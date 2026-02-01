Văn Mai Hương độc thân giàu có ở tuổi 32, đóng cặp mỹ nam trăm tỷ gây chú ý

Gần đây, ca sĩ Văn Mai Hương gây chú ý khi bất ngờ góp mặt trong dàn diễn viên chính phim Tết của đạo diễn Trấn Thành. Trong Thỏ ơi, Văn Mai Hương vào vai Hải Lan, diễn xuất cùng Quốc Anh - gương mặt từng ghi dấu với Bộ tứ báo thủ mùa Tết 2025.

Chia sẻ về vai diễn, Văn Mai Hương cho biết Hải Lan là nhân vật có nhiều diễn biến nội tâm. Lần đầu lấn sân mảng diễn xuất, nữ ca sĩ xem đây là quyết định hoàn toàn nghiêm túc, mong muốn bản thân vượt qua những thử thách mới dù không dễ dàng.

"Tôi đã làm nhạc suốt 15 năm, hiện tại bước sang năm thứ 16 và mong muốn được thử thách bản thân ở một vai trò mới", ca sĩ chia sẻ.

Để góp mặt trong Thỏ ơi, nữ ca sĩ phải trải qua các vòng thử vai như những ứng viên khác. Khi bước vào quá trình ghi hình, Văn Mai Hương thừa nhận việc phải diễn như không diễn, thể hiện những chuyển biến cảm xúc rất khó với người "tay ngang" như cô.

Về phía ê-kíp sản xuất, đạo diễn Trấn Thành đánh giá Văn Mai Hương là gương mặt nổi bật trong lĩnh vực âm nhạc, đồng thời là nhân tố mới của điện ảnh, là "ẩn số" thú vị của anh trong Thỏ ơi.

Khán giả cũng hào hứng chờ đợi sự thể hiện của Văn Mai Hương trong phim điện ảnh đầu tay cũng như màn kết hợp giữa nữ ca sĩ và Quốc Anh.

Nhìn lại năm 2025 trong sự nghiệp âm nhạc, Văn Mai Hương cho biết đây là giai đoạn "có nhiều sự lên xuống".

Năm qua, cô phát hành album Giai nhân cùng 2 MV Ướt lòng, Vườn hồng, hát nhạc phim Mang mẹ đi bỏ. Theo Văn Mai Hương, đây là quãng thời gian cô trút bỏ được nhiều áp lực, cảm nhận sự nhẹ nhàng, thoải mái hơn trong hành trình làm nghề, nhìn nhận âm nhạc như người bạn đồng hành lâu dài, giúp kết nối với khán giả theo cách gần gũi hơn trước đây.

Thay vì đặt nặng việc chinh phục thị hiếu, Văn Mai Hương hiện tại lựa chọn thể hiện những gì phù hợp với cá tính và cảm xúc của bản thân.

"Tôi không còn bận tâm “làm gì để mọi người thích”, tôi nghĩ chỉ cần làm gì đó “là mình” thì mọi người sẽ thích nhất", ca sĩ nói trong cuộc phỏng vấn cuối năm 2025.

Một số khán giả nhận xét Văn Mai Hương có sự thay đổi trong cách hát so với trước đây.

Văn Mai Hương cũng chia sẻ, sau 15 năm làm nghề, cô muốn khán giả nhìn nhận một Văn Mai Hương dịu dàng, không cần lúc nào cũng gồng mình lên để hát quá to hay quá cao. Cô nói cô đang trên con đường tìm ra cách hát giống tự sự, để người nghe cảm nhận nhiều "điểm chạm" từ giọng hát mà cô không cần phải gào thét ồn ào.

Ở tuổi 32, Văn Mai Hương cũng theo đuổi hình tượng trưởng thành, quyến rũ về phong cách thời trang. Cô gắn với hình ảnh làn da nâu khỏe khoắn, vóc dáng đầy đặn.

Trước đây thời mới vào nghề, Văn Mai Hương từng không ít lần trở thành tâm điểm bàn tán vì ngoại hình mũm mĩm. Sau này, cô từng bước thay đổi, kiên trì tập luyện và ăn uống khoa học để hoàn thiện sắc vóc. Có thời điểm, Văn Mai Hương giảm 6kg trong một tuần.

Trên trang cá nhân, Văn Mai Hương thường chia sẻ những video tập gym, tập yoga - bộ môn giúp cô đốt cháy calo, tăng cường cơ bắp, cải thiện sự dẻo dai.

Hiện tại, nữ ca sĩ được khen có ngoại hình lột xác sau 15 năm làm nghề, toát lên thần thái tự tin, tìm được đúng phong cách trang điểm phù hợp.

Về chuyện tình cảm, Văn Mai Hương cho biết cô hiện độc thân.

Trải qua vài mối tình, Văn Mai Hương hiện tại không mặn mà chuyện hẹn hò, thậm chí cảm thấy khó mở lòng với người khác. Những cuộc tình của cô đổ vỡ vì không tìm thấy điểm chung về suy nghĩ, tính cách, định hướng cuộc sống. Hiện tại, cô dành toàn tâm toàn ý cho âm nhạc.

Hồi tháng 6 năm ngoái, nữ ca sĩ vướng tin đồn "hẹn hò một nam ca sĩ 9X đến từ một công ty nổi tiếng". Tuy nhiên, Văn Mai Hương không phản hồi về những thông tin lan truyền.

Sau nhiều năm chăm chỉ hoạt động, Văn Mai Hương xây dựng được cuộc sống ổn định về kinh tế. Cô sở hữu bộ sưu tập hàng hiệu của các thương hiệu nổi tiếng, thường xuyên đi du lịch nghỉ dưỡng tại nhiều địa điểm đắt đỏ.

Hồi đầu năm, TikToker Tina Thảo Ti đến thăm nhà nữ ca sĩ, hé lộ không gian sống của giọng ca Nếu như anh đến tại TPHCM.

Ngôi nhà thông tầng của Văn Mai Hương rộng rãi, trang trí nội thất tông kem, be và cam đất làm chủ đạo, luôn ngập tràn ánh sáng tự nhiên và có tầm nhìn bao quát thành phố.

Văn Mai Hương sinh năm 1994 tại Hà Nội, được công chúng biết đến sau khi đoạt Á quân chương trình Vietnam Idol 2010. Cô từng ra mắt nhiều MV như Ngày chung đôi, Nếu như anh đến, Mưa tháng sáu... Năm 2023, cô đoạt giải Ca sĩ của năm thuộc giải thưởng Làn Sóng Xanh.

Ảnh: Facebook nhân vật