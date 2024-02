3 người mẫu tuổi Rồng nổi tiếng nhất làng mốt thế giới hiện nay

Đến từ các quốc gia khác nhau với sắc tộc khác nhau, thế nhưng, Candice Swanepoel, Liu Wen và Joan Smalls có khá nhiều điểm chung thú vị.

Họ sinh cùng năm 1988, từng làm việc cho hãng nội y đình đám Victoria's Secret, có hồ sơ cá nhân trên chuyên trang hàng đầu về người mẫu Models.com, liên tục đắt show diễn thời trang, đóng quảng cáo và chụp ảnh bìa các tạp chí nổi tiếng.

Những bước catwalk quyến rũ của cựu thiên thần nội y gốc Nam Phi (Biên dựng: Bình Tân).

Liu Wen

Quê hương của Liu Wen ở làng Vĩnh Châu, tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc. Cô bén duyên với nghề người mẫu để… chữa tật gù lưng.

Lý do là vì khi trưởng thành, sở hữu chiều cao vượt trội khiến Liu Wen hình thành thói quen cúi xuống khi giao tiếp. Mẹ Liu Wen khuyên cô tham gia một cuộc thi người mẫu nhằm cải thiện tư thế.

Liu Wen là người mẫu châu Á đầu tiên có búp bê Barbie giống hệt mình (Ảnh: @liuwen).

Với xuất phát điểm không thể giao tiếp tiếng Anh cùng vốn kiến thức hạn chế về thời trang, Liu Wen không ngừng nỗ lực để trở thành một trong những người mẫu hàng đầu hiện nay.

Năm 2008, Liu Wen ra mắt trên sàn diễn quốc tế. Cô đi catwalk (trình diễn thời trang) cho Burberry, Trussardi, Chanel, Jean Paul Gaultier. Kể từ đây, chân dài người Trung Quốc thường xuyên xuất hiện trên đường băng ở 4 kinh đô thời trang lớn gồm New York (Mỹ), London (Anh), Milan (Ý) và Paris (Pháp).

Trong suốt sự nghiệp, Liu Wen lập nên nhiều thành tích "khủng".

Năm 2009, Liu Wen là người mẫu Đông Á đầu tiên trình diễn cho Victoria's Secret. Một năm sau, cô trở thành người phát ngôn toàn cầu đến từ châu Á đầu tiên của thương hiệu mỹ phẩm hàng đầu nước Mỹ Estée Lauder.

Năm 2013, Liu Wen là người mẫu châu Á đầu tiên lọt danh sách "Những người mẫu được trả lương cao nhất thế giới" thường niên của Forbes. Cô xếp vị trí thứ 5 với thu nhập ước tính khoảng 4,3 triệu USD.

Tháng 7/2014, chuyên trang Models.com xếp Liu Wen vào nhóm "New Supers". Các cô gái "New Supers" được nhận định là thế hệ siêu mẫu tiếp theo của thời trang. Liu Wen là người mẫu châu Á đầu tiên nhận vinh dự này.

Năm 2017, Liu Wen góp mặt trên trang bìa tạp chí Vogue Mỹ (số tháng 3/2017 - ấn phẩm kỷ niệm 125 năm thành lập tạp chí Vogue), cùng một số chân dài nổi tiếng khác như Gigi Hadid, Kendall Jenner, Ashley Graham…

Cô trở thành người mẫu Trung Quốc đầu tiên chụp ảnh bìa tạp chí thời trang danh giá nhất thế giới.

Liu Wen trên sàn diễn Xuân - Hè 2024 của Miu Miu, Versace (Ảnh: Miu Miu, Versace).

Liu Wen có khoảng 3 năm vắng bóng trên sàn diễn thời trang do Trung Quốc đóng cửa biên giới để ngăn chặn đại dịch. Khi trở lại, nữ người mẫu chứng minh sức nóng tên tuổi không hề suy giảm.

Cô góp mặt trên đường băng mùa mốt Xuân - Hè 2024 của Chanel, Prada, Versace, Bottega Veneta, Miu Miu, Givenchy, Schiaparelli, Alexander McQueen, Balenciaga, Michael Kors, Tory Burch, Isabel Marant…

Joan Smalls

Giống như Liu Wen, Joan Smalls được xếp vào nhóm "New Supers" của chuyên trang Models.com.

