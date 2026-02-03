Danh hài từng thi hoa hậu: "Tôi không giàu có như mọi người nghĩ"

“Danh hài đi thi hoa hậu” - đó là cách nhiều khán giả vẫn nhắc tới Vân Dung - mỗi khi nói về chị. Thời điểm đó, Vân Dung mới 16 tuổi, cao 1,61m và đến với cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 1992 chỉ với suy nghĩ rất đơn giản: Đi thi để ủng hộ chị gái, hoàn toàn không đặt nặng chuyện thắng - thua.

Sinh ra trong gia đình có bố mẹ làm nghệ thuật, lại sớm nuôi dưỡng đam mê sân khấu, Vân Dung bộc lộ sự tự tin và khả năng trình diễn rõ nét ngay từ những lần đầu đứng trước công chúng. Kết quả, chị gái của Vân Dung lọt Top 10, còn chị dừng lại ở Top 15. Theo Vân Dung, đây là kỷ niệm đẹp của tuổi trẻ, nhưng không phải con đường chị lựa chọn để đi tiếp.

Danh hiệu năm nào rồi cũng lùi lại phía sau. Với gương mặt có nét duyên rất riêng, Vân Dung tạo dấu ấn ở cả mảng hài lẫn bi kịch.

Dẫu vậy, trái ngược với hình ảnh sôi nổi, vui nhộn và nhiều màu sắc khán giả vẫn thường thấy, ngoài đời, Vân Dung tự nhận mình là người sống khá nội tâm, ít nói và khép kín. Ở tuổi 50, sau hơn 3 thập kỷ gắn bó với nghề diễn, nữ nghệ sĩ cho biết chị không còn điều gì phải trăn trở hay nuối tiếc.

Với chị, điều quan trọng nhất vẫn là được khán giả tiếp tục yêu thương, tin tưởng và đón nhận mình trong từng vai diễn.

Vân Dung lúc 3 tuổi và thời trẻ.

Không có nhiều tiền để "dạo chơi" trong nghệ thuật

Nhắc tới Vân Dung, khán giả thường nhớ đến chị qua "Táo quân" và loạt vai diễn truyền hình nhiều màu sắc. Nhưng vài năm trở lại đây, chị xuất hiện thường xuyên ở lĩnh vực điện ảnh. Vậy Vân Dung có từng đặt cho mình mục tiêu trở thành “ngôi sao phòng vé” không?

- Tôi không nghĩ đến danh xưng ngôi sao, bởi diễn xuất vốn là nghề nghiệp của mình.

Bản thân chỉ đang chuyển đổi từ định dạng này sang định dạng khác: Từ tiểu phẩm, Gặp nhau cuối tuần, Táo quân, phim truyền hình và giờ là điện ảnh.

Bản chất vẫn là nghề diễn, chỉ là sự thay đổi về trạng thái và phương thức tiếp cận khán giả mà thôi.

So với phim truyền hình, điện ảnh mang đến cho Vân Dung những áp lực và khác biệt gì?

- Thực tế, điện ảnh và truyền hình có những đặc thù rất khác biệt. Với phim truyền hình, chúng tôi phải theo đoàn ròng rã nhiều tháng, thậm chí cả năm trời cho vài chục tập phim, chiếm quỹ thời gian rất lớn. Ngược lại, thời gian quay phim điện ảnh ngắn hơn.

Tuy nhiên, phim truyền hình có lợi thế là độ phủ sóng rộng khắp, tiếp cận được hàng triệu khán giả từ thành thị đến nông thôn. Phim điện ảnh thì hạn chế hơn vì không phải vùng quê nào cũng có rạp chiếu.

Về mặt chuyên môn, phim truyền hình chú trọng vào lời thoại, còn điện ảnh lại đề cao hành động và hình ảnh.

Dù mới bén duyên với điện ảnh vài năm gần đây, tôi thấy rất thú vị.

Nghệ sĩ Vân Dung hiện tại.

