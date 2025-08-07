Diễn viên được ví "tiểu Lê Khanh", rẽ sang ngành hàng không giờ ra sao?

Mới đây, một số trang mạng xã hội đưa hình ảnh diễn viên Mai Huê cùng NSND Công Lý thời trẻ trong phim Gió ngàn đưa chân, được nhiều người quan tâm.

Mai Huê từng ghi dấu với nhiều vai diễn trong phim "Kẻ không cầu may", "Gió ngàn đưa chân"... (Ảnh: Chụp màn hình).

Kèm theo loạt ảnh là chia sẻ: "Đây là một trong những nét đẹp gây thương nhớ của phim Việt xưa. Mai Huê đóng cả phim lẫn sân khấu kịch. Nét đẹp của chị làm nhiều khán giả xao xuyến nhất là ở trong bộ phim Gió ngàn đưa chân cùng sự góp mặt của diễn viên Công Lý. Giờ này xem lại phim Việt cũ vẫn phải tấm tắc về nét đẹp của chị thời ấy: Người gì đâu đã xinh lại còn giọng nói nhẹ nhàng, nết na".

Thời điểm ấy, diễn viên thường để mặt mộc khi quay phim nhưng gương mặt thanh tú, đường nét tự nhiên của Mai Huê vẫn tỏa sáng trên màn ảnh nhỏ.

Dòng trạng thái nhận được nhiều chú ý với lời khen về nhan sắc và những ký ức của khán giả với mỹ nhân phim ảnh một thời.

Chia sẻ với phóng viên Dân trí, diễn viên Mai Huê cho biết, chị rất bất ngờ khi được nhiều người nhắc đến mình sau thời gian dài nghỉ đóng phim.

"Có khán giả hỏi: "Có phải chị từng đóng phim này hay phim kia không?". Tôi hạnh phúc khi mọi người vẫn nhớ đến mình. Mới đây tôi cũng trở lại với một số dự án phim mới, hy vọng khán giả vẫn ủng hộ Mai Huê...", chị nói.

Nhan sắc hiện tại của diễn viên Mai Huê (Ảnh: Đ.D).

Diễn viên Mai Huê sinh năm 1977 tại Tuyên Quang. Chị tốt nghiệp Đại học Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội, được nhận thẳng vào biên chế Nhà hát Tuổi trẻ.

Từ sân khấu kịch, chị dần lấn sân truyền hình và ghi dấu ấn với nhiều bộ phim như: Thổ cẩm, Thăng bằng và đặc biệt là Người không cầu may…

Chị từng được ví là "tiểu Lê Khanh" khi sở hữu vẻ đẹp nữ tính, đằm thắm, dịu dàng như đàn chị.

Năm 2000, khi đang ở đỉnh cao sự nghiệp, nữ diễn viên bất ngờ rẽ hướng sang lĩnh vực hàng không - quyết định khiến nhiều đồng nghiệp và người hâm mộ không khỏi tiếc nuối. Chị vào TPHCM theo học ngành mới, sau đó gắn bó nhiều năm với công việc tiếp viên hàng không.

Dù theo đuổi ngành nghề mới, Mai Huê luôn đau đáu với nghệ thuật. Suốt thời gian nghỉ diễn, chị không thể xem trọn vẹn một vở kịch nào vì quá nhớ nghề.

Việc thường xuyên phải xa hai con nhỏ để bay qua nhiều quốc gia càng khiến chị trăn trở. Năm 2013, sau hơn 10 năm vắng bóng với nghệ thuật, Mai Huê trở lại Nhà hát Tuổi trẻ.

Nhưng nghệ thuật không phải điểm dừng cuối cùng. Một thời gian sau, chị lại rẽ hướng sang làm mảng bất động sản của dầu khí.

"Hiện, tôi làm bất động sản là chính, nhưng vì tình yêu nghệ thuật nên gần đây tôi đã nhận lời làm phim khi các đạo diễn mời...", chị tâm sự.

Diễn viên quê Tuyên Quang nói rằng, trong thời gian tạm dừng đi diễn, chị từng tiếc nuối khi không được đứng trên sân khấu và rong ruổi cùng các đoàn phim.

"NSND Lê Khanh nói với tôi: "Nghề này là vua biết mặt, chúa biết tên, sao em lại rời nhà hát?". Lúc đó, tôi muốn trải nghiệm ngành nghề khác nên thử sức ở lĩnh vực mới. Sau nhiều năm quay lại làm nghệ thuật, tôi vẫn thấy tự tin và nhiều cảm hứng hơn", nữ diễn viên bộc bạch.

Mới đây, chị trở lại với dự án phim Vũ khúc mưa xuân, Chuyện của làng, Gặp em ngày nắng và vở kịch Hồn Trương Ba, da hàng thịt.

Mai Huê nói rằng, mình không bỡ ngỡ khi quay lại làm nghệ thuật.

"Nhiều đạo diễn cũng băn khoăn xem tôi diễn có bị "khớp" khi trở lại làm nghề không. Nhưng xong cảnh quay đầu tiên, mọi người công nhận rằng, tôi không thay đổi gì so với trước đây", Mai Huê chia sẻ thêm.

Mai Huê nhận được sự ủng hộ của chồng con khi trở lại đóng phim (Ảnh: Facebook nhân vật).

Mai Huê tâm sự rằng, chị đang có cuộc sống hạnh phúc bên người chồng hơn 5 tuổi và 2 con trai.

"Cả nhà ủng hộ khi tôi quay trở lại phim ảnh, 2 con luôn xem phim và động viên mẹ làm diễn viên. Ở trường, các con cũng tham gia các hoạt động nghệ thuật, có lẽ các con ảnh hưởng từ mẹ. Ông xã cũng rất vui khi thấy tôi quay lại với nghề diễn", nữ diễn viên tiết lộ.