Joan Smalls gây ấn tượng bởi làn da nâu khỏe khoắn cùng vóc dáng nóng bỏng (Ảnh: Jacquemus).

Joan Smalls (tên đầy đủ là Joan Smalls Rodriguez) sinh ra ở thị trấn Hatillo, Puerto Rico. Năm 2009, cô ký hợp đồng với công ty quản lý người mẫu hàng đầu thế giới IMG Models.

Tháng 1/2010, Joan Smalls đi catwalk cho nhà mốt Givenchy thuộc khuôn khổ Tuần lễ Thời trang Haute Couture Xuân - Hè. Cùng năm này, cô ra mắt lần đầu tiên trên đường băng của hãng nội y Victoria's Secret.

Kể từ đây, sự nghiệp của Joan Smalls nhanh chóng thăng tiến. Cô là một trong những người mẫu được săn đón nhiều nhất, thường xuyên có tên ở danh sách "Những người mẫu được trả lương cao nhất" của Forbes, theo Bussiness of Fashion.

Joan Smalls là người mẫu gốc Puerto Rico đầu tiên được hàng loạt nhà mốt hàng đầu đặt lịch diễn thời trang, đóng chiến dịch quảng cáo như Chanel, Gucci, Fendi, Versace, Balmain, Calvin Klein, Givenchy, Roberto Cavalli, Tiffany & Co., Alexander Wang, Moschino, Miu Miu, Tom Ford, Bottega Veneta…

Năm 2011, Joan Smalls trở thành người mẫu Mỹ Latin đầu tiên làm gương mặt đại diện cho Estée Lauder. Cô cũng tham gia vào quy trình sáng tạo 12 màu son lì mới, được bổ sung cố định vào bộ sưu tập của thương hiệu.

Năm 2012, Joan Smalls xếp vị trí số 1 trong "Top 50 Models" của Models.com. Nữ người mẫu đứng đầu danh sách này cho đến tháng 8/2014, thời điểm Models.com xếp cô vào nhóm "New Supers". Cùng năm 2012, cô được vinh danh là "Người mẫu của năm" tại lễ trao giải Style Awards.

Năm 2013, Joan Smalls lần đầu tiên góp mặt trong danh sách "Những người mẫu được trả lương cao nhất thế giới" của Forbes. Cô xếp vị trí thứ 8 với thu nhập ước tính 3,5 triệu USD.

Joan Smalls đã chụp ảnh bìa cho 11 ấn bản quốc tế của tạp chí Vogue. Bên cạnh đó, nữ người mẫu còn lên trang bìa nhiều tạp chí khác như Harper's Bazaar, i-D, Interview, Porter, Love, American Elle, T Magazine…

Tháng 1/2014, Joan Smalls xuất hiện trên trang bìa tạp chí Elle Mỹ với tiêu đề: "The Return of the Supermodel: It's Joan Smalls" (Sự trở lại của thế hệ siêu mẫu: Đó là Joan Smalls).

Joan Smalls chụp ảnh cho bộ sưu tập Xuân 2024 của thương hiệu Oscar de la Renta (Ảnh: Oscar de la Renta).

Joan Smalls thuộc số ít người mẫu xuất hiện nhiều trong văn hóa đại chúng. Cô đóng video âm nhạc Pheonix (2013) của A$AP Rocky, video âm nhạc Yoncé (2015) của Beyoncé cùng hai người mẫu Chanel Iman và Jourdan Dunn.

Ngoài ra, Smalls còn tham gia một số chương trình truyền hình như Lip Sync Battle, RuPaul's Drag Race. Cô đồng dẫn series về thời trang House of Style của MTV cùng người mẫu Karlie Kloss.

Candice Swanepoel

Candice Swanepoel thuộc thế hệ tiếp theo của những tên tuổi trong nhóm "Industry Icon" trên Models.com.