Chị đánh giá thế nào về sự chuyên nghiệp của các ê-kíp làm phim điện ảnh hiện nay, đặc biệt là sự hợp tác giữa 2 miền Nam - Bắc?

- Tôi rất ấn tượng với sự chuyên nghiệp của các ê-kíp phía Nam, từ khâu tổ chức sản xuất cho đến việc chăm sóc diễn viên.

Ngược lại, làm phim truyền hình ở phía Bắc lại mang đến cảm giác ấm áp như gia đình vì chúng tôi sống cùng nhau nhiều tháng trời, từ đồng nghiệp trở thành bạn thân.

Mỗi môi trường đều có những ưu điểm riêng, nhưng tựu trung lại, được làm đúng nghề mình yêu thích là một niềm hạnh phúc lớn.

Ở độ tuổi này, chị có gặp phải những ý kiến cho rằng, Vân Dung chỉ nên đóng hài hoặc làm “Táo quân” thay vì đóng phim điện ảnh?

- Đến giờ, tôi chưa thấy khán giả nào nói như vậy. Ngược lại, sau khi xem phim tại rạp, khán giả và ngay cả ê-kíp đều phản hồi rất tích cực.

Mọi người thường lo ngại sự chênh lệch giữa giọng nói và phong cách diễn xuất của 2 miền, nhưng khi tôi kết hợp với các diễn viên miền Nam, sự kết hợp đó lại rất hài hòa, nhịp nhàng.

Chính hiệu ứng tốt từ khán giả và doanh thu phòng vé là lý do các nhà sản xuất liên tục mời tôi tham gia dự án tiếp theo.

Vân Dung trong phim điện ảnh "Quỷ nhập tràng 1", chị tiếp tục tham gia "Quỷ nhập tràng 2" dự kiến ra mắt vào tháng 3.

Việc dấn thân vào điện ảnh đối với danh hài Vân Dung là một cuộc dạo chơi để khám phá giới hạn bản thân hay là sự khẳng định đam mê?

- Với tôi, trong nghệ thuật không bao giờ có khái niệm "thoáng qua". Nếu làm nghề theo kiểu dạo chơi, tôi thà về nhà bán hàng online còn tốt hơn.

Trong nghệ thuật, dù là vai ngắn hay dài, bản thân đều làm với 200% sức lực. Nếu chỉ là cuộc dạo chơi, bạn sẽ chẳng gặt hái được gì, và đồng nghĩa với việc "túi tiền" của bạn cũng trống rỗng.

Nói thật, tôi không có nhiều tiền để "dạo chơi" trong nghệ thuật (cười).

Trải nghiệm của Vân Dung khi tham gia liên tiếp các dự án điện ảnh gần đây như thế nào?

- Tính đến nay, tôi đã tham gia 4 dự án, tiêu biểu như Quỷ cẩu, Quỷ nhập tràng 1 và chuẩn bị ra mắt Quỷ nhập tràng 2. Điện ảnh rất khắc nghiệt nhưng hình ảnh được trau chuốt, giúp diễn viên tập trung hoàn toàn vào việc mô tả câu chuyện bằng ngôn ngữ hình ảnh.

Có người nói vui: "Vân Dung đóng phim ma mà không cần hóa trang". Tại sao các nhà sản xuất lại mời tôi vào phim ma mà không phải phim hài? Đó chính là thương hiệu. Các đạo diễn phía Nam muốn khai thác một mặt khác hẳn của tôi: Không được diễn hài, tuyệt đối không được hài hước.

Đó là cách làm mới format, thay đổi cách diễn để mang lại sự bất ngờ cho khán giả.

Nhan sắc trẻ trung của Vân Dung ở tuổi 50 tuổi.

"Tôi không bao giờ ngại việc xin vai"

Vân Dung có gặp áp lực về doanh thu không khi các phim chị tham gia đều đạt mốc trăm tỷ đồng?

- Áp lực doanh thu là rất lớn. Khi đã nhận lời, tôi luôn mong nhà sản xuất thắng lợi và khán giả hài lòng.

