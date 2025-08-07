Lễ viếng cố nghệ sĩ được tổ chức tại nghĩa trang Bát Bảo Sơn, Bắc Kinh (Trung Quốc). Đông đảo người thân, đồng nghiệp và bạn bè đã có mặt để đưa tiễn nam nghệ sĩ kỳ cựu.

Tại lễ tang, những tư liệu về cuộc đời làm nghệ thuật của cố nghệ sĩ đã được phát lại. Những hình ảnh này khiến người hâm mộ và đồng nghiệp của Chu Long Quảng nghẹn ngào và tiếc thương.

Tang lễ của nghệ sĩ Chu Long Quảng tại Bắc Kinh (Trung Quốc), ngày 6/8 (Ảnh: Sohu).

Các nghệ sĩ từng hợp tác với Chu Long Quảng trong Tây du ký như Lục Tiểu Linh Đồng, Đặng Ngọc Hoa, Vương Bá Chiêu đều có mặt tại lễ viếng.

Lục Tiểu Linh Đồng từng vào vai Tôn Ngộ Không còn Vương Bá Chiêu đảm nhận vai Trấn Nguyên Tử trong Tây du ký (năm 1986).

Vào ngày nhận tin buồn, Lục Tiểu Linh Đồng đã đăng bài chia buồn trên trang cá nhân. "Thầy mãi là Phật Tổ Như Lai trong lòng con. Xin gửi lời chia buồn và tưởng nhớ vô hạn", Lục Tiểu Linh Đồng viết.

Mã Đức Hoa, người vào vai Trư Bát Giới, không thể đến viếng trực tiếp nhưng cũng gửi vòng hoa chia buồn.

Nghệ sĩ Tả Đại Bân (vào vai Quan Âm Bồ Tát) kể rằng, khoảng tháng 6 vừa rồi, bà có gặp và trò chuyện với Chu Long Quảng. Ông có nói về việc không khỏe và dự định đi khám bệnh.

"Tôn Ngộ Không" Lục Tiểu Linh Đồng tới đưa tiễn Chu Long Quảng (Ảnh: Sohu).

Nhiều đồng nghiệp và bạn bè thân thiết, học trò của Chu Long Quảng có mặt tại tang lễ để đưa tiễn ông (Ảnh: Sohu).

Theo Sina, 2 tháng trước khi mất, nghệ sĩ Chu Long Quảng xuất hiện trong một video để ủng hộ cuốn sách Lịch sử sáng tác Tây du ký. Trong những thước phim này, cố nghệ sĩ trông vẫn tươi tắn và minh mẫn.

Chu Long Quảng nổi tiếng sau khi góp mặt trong bộ phim Tây du ký (năm 1986), một trong những tác phẩm kinh điển của màn ảnh nhỏ Hoa ngữ.

Bản phim được sản xuất với công nghệ thô sơ nghèo nàn nhưng có một sức hút mãnh liệt với nhiều thế hệ khán giả tại Trung Quốc và châu Á. Trong mắt khán giả Trung Quốc, hình ảnh Phật Tổ Như Lai mà ông thể hiện đã trở thành biểu tượng không thể thay thế.

Nam nghệ sĩ sinh năm 1939 từng theo học khoa diễn xuất thuộc Học viện Nghệ thuật Lan Châu, Trung Quốc.

Chu Long Quảng nổi tiếng với vai diễn Phật Tổ Như Lai trong "Tây du ký" (Ảnh: Sina).

Sau khi tham gia Tây du ký, Chu Long Quảng tiếp tục tham gia diễn xuất ở cả lĩnh vực điện ảnh, kịch nói. Ngoài Tây du ký, ông còn tham gia một số bộ phim như: Địa đạo chiến, Tây An hổ gia, Võ lâm ngoại trưởng…

Suốt cuộc đời, ngoài diễn xuất, ông còn gắn liền với các chức vụ liên quan giáo dục như giảng viên, hiệu trưởng Học viện Điện ảnh Đông Phương (Trung Quốc), cố vấn cao cấp tại Học viện Điện ảnh Bắc Kinh (Trung Quốc). Ở tuổi ngoài 80, ông vẫn tham gia hoạt động nghệ thuật và giảng dạy.

Ngày 3/8 vừa rồi, gia đình của Chu Long Quảng bất ngờ đăng cáo phó cho biết, ông đã qua đời vào ngày 2/8 tại Bắc Kinh (Trung Quốc) do bạo bệnh, hưởng thọ 86 tuổi.

Trên mạng xã hội Trung Quốc, nhiều nghệ sĩ kỳ cựu và khán giả các lứa tuổi đã bày tỏ sự tiếc thương với gia đình “Phật Tổ sống” Chu Long Quảng.