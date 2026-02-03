Giá Vonfram tăng gần 3 lần trong năm 2025, Masan High-Tech Materials báo lãi tích cực

Một mỏ khai thác khoáng sản của Masan nhìn từ trên cao (Ảnh: MSR).

Vonfram - Sắc màu chủ lực trong bức tranh kinh doanh MSR 2025

Masan High-Tech Materials (MSR) ghi nhận năm bản lề trong năm 2025 khi quay trở lại có lãi cả năm sau 2 năm lỗ liên tiếp kể từ sau giai đoạn Covid năm 2022.

Doanh thu quý IV/2025 đạt 2.395 tỷ đồng, tăng 7,4% so với cùng kỳ. Doanh thu cả năm đạt 7.443 tỷ đồng, tăng 18,8%. Lợi nhuận sau thuế quý IV/2025 đạt 222 tỷ đồng - mức lợi nhuận theo quý cao nhất từ trước tới nay, tăng thêm 429 tỷ đồng so với cùng kỳ; cả năm đạt 11 tỷ đồng, tăng thêm 1.598 tỷ đồng so với cùng kỳ.

Doanh thu quý IV/2025 của công ty đạt 2.395 tỷ đồng, tăng 7,4% so với cùng kỳ. Doanh thu cả năm đạt 7.443 tỷ đồng, tăng 18,8% (Ảnh: MSR).

Lý giải cho sự bứt phá ngoạn mục này, ông Danny Le, Tổng giám đốc Tập đoàn Masan cho biết, sức cầu tăng cao của thị trường đất hiếm, kim loại hiếm khiến cho mặt bằng giá bị đẩy lên cao. Bởi đây là các loại vật liệu chủ đạo, được ứng dụng nhiều trong các ngành đang tăng trưởng mạnh trên toàn cầu như công nghệ, trí tuệ nhân tạo. Điển hình là Vonfram đã tăng 2,6 lần trong năm 2025.

Giá APT đạt mức kỷ lục 900 USD/mtu vào cuối năm, với giá APT bình quân năm 2025 đạt 518 USD/mtu, tăng 52% so với cùng kỳ. Hiện tại, giá APT đã lên tới 1.300 USD/mtu. Ông Danny Le nhận định, mặt bằng giá này sẽ tiếp tục được duy trì đà ổn định trong năm 2026 trong bối cảnh nguồn cung hạn chế. Bởi, Trung Quốc - quốc gia có nguồn cung Vonfram lớn nhất toàn cầu hiện đã cấm xuất khẩu Vonfram.

Kỹ sư vận hành thiết bị sản xuất trong nhà máy (Ảnh: MSR).

Cùng với Vonfram, đồng, fluorspar và bismuth cũng đóng góp không nhỏ vào bức tranh kinh doanh tươi sáng trong năm 2025 của MSR. Nổi bật là bismuth đã tăng giá gấp 3 lần, với 17 USD/pao; đồng tăng 1,4 lần ở mức 12.502 USD/tấn; ở thời điểm tháng 12/2025.

Đóng góp vào mức tăng trưởng doanh thu 2 con số trong thời gian qua còn đến từ việc cải thiện cơ cấu danh mục sản phẩm và chi phí giảm nhờ hiệu quả vận hành tốt hơn tại mỏ Núi Pháo. Việc tối ưu hóa dây chuyền sau các đợt bảo dưỡng nhà máy giúp nâng cao tỷ lệ thu hồi, bao gồm mức thu hồi fluorspar kỷ lục cùng với tỷ lệ thu hồi APT cao trong quý IV/2025.

Dự án của Masan Resources ở Núi Pháo - Thái Nguyên (Ảnh: MSR).

Đóng vai trò không thế thiếu trong các ngành AI, ô tô, điện tử, y tế, sản xuất thiết bị quân sự - hàng không, năm 2026, mảng khoáng sản của Masan được kỳ vọng sẽ tiếp tục tăng trưởng 2 con số với mục tiêu đạt mức tăng trưởng doanh thu thuần trong khoảng 60-68%. Trong đó, Vonfram dự báo sẽ tiếp tục là động lực tăng trưởng chính của MSR.

Ông Michael Hung Nguyen, Phó tổng giám đốc Tập đoàn Masan cho biết thêm, với giá Vonfram đang tăng, các nhà đầu tư chiến lược cũng quan tâm nhiều hơn đến MSR. Tập đoàn đặt mục tiêu mở rộng vốn cho MSR, tạo nền tảng để mảng khoáng sản phát triển bền vững hơn.

Dấu ấn 2025 và mục tiêu tăng trưởng 2 con số trong năm 2026 của Masan

Báo cáo tài chính quý IV/2025, Masan đạt doanh thu 23.246 tỷ đồng, tăng 10,6% so với cùng kỳ. Lũy kế cả năm, doanh thu hợp nhất đạt 81.621 tỷ đồng, tăng 8,7%. Lợi nhuận sau thuế quý IV/2025 đạt 2.295 tỷ đồng, tăng 48,5% so với cùng kỳ; cả năm đạt 6.764 tỷ đồng. Đây là mức cao nhất trong lịch sử hoạt động của tập đoàn hàng đầu Việt Nam.

Năm 2025 cũng đánh dấu bước ngoặt quan trọng của tập đoàn Masan khi doanh nghiệp hoàn tất giai đoạn tái cấu trúc kéo dài nhiều năm. Tỷ lệ nợ ròng trên Ebitda giảm xuống 2,74 lần, phản ánh bảng cân đối tài chính ngày càng lành mạnh hơn sau giai đoạn Masan chủ động giảm đòn bẩy và tái cơ cấu danh mục đầu tư.

Theo đó, số hóa nền tảng bán lẻ truyền thống, xây dựng mô hình bán lẻ hiện đại có khả năng mở rộng và sinh lợi, mở rộng nền tảng hội viên và tối ưu cộng hưởng giữa các mảng tiêu dùng - bán lẻ - tài nguyên được xem là yếu tố tạo nên thành công của tập đoàn trong năm 2025. Qua đó tiếp tục đặt nền móng cho hành trình trở thành một doanh nghiệp tích hợp tiêu dùng - bán lẻ - công nghệ.

Năm 2026, Masan đặt mục tiêu doanh thu thuần hợp nhất đạt từ 93.500 tỷ đồng đến 98.000 tỷ đồng, tương ứng mức tăng trưởng 15% đến 20% so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế trước lợi ích cổ đông thiểu số (NPAT Pre-MI) dự kiến đạt từ 7.250 tỷ đồng đến 7.900 tỷ đồng, tương ứng mức tăng trưởng 7% đến 17%.

Masan đặt mục tiêu mở rộng vốn cho MSR, tạo nền tảng để mảng khoáng sản phát triển bền vững hơn (Ảnh: MSR).

Bán lẻ hồi phục và dự báo trở thành trụ cột sinh lời khi tiêu dùng khởi sắc; các kênh hiện đại, HORECA, thương mại điện tử và kinh doanh quốc tế tiếp tục duy trì tăng trưởng hai chữ số, trong khi các ngành hàng trụ cột như thực phẩm tiện lợi và chăm sóc cá nhân - gia đình tiếp tục là động lực tăng trưởng chính.

Phúc Long được tái định vị thương hiệu và mở rộng mạng lưới, tiếp tục củng cố vị thế trong mảng đồ uống - F&B, và khoáng sản quay lại có lãi sau nhiều năm ròng lỗ…, Masan được kỳ vọng sẽ bước vào năm 2026 với nhiều khởi sắc, hướng đến mục tiêu mức tăng trưởng 2 con số.