Một tấm vé có thể bằng tiền ăn mấy ngày của khán giả, nên mình phải trả lại cho họ một sản phẩm thật xứng đáng.

Doanh thu cũng chính là sự khẳng định vị thế của người diễn viên trong lòng công chúng. Khi thấy phim đạt doanh thu trăm tỷ đồng, tôi đều cảm thấy tự hào vì mình đã góp phần vào thành công đó.

Vậy chị có lo bị đóng khung với hình ảnh “ma nữ”?

- Quan điểm của tôi là hãy làm tốt một việc trước khi chuyển sang việc thứ hai. Ngày xưa tôi nỗ lực làm hài, sau đó chuyển sang đóng vai bi và đã khiến khán giả khóc rất nhiều trên phim truyền hình. Bây giờ, với điện ảnh cũng vậy, tôi muốn đặt một nền móng vững chắc trong trái tim khán giả.

Khi khán giả đã ghi nhớ “phim ma là có Vân Dung”, đó là thắng lợi. Từ đó, tôi mới chuyển sang phim điện ảnh gia đình hay tình cảm.

Nếu làm cái gì cũng nửa vời, khán giả sẽ không nhớ đến mình, cái tên Vân Dung khi đó sẽ trở nên vô nghĩa.

Nghệ sĩ Vân Dung có từng chủ động xin vai?

- Tôi không bao giờ ngại việc xin vai. Nếu thấy một kịch bản hay hoặc một cơ hội tốt để đến gần khán giả, tôi sẵn sàng ứng tuyển ngay.

Đừng bao giờ nghĩ xin vai là xấu hổ, ngược lại, đó là biểu hiện của chí tiến thủ và sự nỗ lực.

Nếu cứ ngồi đợi người ta mời mà không tự tìm kiếm cơ hội thì mình chẳng là gì cả. Trong nghề này có rất nhiều người giỏi hơn mình, nếu bản thân không chủ động nắm bắt thì cái tôi đó chỉ làm hại mình.

Về vấn đề cát-xê, có thông tin Vân Dung đưa ra mức giá rất cao cho các hợp đồng quảng cáo?

- Tôi không "hét" giá cát-xê mà chỉ là người kỹ tính. Bây giờ có tuổi rồi, tôi sống chậm hơn, chọn lọc kỹ kịch bản và các dự án an toàn.

Tôi luôn quan niệm hai bên phải cùng có lợi. Bản thân mong muốn một mức thù lao công bằng với sức lao động, nhưng kịch bản và đạo diễn vẫn là yếu tố ưu tiên hàng đầu.

Nếu cảm thấy dự án không an toàn, dù trả lương cao tôi cũng sẽ từ chối.

Sau những vai hài, vai bi, và gần đây là các vai diễn trong phim kinh dị, chị còn khao khát chinh phục đỉnh cao nào khác?

- Tôi rất muốn thử sức với phim hành động hoặc vào vai “bà trùm xã hội đen” trên màn ảnh rộng. Bản thân đã đóng đủ dạng vai, từ ô-sin, giúp việc đến vợ chủ tịch, rồi cả vai ma… nhưng phim hành động vẫn là mảnh ghép còn thiếu.

Nếu làm được một vai gai góc như vậy, tôi mới thấy đời làm nghề của mình trọn vẹn.

Vân Dung và con trai - Long Vũ.

"Tôi đã quen với tin đồn yêu trai trẻ, cặp đại gia"

Nhìn lại hơn 30 năm làm nghề, điều khiến nghệ sĩ Vân Dung mãn nguyện nhất là gì?

- Tôi hoàn toàn thỏa mãn và không có điều gì phải trăn trở. Hơn 30 năm, tôi đã có một gia tài tác phẩm đáng tự hào, từ hơn 20 năm đóng Táo quân, 8 năm Gặp nhau cuối tuần cho đến hàng loạt phim truyền hình và điện ảnh.

