển giao quyền lực tại Nhà Trắng và trở lại đời sống công chúng cùng gia đình.

Với những cảnh quay độc quyền về các cuộc họp quan trọng, những cuộc trò chuyện riêng tư và những môi trường chưa từng công bố, Melania phác họa sự trở lại của bà ở một trong những vai trò quyền lực nhất thế giới”.

Trước đó, nhiều dự báo cho rằng phim chỉ có thể đạt doanh thu khoảng 5 triệu USD. Thậm chí, The Hollywood Reporter từng nhận định triển vọng phòng vé khá ảm đạm khi ghi nhận tình trạng ghế trống tại nhiều rạp chiếu. Tuy nhiên, kết quả thực tế đã khiến giới quan sát bất ngờ.

Tuy nhiên, dự án "Melania" không được giới chuyên môn đánh giá cao về chất lượng (Ảnh: Amazon).

Theo Deadline, bộ phim thu hút lượng lớn khán giả nữ, trong đó nhóm phụ nữ trên 55 tuổi chiếm tới 72% lượng người xem trong ngày đầu công chiếu. Điều này cho thấy phim đã đánh trúng nhóm khán giả bảo thủ lớn tuổi - đối tượng được xem là cốt lõi của dự án.

Dù vậy, Amazon cũng vấp phải không ít chỉ trích, trong bối cảnh tập đoàn này vừa cắt giảm khoảng 16.000 việc làm, nhưng lại chi khoản tiền khổng lồ cho một dự án phim tài liệu gây tranh cãi. Một số ý kiến cho rằng đây là động thái mang tính “lấy lòng” Tổng thống Donald Trump.

Trước phản ứng trái chiều, ông Kevin Wilson - người đứng đầu mảng phát hành chiếu rạp của Amazon MGM Studios - cho biết công ty “rất phấn khởi trước màn ra mắt mạnh mẽ và phản hồi tích cực từ khán giả”. Ông cũng nhấn mạnh bộ phim chỉ là bước khởi đầu cho vòng đời dài hạn của dự án, bao gồm các phần tiếp theo phát hành trên nền tảng Prime Video với hơn 200 triệu thuê bao toàn cầu.

Đạo diễn của bộ phim tài liệu, Brett Ratner, và bà Melania Trump trong ngày ra mắt bộ phim tại Mỹ (Ảnh: Getty).

Trái ngược với doanh thu khả quan, bộ phim lại nhận về nhiều đánh giá tiêu cực từ giới phê bình. Tờ The Guardian chấm phim ở mức thấp, cho rằng tác phẩm “tẻ nhạt và không mang lại thông tin mới”, trong khi The Hollywood Reporter gọi đây là một “bộ phim tài liệu tuyên truyền tốn kém”, tập trung ca ngợi nhân vật chính.

Tổng thống Donald Trump khẳng định ông “không tham gia” vào các cuộc đàm phán sản xuất phim. Về phía mình, bà Melania Trump cho biết nhiều nhà phát hành từng được tiếp cận, nhưng Amazon là lựa chọn phù hợp nhất khi đồng ý phát hành bộ phim tại các rạp trên toàn cầu.

Đạo diễn Brett Ratner - người thực hiện dự án - bác bỏ mọi nghi vấn về động cơ chính trị, nhấn mạnh mức chi phí cao nhằm phục vụ chất lượng hình ảnh và âm nhạc. “Bộ phim này không được sản xuất vì mục tiêu thương mại. Melania chỉ muốn mang đến một tác phẩm tốt nhất cho khán giả”, ông cho biết.