Các cô gái "Industry Icon" được nhìn nhận là biểu tượng của ngành công nghiệp thời trang. Họ đã xây dựng sự nghiệp xuất sắc, trình diễn ở hàng loạt show thời trang, xuất hiện trên nhiều trang bìa tạp chí, cũng như có lượng đặt lịch ở cấp cao nhất từ các nhà mốt.

Candice Swanepoel lớn lên tại một trang trại ven sông Mooi, Nam Phi. Nữ người mẫu mô tả tuổi thiếu niên của mình là cô gái có vẻ ngoài vụng về, không hình dung ra nghề người mẫu trông như thế nào.

Candice Swanepoel mặc bộ áo lót Fantasy Bra trị giá 10 triệu USD trên sàn diễn Victoria's Secret (Ảnh: Victoria's Secret).

Đến năm 16 tuổi, Candice Swanepoel được phát hiện ở một khu chợ địa phương. Sau hai năm di chuyển liên tục giữa Paris, Milan, London và Nam Phi, Swanepoel chuyển đến New York để làm người mẫu toàn thời gian.

Khi Victoria's Secret liên lạc với người đại diện của Candice Swanepoel vào năm 2007, cô đã nghĩ sẽ bỏ nghề người mẫu vì cảm thấy cô độc. Nhờ mối liên kết với Victoria's Secret, Swanepoel trở thành chân dài nổi tiếng toàn cầu.

Năm 2010, Candice Swanepoel chính thức trở thành thiên thần nội y. Cô được xem là một trong những thiên thần mang tính biểu tượng nhất của Victoria's Secret mọi thời đại.

Đến năm 2013, Swanepoel vinh dự được khoác lên mình thiết kế Fantasy Bra trị giá 10 triệu USD. Mẫu áo lót này do hãng trang sức Mouawad thực hiện, đính hơn 4.200 viên đá quý.

Với sự nâng đỡ từ đôi cánh thiên thần, Candice Swanepoel nhận nhiều cơ hội làm việc cho các nhà mốt quốc tế. Cô đã đi catwalk ở hàng loạt show diễn như Chanel, Fendi, Dior, Dolce & Gabbana, Oscar de la Renta, Elie Saab, Givenchy, Versace, Jean Paul Gaultier, Michael Kors, Donna Karan, Giambattista Valli, Etro, Ralph Lauren…

Chân dài người Nam Phi đóng chiến dịch quảng cáo cho Tom Ford, Oscar de la Renta, Givenchy, Chanel, Miu Miu, Tommy Hilfiger, Versace, Diesel, Ralph Lauren, Michael Kors, Blumarine, Prabal Gurung…

Nữ người mẫu chụp ảnh bìa một số ấn bản quốc tế của tạp chí Vogue, Elle, Harper's Bazaar…

Candice Swanepoel đi catwalk trong show diễn Haute Couture Xuân - Hè 2024 của nhà mốt Celia Kritharioti (Ảnh: Celia Kritharioti).

Candice Swanepoel lần đầu tiên xuất hiện ở vị trí thứ 10 trong danh sách "Những người mẫu có thu nhập cao nhất thế giới" của Forbes vào năm 2010, với thu nhập ước tính khoảng 3 triệu USD.

Năm 2018, Candice Swanepoel ra mắt thương hiệu đồ bơi cá nhân.

Vào năm 2021, Victoria's Secret tuyên bố loại bỏ dàn thiên thần nội y vì "không còn phù hợp về mặt văn hóa". Giã từ đôi cánh thiên thần, chân dài gốc Nam Phi tập trung phát triển thương hiệu đồ bơi riêng. Cô vẫn đắt show chụp ảnh thời trang, trình diễn catwalk và đóng chiến dịch quảng cáo.

Tháng 3/2023, Candice Swanepoel tham gia chương trình Next in Fashion của Netflix với vai trò giám khảo khách mời ở tập 7, phần thi thử thách đồ bơi.

Gần đây, Candice Swanepoel biểu diễn kết màn bộ sưu tập Celia Kritharioti thuộc khuôn khổ Tuần lễ Thời trang Haute Couture Xuân - Hè 2024. Nữ người mẫu diện bộ váy cưới hở vai bồng bềnh, thân áo trên đính kết nhiều vỏ sò, vỏ ốc.