Phần thưởng lớn nhất là tình yêu của khán giả qua nhiều thế hệ. Có người nói với tôi họ xem Vân Dung từ lúc 4 tuổi, đến giờ con cháu họ vẫn yêu mến Vân Dung.

Một diễn viên được 3-4 thế hệ trong một gia đình cùng đón nhận, đó là hạnh phúc rất lớn. Tôi cảm thấy mình nhận được quá nhiều nên không có gì phải hối hận.

Có tin đồn Vân Dung là "đại gia bất động sản" nhưng vẫn miệt mài chạy show. Điều gì khiến chị vẫn hoạt động năng nổ ở tuổi này?

- (Cười) Lại là những tin đồn từ các anh Xuân Bắc, Tự Long hay Quang Thắng chứ gì?

Tôi không giàu có như mọi người nghĩ, chỉ đủ ăn, đủ sống và thấy hạnh phúc với những gì mình đang có.

Tôi đi làm miệt mài vì muốn được khán giả nhớ đến. Nếu bây giờ nghỉ ngơi, khán giả sẽ quên Vân Dung ngay. Bản thân sẽ làm nghề cho đến khi nào không còn đủ sức khỏe để đứng trên sân khấu nữa mới thôi.

Tôi luôn quan niệm làm nghề là để chiếm trọn trái tim khán giả, đừng mang nghề ra để so đo tiền bạc. Nếu muốn giàu, người ta sẽ chọn kinh doanh chứ không chỉ làm nghệ thuật thuần túy.

Vân Dung và mẹ.

Vân Dung có sợ bị nói là “hết thời”?

- Khái niệm này không tồn tại trong từ điển của tôi. Nghề diễn có đặc thù là ở mỗi độ tuổi đều có những vai diễn phù hợp.

Các bậc tiền bối như NSND Như Quỳnh hay những nghệ sĩ gạo cội vẫn tỏa sáng ở tuổi 80.

Nghệ sĩ không có tuổi nghỉ hưu, chỉ có lúc mệt quá thì tạm nghỉ để uống trà, ăn kẹo lạc thôi (cười).

Con trai chị - diễn viên Long Vũ - có lo lắng nhiều cho sức khỏe của mẹ khi chị vẫn miệt mài đi diễn?

- Con trai rất hiểu niềm đam mê của tôi. Nhím (tên gọi ở nhà của Long Vũ - PV) biết tôi luôn tự lượng sức mình và thường đùa rằng mẹ “mạnh mẽ như một người đàn ông”, nên không quá lo lắng. Thay vào đó, Nhím hay tò mò và ngưỡng mộ công việc của mẹ.

Mỗi khi thấy tôi có kịch bản mới, con lại hỏi: “Mẹ ơi, ai là đạo diễn?”, “Mẹ cho con xem kịch bản với”. Nhím còn bảo: “Sao mẹ sướng thế, toàn được các dự án điện ảnh và truyền hình lớn mời. Bao giờ con mới được như mẹ nhỉ?”.

Sự hào hứng của con khiến tôi hạnh phúc vô cùng.

Đằng sau một Vân Dung luôn tươi cười trên sân khấu, đời thường sẽ như thế nào?

- Tôi là người sống nội tâm. Ở những nơi đông người, tôi thường ít nói và thu mình lại. Bản thân chỉ cởi mở với những người thân. Khi có tâm sự, tôi thường chia sẻ với mẹ hoặc con trai.

Tôi cũng quen với những tin đồn, từ yêu trai trẻ, cặp đại gia đến tin đồn về bệnh tật, thậm chí cái chết. Trên tivi tôi có thể ghê gớm, ngoài đời tôi chỉ là người kỹ tính.

Ai nói gì, đồn gì tôi không quan tâm, miễn là khán giả vẫn yêu quý và đón nhận các vai diễn của mình là đủ.

Cảm ơn nghệ sĩ Vân Dung vì những chia sẻ!

Ảnh: Nhân vật cung cấp