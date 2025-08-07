Từ chàng rể quốc dân tới ngôi sao bị ghét bỏ vì lấy vợ

Lee Seung Gi (SN 1987) được mệnh danh "chàng rể quốc dân" sau thành công của bộ phim Những nàng công chúa nổi tiếng.

Xuất thân là ca sĩ nhưng Lee Seung Gi thành công rực rỡ trong lĩnh vực điện ảnh. Anh tham gia nhiều phim nổi tiếng như: Lãng khách, Hoa du ký, Cửu gia thư, Bạn gái tôi là hồ ly, Người thừa kế sáng giá…

Tuy nhiên, hình ảnh của Lee Seung Gi bị ảnh hưởng nặng nề sau khi nam diễn viên công khai mối quan hệ tình cảm với Lee Da In vào năm 2020.

Lee Seung Gi bị khán giả quay lưng khi quyết định hẹn hò rồi kết hôn với nữ diễn viên Lee Da In (Ảnh: Sina).

Sau 3 năm hẹn hò, Lee Seung Gi và Lee Da In chính thức kết hôn. Đám cưới quy tụ dàn khách mời toàn sao hạng A Hàn Quốc, tạo nên khung cảnh hoành tráng như lễ trao giải.

Lee Da In (SN 1992) cũng hoạt động trong làng giải trí. Cô được truyền thông biết tới vì là con gái của diễn viên Kyun Mi Ri và Lim Young Gyu.

Năm 2009, nữ diễn viên Kyun Mi Ri (mẹ vợ của Lee Seung Gi) bị điều tra về hành vi thao túng cổ phiếu. Theo Chosun, Kyun Mi Ri mua 55.000 cổ phiếu trị giá 4,9 tỷ won (87 tỷ đồng) của một công ty. Nhờ vậy, bà Kyun Mi Ri trở thành người nắm giữ số cổ phiếu lớn thứ 4 trong làng giải trí ở thời điểm đó.

Kyun Mi Ri đã phủ nhận việc thao túng cổ phiếu. Bà xin lỗi vì gây ra ồn ào và từ bỏ tư cách đại diện hình ảnh cho một mạng mua sắm gia đình tại Hàn Quốc.

Lee Seung Gi và vợ quyết định đi tới hôn nhân sau 3 năm hẹn hò (Ảnh: Naver).

Cũng trong năm 2009, Lee Hong Heon - chồng hiện tại của Kyun Mi Ri - bị truy tố với cáo buộc kiếm lợi bất chính hàng tỷ won bằng cách giao dịch nội gián và thúc đẩy giá cổ phiếu. Theo Ten Asia, hơn 300.000 nạn nhân đã bị ảnh hưởng bởi vụ việc của vợ chồng Kyun Mi Ri.

Trước những phản ứng tiêu cực của người hâm mộ, Lee Seung Gi không lên tiếng bình luận. Anh khẳng định vẫn ủng hộ vợ và gia đình nhà vợ. Tuy nhiên, việc kết hôn với Lee Da In khiến sự nghiệp của Lee Seung Gi tổn hại nặng nề.

Từ "chàng rể quốc dân", anh bị người hâm mộ quay lưng. Chuyến lưu diễn The Dreamer's Dream của Lee Seung Gi diễn ra vào năm 2024 rơi vào tình trạng ế ẩm.

Bố vợ bị cáo buộc lừa đảo khiến Lee Seung Gi phải tuyên bố từ mặt

Tháng 5 năm ngoái, tài tử Hàn Quốc bị bố vợ - ông Lim Young Gyu - gán nợ sau vụ lừa đảo 200 triệu won (3,7 tỷ đồng). Lim Young Gyu từng là một ngôi sao của làng giải trí xứ Hàn.

Nam diễn viên này kết hôn với nữ diễn viên Kyun Mi Ri (mẹ vợ của Lee Seung Gi) vào năm 1987 và có 2 con gái. Năm 1993, nữ diễn viên Kyun Mi Ri đệ đơn ly hôn và giành quyền nuôi 2 con. 5 năm sau đó, nữ diễn viên tái hôn và đổi họ cho 2 con gái sang họ của chồng mới.

Lee Seung Gi và Lee Da In bị khán giả ghét bỏ vì quá khứ kiện tụng, lừa đảo của bố mẹ nữ diễn viên Lee Da In (Ảnh: Naver).

