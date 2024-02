13 mẫu đồng hồ phiên bản con rồng, chiếc đắt nhất lên đến 2,75 tỷ đồng

Được ra mắt tại Watches and Wonders Shanghai 2023, dòng sản phẩm Métiers d'Art The Legend of the Chinese Zodiac - Year of the Dragon của nhà Vacheron Constantin bao gồm hai phiên bản: Màu xanh đậm và màu nâu. Mỗi phiên bản có số lượng giới hạn 25 chiếc. Hình tượng nổi bật nhất là con rồng, tiêu tốn 3 ngày khắc tay để tạo ra tất cả 300 chiếc vảy nhỏ. Thương hiệu đã kết hợp hai kỹ thuật thủ công là chạm khắc và tráng men vào trong chiếc vỏ 40mm trang nhã bằng bạch kim 950 hoặc vàng hồng 18K. Mẫu đồng hồ có giá bán lẻ 112.000 USD (tương đương 2,75 tỷ đồng) (Ảnh: Vacheron Constantin).