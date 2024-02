Bottega Veneta ra mắt chiến dịch kỷ niệm Tết Nguyên Đán 2024 có tên gọi "The First Sunrise With You" với bộ sưu tập mang nhiều nét đặc trưng từ thương hiệu. Giày thể thao Andiamo, Sardine và Orbit với lớp sơn màu đỏ kết hợp vàng đậm. Trong khi đó, chiếc túi Jodie làm nên tên tuổi nhà mốt gây ấn tượng mạnh bởi tay cầm hình đuôi rồng (Ảnh: Bottega Veneta).