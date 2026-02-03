Phương Ly gợi cảm với làn da nâu, kín tiếng sau tin đồn chia tay nam rapper

Gần đây, ca sĩ Phương Ly gây chú ý khi có sự thay đổi rõ rệt về hình ảnh và phong cách thời trang. Trước đó, nữ ca sĩ sinh năm 1990 từng được khán giả ưu ái gọi là "vợ quốc dân" nhờ vẻ ngoài ngọt ngào, trẻ trung và hiện đại. Tuy nhiên, thời gian gần đây, Phương Ly cho thấy sự chuyển hướng mạnh mẽ sang phong cách gợi cảm, quyến rũ và cá tính hơn.

Cuối năm 2025, Phương Ly gây bàn tán khi xuất hiện với làn da nâu bóng khỏe. Sự thay đổi này khiến không ít khán giả cho rằng nữ ca sĩ đã can thiệp nhuộm da (tanning).

Từ thời điểm đó, giọng ca sinh năm 1990 cũng dần “lột xác” về phong cách, ưu tiên trang phục gợi cảm, phóng khoáng thay vì vẻ ngoài dễ thương như trước.

Trong bộ ảnh mới được chia sẻ, Phương Ly tiếp tục gây sốt khi diện áo tắm kết hợp quần ống rộng, khoe vóc dáng gợi cảm cùng làn da nâu khỏe khoắn. Bộ ảnh nhận được nhiều lời khen từ khán giả về sắc vóc cuốn hút của nữ ca sĩ ở tuổi 36. Nhiều ý kiến cho rằng sự thay đổi này giúp Phương Ly mang đến hình ảnh trưởng thành và thời thượng hơn.

Thời gian qua, Phương Ly thường xuyên xuất hiện với các trang phục mang hơi hướng gợi cảm như áo hai dây, cúp ngực, váy ôm sát cơ thể. Dù thay đổi hình ảnh, nữ ca sĩ vẫn giữ được dấu ấn riêng với phong cách thời trang hiện đại và được đầu tư kỹ lưỡng mỗi khi xuất hiện trước công chúng.

Không chỉ thay đổi về trang phục, Phương Ly còn cho thấy sự khác biệt trong cách trang điểm. Cô lựa chọn tông nâu đậm, giúp gương mặt trở nên sắc sảo hơn so với hình ảnh trong trẻo trước đây.

Sau chương trình Em xinh say hi, Phương Ly là một trong những gương mặt nhận được nhiều quan tâm từ khán giả. Quãng thời gian đồng hành cùng chương trình giúp nữ ca sĩ xây dựng hình ảnh gần gũi hơn, đồng thời khẳng định cá tính riêng trong âm nhạc lẫn phong cách trình diễn.

Sở hữu lợi thế ngoại hình nổi bật cùng khả năng trình diễn cuốn hút, Phương Ly luôn nhận được sự cổ vũ nhiệt tình của khán giả. Cô cũng thường xuyên đầu tư trang phục, phụ kiện đắt tiền, được gọi là "phú bà" của làng nhạc Việt.

Về đời tư, vào cuối năm 2023, Phương Ly từng vướng nghi vấn hẹn hò với rapper Andree Right Hand. Cả hai vốn là bạn thân, gắn bó nhiều năm và từng bị bắt gặp có những cử chỉ thân mật như ôm ấp, hôn nhau trong các chuyến du lịch.

Thời điểm đó, dù chưa từng chính thức lên tiếng xác nhận mối quan hệ, Phương Ly và Andree vẫn thoải mái chia sẻ hình ảnh đi chơi chung, khiến khán giả liên tục “đẩy thuyền”. Trong chương trình Em xinh say hi, mối quan hệ giữa hai người cũng thường xuyên trở thành đề tài trêu đùa của các nghệ sĩ.

Tuy nhiên, đến cuối năm 2025, cặp đôi vướng nghi vấn rạn nứt khi không còn xuất hiện cùng nhau. Thời điểm đó, một người bạn của Phương Ly đăng tải hình ảnh nữ ca sĩ kèm dòng chú thích gây chú ý: "Người độc thân thường sẽ giàu".

Trước những đồn đoán xoay quanh đời tư, Phương Ly vẫn giữ sự kín tiếng. Nữ ca sĩ hiếm khi chia sẻ hay đề cập đến chuyện tình cảm, lựa chọn tập trung vào công việc và hình ảnh cá nhân trước công chúng.