Năm 2014, Lim Young Gyu bị xét xử vì gây rối tại quán bar và quỵt tiền taxi trong tình trạng say rượu. Ông bị kết án quản chế nhưng đến năm 2015, ông tái phạm và gây ra một vụ tai nạn khác. Ông phải nhận án tù giam.

Sau khi ra tù, Lim Young Gyu từng xuất hiện trên truyền hình và bày tỏ sự ân hận, tình cảm với 2 con gái. Vụ việc ông Lim Young Gyu gán nợ cho Lee Seung Gi khiến nam diễn viên phải lên tiếng và tuyên bố không có quan hệ với ông.

Tháng 4 vừa rồi, tài tử Hàn Quốc tiếp tục bị ảnh hưởng bởi gia đình vợ. Anh buộc phải ra thông báo từ mặt gia đình nhà vợ vì ông Lee Hong Heon (bố dượng của vợ anh) bị truy tố vì các cáo buộc liên quan đến thao túng giá cổ phiếu của một công ty năng lượng tái tạo.

Tháng 4 vừa rồi, vợ chồng Lee Seung Gi thông báo cắt đứt quan hệ với nhà ngoại vì ồn ào lừa đảo của gia đình (Ảnh: Naver).

Nam diễn viên chia sẻ: “Tôi hối hận vì những phát ngôn thiếu thận trọng của bản thân vào năm ngoái khi chưa xem xét kỹ lưỡng sự việc liên quan đến bố vợ. Tôi tin rằng các hành vi vi phạm pháp luật cần phải bị trừng phạt thích đáng.

Tôi cũng xin chân thành xin lỗi những nạn nhân có thể đã phải chịu tổn thương vì phán đoán vội vàng, phát ngôn chưa phù hợp của tôi. Tôi thật sự áy náy với những người đã tin tưởng và ủng hộ tôi trong suốt thời gian qua.

Sự việc lần này của bố vợ tôi đã gây tổn hại nghiêm trọng đến mức khó khôi phục được lòng tin giữa các thành viên trong gia đình. Sau thời gian dài suy nghĩ và cân nhắc, vợ chồng chúng tôi đã quyết định cắt đứt quan hệ với gia đình bên ngoại”.

Theo Chosun, ông Lee Hong Heon và 3 đồng phạm bị truy tố với cáo buộc thao túng giá cổ phiếu. Họ kiếm được 2,3 tỷ won (khoảng 42 tỷ đồng) từ tháng 11/2014 đến tháng 2/2016. Những người này được tuyên vô tội tại phiên tòa phúc thẩm sau khi kháng cáo.

Tháng 6/2024, Tòa án tối cao đã hủy bỏ phán quyết và truy tố lại vụ án. Tòa nhận định sau khi điều tra chuyên sâu, việc làm của ông Lee đủ cấu thành hành vi gian lận, gây thiệt hại cho nhà đầu tư.

Năm 2024, khi tin ông Lee Hong Heon bị truy tố nổ ra, Lee Seung Gi vấp phải làn sóng chỉ trích vì có tuyên bố bênh vực bố vợ. Tháng 4 vừa rồi, nam diễn viên phải lên tiếng xin lỗi công chúng và thông báo cắt quan hệ với gia đình vợ.

Dự định trở lại với âm nhạc đúng nghĩa

Ngày 5/8 mới đây, Lee Seung Gi xuất hiện trong chương trình Live Wire. Nam diễn viên bày tỏ tham vọng tạo ra một bản hit đứng đầu bảng xếp hạng, trong vòng 5 năm tới, một ca khúc mà "hơn 90% khán giả sẽ nhận ra ngay trong 3 giây đầu tiên".

Lee Seung Gi dự định lên kế hoạch trở về với âm nhạc (Ảnh: Naver).

Lee Seung Gi nói thêm, thời gian gần đây anh hạn chế xuất hiện trong các chương trình truyền hình thực tế để nghiêm túc tập trung cho âm nhạc, lĩnh vực khiến anh phấn khích và tìm thấy niềm vui.

"Khi tự hỏi điều gì khiến tôi hạnh phúc nhất, tôi nhận ra đó là âm nhạc và ca hát. Tôi không phải người có năng khiếu bẩm sinh, vì thế tôi luôn cố gắng luyện tập và thậm chí theo học các khóa thanh nhạc", anh nói.